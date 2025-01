Frank Sinatra nenáviděl rasismus

Fenomenální zpěvák a herec Frank Sinatra sehrál v profesionálním životě významnou roli v desegregaci sítě hotelů v Las Vegas, kde vystupovali umělci černé pleti.

Sinatra na protest rasistického přístupu některých podniků odmítající ubytovat černé umělce vyhlásil válku tím, že odmítal v těchto podnicích vystupovat. Činil tak i na podporu svého kolegy z Rat Packu Sammyho Davise. Černým umělcům bylo vystupovat v některých podnicích úplně zakázáno nebo jim někde byly vyhrazený bezvyznamné salónky, samozřejmě kvůli doplňku tržeb podniků.

Rat Pack byla populární skupina, kde Sinatra po boku Sammyho Davise vystupoval, jak Dean Martin, Peter Lawford, tak i filmový herec Joey Bishop. Mimochodem, v této skupině vystupovali i takové osobnosti, jako byla Marilyn Monroe, Shirley MacLaine, Lauren Bacall, Angie Dickinson či Judy Garland.

Frank Sinatra se narodil 12. prosince 1915 italským přistěhovalcům v Hobokenu v New Jersey. Jeho otec Anthony Martin Sinatra byl boxer a jeho matka Dolly Sinatrová pracovala jako porodní asistentka, která údajně provozovala nelegální potraty. Frank Sinatra si k jazzu vybudoval silný vztah, který byl v té době velmi populární a do značné míry kalibroval jeho hudební styl i techniku hlasového projevu, ale byl samozřejmě silně ovlivněn všudypřítomným swingem. Začátky jeho kariéry jsou až pohádkové. Začínal v jedné hudební kapele jenom proto, že vlastnil auto s kterým vozil hudebníky a jejich nástroje na různá vystoupení, tak ho tu a tam nechali zazpívat. Přeskočíme-li řadu let a nelehkých časů, tak sólový úspěch Sinatra zaznamenal v roce 1943, kdy podepsal smlouvu s Columbia Recrods. Ukázal, že má nejen hudební, ale také herecký talent. V roce 1953 vyhrál Zlatý glóbus za nejlepšího herce ve vedlejší roli a Oscara za film Odsud na věčnost. Na vzdory úspěchu jeho kariéra v průběhu 50. let stagnovala, ale opět vyrazila vzhůru vydáním alb „In the Wee Small Hours“ a „Songs for Swingin’ Lovers“.

Přes úžasný profesní život měl Frank Sinatra i pestrý osobní život. Byl čtyřikrát ženatý a během svého prvního manželství s Nancy se zapletl do mnoha mileneckých avantýr. Jeho druhou manželkou byla krásná herečka Ava Gardner, která byla romského původu. I když se později zapletl s Lauren Bacallovou a Juliet Prowseovou, tak se nakonec v roce 1966 oženil s Miou Farrowovou. Ani s ní však nebyl jeho život naplněn a po dvou letech se rozvedl a oženil s Barbarou Marxovou, se kterou zůstal až do své smrti.

Frank Sinatra během své kariéry byl často spojován, že je napojen na mafii a také, že udržoval kontakty s mnoha americkými prezidenty včetně Harryho S. Trumana a Ronalda Reagana. Ověřenou skutečností je rozhodně to, že se přátelil s J.F. Kennedym, který ho často zval do svého domova v Hollywoodu, kde si spolu užívali večírky. Nicméně Kennedy Sinatru v roce 1962 zavrhl, když FBI kvůli jeho údajnému napojení na mafii zahájila vyšetřování. I když Frank Sinatra odmítl jakákoli tvrzení o příslušnosti k mafii, je známo, že v roce 1946 byl přítomen na mafiánské konferenci v Havaně s Luckym Lucianem. Přes to všechno se Frank Sinatra stal americkou ikonou a opakovaně se mu dostalo vysokých vyznamenání včetně prezidentské medaile svobody, kterou mu v roce 1985 udělil prezident Ronald Reagan, a zlaté medaile Kongresu udělené v roce 1997. Za svou dlouhou kariéru vyhrál 11 cen Grammy včetně ceny Grammy za celoživotní dílo a dokonce se dostal na seznam 100 nejvlivnějších lidí 20. století podle časopisu Time. Frank Sinatra zemřel po srdečním infarktu 14. května 1998 v Los Angeles ve věku 82 let.