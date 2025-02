Elon Musk – impérium sahající až do vesmíru

Nejbohatší člověk planety, jehož život je plný dramat a kontroverzí dobývá nejen povrch země, ale doslova i vesmír. Jeho majetek dosahuje v současné době téměř půl bilionu dolarů.

Životní příběh Elona Muska není jen o pohádkové kariéře, ale také o velké dřině a neuvěřitelného odpírání. Elona Muska netřeba obšírněji představovat. Snad jen pár pohledů, které mohou někoho posunout ve vytváření profilu nejbohatšího podivína. Jeho rodiče tvořili protikladný pár. Jeho matka Maye Musková, rozvážná a krásná žena se zájmem o fyziku, která to dokonce dotáhla modelingem až do finále miss Jižní Afriky. Jeho otec Errol Musk, stavební inženýr s nečitelným pohledem a výrazně autoritativní povahou. Nicméně se tomuto páru 28. června 1971 narodil první syn, jemuž dali jméno Elon po jeho pradědečkovi z matčiny strany. Zajímavé je také to, že když se jeho rodiče rozváděli, tak jako jediný z tří dětí chtěl Elon do výchovy k otci. Přitom jak je známo i z rozvodového řízení, byl jeho otec velmi přísný a manipulativní. Lze předpokládat, že veškeré Elonovi neúspěchy a nedostatky řešil dost rázně. Není proto dost vyjasněné proč mladý Elon zvolil přesun k otci a ne k matce. Jisté je, že toho později litoval, i když pak by nebyl tím, čím je dnes. Pravděpodobně v tomto sehrál roli i významný fakt, že trpí Aspergerovým syndromem a jeho volba padla na otce, který ho přeci jen nějakým způsobem formoval. Elon Musk je rozhodně zvláštní, proto je mnoha lidmi považován za personu zaujímající k lidem poněkud indiferentní vztah. Dost možná mu značná část společnosti křivdí, protože jeden z projevů s tímto Aspergerovým syndromem nemají jednici zájem navazovat přátelství a mají dost velké obtíže s vyjadřováním emocí. Možná i proto byl v dětství ve škole šikanován.

Mladý Elon vyrůstal v období Apartheidu v Jižní Africe. Jeho otec Errol Musk pracoval jako inženýr a později vlastnil několik důlních a developerských projektů. Podle některých zdrojů měl podíl i v smaragdovém dole v Zambii. To vše rodině umožnilo se usadit v jednom z největších domů hlavního města Jižní Afriky. Rodina byla rozhodně finančně dobře situovaná, což umožnilo Elonovi poskytnout kvalitní vzdělání a raný přístup k poměrně drahým počítačům. Jeho otec je kontroverzní osobnost, která měla na Elona velký vliv, ovšem postupem času se jejich vztah postupně zhoršoval. Asi za největší kontroverzi jeho otce se považuje vztah s Janou Bezuidenhoutovou. Její matka Heide Bezuidenhoutová se provdala za Errola Muska, čímž se Jana stala jeho nevlastní dcerou. To by nebylo ještě nic kontroverzního, až na to, že si Errol Musk vzal ženu, kterou vychovával od čtyř let, což je dost bizarní. Elon Musk považoval chování svého otce za krajně nevhodné a vyvolával v něm silnou pachuť a napětí. Mimochodem, Errol Musk v 80. letech zastřelil tři muže, kteří se pokusili vloupat do jeho nově zakoupeného domu v Johannesburgu, který se chystal v luxusní finanční čtvrti Sandton pronajímat. Vše se odehrálo v Jihoafrické republice, tedy v období Apartheidu a policie tehdy případ uzavřela jako sebeobranu. Dá se předpokládat vzhledem k vysoké kriminalitě Afričanů, že se jednalo o černé muže, to však nelze zatím ověřit. Existují informace o tom, že rodina nebyla rasistická a byla proti politice Apartheidu, to ovšem nelze zaručit o všech a už rozhodně ne o Errolovi, který se mediálně projevil dosti negativně. Nicméně kolem této kauzy panují nepřesnosti typu, že na něho několik mužů začalo střílet s poměrné blízkosti a sprcha kulek ho zázračně minula, načež on je všechny na místě zabil. Elon jednou veřejně označil svého otce za „hrozného člověka“ a dodal, že provedl tolik zla, že si to neumíme ani představit. To vypovídá o tom, co je asi zač jeho otec a jaký k němu zaujímá vztah. Dosti matoucí byl zpočátku přístup jeho otce ke svému synovi. Errol Musk vždy tvrdil, že je na svého syna Elona hrdý a vychvaloval jeho schopnosti, které mýval již od dětství. Dnes je téměř všem jasné, že to jeho otec dělal z pochopitelných důvodů. Svého syna zpočátku sice finančně podpořil, to však mnohokrát od syna vybral. Elon Musk jednou na Twitteru uvedl, že on a jeho bratr Kimbal poskytovali Errolovi finanční podporu od 90. let pod podmínkou, že nebude dělat špatné věci. Jinými slovy, řekli tátovi, budeš dostávat kapesné, jen pokud nebudeš dělat problémy, jinak nedostaneš nic. A problémy patrně začal dělat opět. Přesto všechno, když se Errol Musk dostal do finanční tísně, tak ho Elon vždy podpořil. Jednou se jeho otec vyjádřil, že se mu o to neprosil. To a mnohé další maličkosti vypovídají o Elonovi, že není tak bezcitný jak se o něm rádo šíří. Otce rozhodně nemá rád, jak vyplývá z jeho mnoha vyjádření, ale nedokázal by pravděpodobně strpět skutečnost, že někdo z jeho rodiny strádá. Jeho bratr Kimbal Musk je také rodilý Jihoafričan, úspěšný podnikatel a majitel několika společností. Mladší sestra je pro změnu filmová producentka a režisérka.

Posuňme se ale k jeho úspěchům. Elon Musk ve svých dvanácti letech publikoval v jihoafrickém odborném časopise PC and Office Technology zdrojový kód videohry, kterou vytvořil. Byla to vesmírná hra s názvem Blastar a inspirovaná sci-fi, za kterou inkasoval 500 dolarů. Aby se vyhnul vojenské službě v jihoafrické armádě, využil kanadského občanství, které získal po své matce a odjel v sedmnácti letech do Kanady ke strýci. Odtud pak cesta do Spojených států byla jasná, nikoliv snadná. Otec s jeho odchodem nesouhlasil a pohrozil Elonovi, že ho odstřihne od finanční podpory. Ten však honbou za svým cílem na varování otce nehleděl a s dvěma tisící dolary, se vydal do světa. Elon byl schopný a extrémně pracovitý. Veškeré náklady na studia a skromný život financoval ze svých aktivit. Paralelně studoval na dvou univerzitách a vystřídal několik těžkých zaměstnání. Nicméně vynecháme-li řadu nelehkých let, rostoucí problémy a dokonce i dluhy, Elon Musk dokázal nemožné. Po dvou stážích v Silicon Valley založil se svým bratrem Kimbalem v roce 1995 Global Link Information Network, start-up později přejmenovaný na Zip2. V roce 1999 koupil Compaq Computer za 307 milionů dolarů a v tomto procesu investoval 12 milionů do založení X. com, nové online bankovní společnosti, což na svou dobu byl revoluční koncept. V roce 2000, kdy se na safari v Jižní Africe Elon nakazil malárii a po komplikované léčbě zotavil, jeho X. com pohltil svého konkurenta Confinity, zakladatele online platební služby PayPal a roce 2002 společnost X. com, kterou přejmenoval na PayPal, koupila společnost eBay za 1,5 miliardy dolarů. Krátce na to založil vesmírnou společnost SpaceX, a tím si Elon Musk otevřel cestu do nebe. V roce 2004 zainvestoval asi 6,5 milionu dolarů do americké již rok existující automobilky Tesla Motors a stal se hlavním akcionářem. Společnost plně do svých rukou dostal v roce 2008. V roce 2006 se svými bratranci Londonem a Peterem Riveovi pocházející také z Jižní Afriky spoluzakládá společnost SolarCity Corporation, která prodávala a instalovala systémy na výrobu solární energie. V roce 2016 vybudoval společnost The Boring Company, která se zaměřuje na dopravní infrastrukturu. Ve stejném roce založil Neuralink Corporation, neurotechnologickou společnost, která vyvíjí implantovatelná komunikační rozhraní mezi mozkem a strojem. A nakonec v roce 2023 přejmenoval koupenou společnost twitter na X Corp. V tom samém roce ještě s Tony Wuem a Igorem Babuschkinem rozjel X.AI Corp., startupovou společnost působící v oblasti umělé inteligence.

Možná to některé překvapí, ale Musk je přesvědčen o tom, že umělá inteligence by mohla způsobit zničení civilizace a stal jedním z mnoha lídrů, kteří vyzývají k pozastavení vývoje OpenAI. Muskova startupová společnost xAI sice působí v oblasti umělé inteligence, ale na rozdíl od OpenAI je podle Muska xAI zaměřena především na hlubší pochopení vesmíru a jedním z jeho produktů je chatbot Grok. Je těžké prediktivně určit, zda je Muskovo xAI natolik bezpečnější než OpenAI, když je rozdíl pravděpodobně pouze ve směru, vždyť jednoho dne stačí přehodit výhybku z vesmíru na zem a jede na stejném principu, jako tolik obávaná OpenAI. Se vší pokorou mé neznalosti v této oblasti si myslím, že ani odborníci na úrovni technologického vývoje nejsou jednotní. Navzdory tomu, se Musk již dříve na tehdejším twitteru dotazoval generálního ředitele OpenAI, zda je možné vypnout nastavení tzv. „probuzení“ na ChatGPT. Nutno dodat, že i světoznámý teoretický fyzik Stephen Hawking se obával toho, že jednoho dne AI získá schopnost přestavovat sebe sama stále rostoucí rychlostí až by mohlo dojít k nekontrolovatelné explozi inteligence, což by mohlo vést k vyhynutí lidstva. Elon Musk v tomto směru dlouhodobě označuje AI jako existenční hrozbu. Nicméně jeho xAI je přinejmenším víc než podezřelá. Navíc nesmíme totiž zapomenout, že Musk byl jedním ze zakladatelů OpenAI, který od projektu posléze odstoupil patrně z nesplněných očekávání. Nechce se mi věřit, že by ho k tomu vedli pouze morální a nikoliv zásadně finanční důvody. Naopak spoluzakladatel OpenAI Sam Altman očekává, že projektu bude trvat desítky let, než překoná lidskou inteligenci a může způsobit zkázu lidstva, pokud se neposílí koordinace a dohled na výkonnými modely AI v oblasti, jako je například atomová energie. Sam Altman je považován za optimistu a velmi často prohlašuje, že pokročilá umělá inteligence bude mít obrovský přínos na kvalitu života lidí, například ve zdravotnictví vzdělání nebo regulace klimatických změn. Stejně tak i Mira Murati, bývala ředitelka OpenAI je zastánkyně regulace umělé inteligence, která by měla ruku v ruce být provázaná odborníky na technologii, etiku, umění a filozofie.

Ačkoliv je Elon Musk nejbohatší člověk na světě, jeho rodinný život je jedním z nejméně záviděníhodným mezi slavnými osobnostmi. Elon Musk počal s několika ženami 12 dětí, z toho jedno v útlém věku zemřelo. Jeho první manželkou se stala kanadská spisovatelka Justine Wilsonová, která mu porodila 5 dětí. Druhou manželkou mu byla anglická herečka Talulah Rileyová a třetí ženou se po jeho boku stala kanadská zpěvačka Grimes, vlastním jménem Claire Boucherová, která s ním měla 3 děti. Později vyšlo najevo, že s Shivon Zilisovou, ředitelkou speciálních operací společnosti Neuralink má Elon Musk 3 děti, z toho dvě metodu in vitro – asistované reprodukce. Jeho vztah k dětem byl patrně velmi přísný a v citovém vztahu komplikovaný. Jedna z manželek kdysi veřejně uvedla, že dětem již v sedmi letech zakázal plyšové hračky. Pravděpodobně chtěl takovým přístupem omezit jistou rozmazlenost dětí. Navíc s ohledem na to, že většinu času tráví v práci a doma se objeví jen velmi zřídka, lze snadno pochopit, že jsou jeho děti odtrženi od velmi klíčového faktoru rodičovství. Jeho nejstarší dcera Vivian Musková se v roce 2022 svého otce dokonce zřekla a stejně tak odmítla používat jeho příjmení, zcela s ním přerušila kontakt. Vivian je transgender a požádala o změnu jména a pohlaví, přičemž uvedla, že s biologickým otcem nechce mít nic společného. Elon Musk dříve prohlašoval, že je odpůrce „woke culture“, což mohlo hrát v odcizení jeho dcery důležitou roli. V každém případě informací o jeho rodinném životě je tak málo, že jakékoliv fundované hodnocení je silně podhodnocené už tím, že je často závislé na únik senzacechtivých zpráv. Jako otec si možná nevede špatně, kdo ví. Všechno je v tomto směru spekulace, stejně tak je možné, že za bouřlivý osud dcery Vivian nese plnou zodpovědnost.

Rád bych se pozastavil nad virálním videem Elona Muska při údajném hajlování, zda to vůbec bylo hajlování. Hlubší analýzu bych rozhodně ponechal odborníkům na kineziku. Dle mého pohledu to byla zdvižená paže, která zjevně nemusela znamenat hajlování. Obecně se ví, že lidí s tímto syndromem mají výraznou motorickou neobratnost, ale na druhou stranu se vyznačují nadprůměrným intelektem. Zabývám se nějakou dobu nacistickou historii a viděl jsem nesčetný počet filmových záběrů hajlujících osob, a to co Musk předvedl na Trumpovo inauguraci je sice silně znepokojující, mě ale zcela nepřesvědčilo. I když se přiznám, že mě to zároveň docela znejistilo. Musk byl často negativně spojován s krajně pravicovými politiky a dá se logicky předpokládat, že zdvihnutá paže u člověka s pravicovými názory v nás vyvolá menší či větší pocit jeho sounáležitosti s dobře známým nacistickým pozdravem. Často přirozená, leč ne vždy správná reakce, i když těžko říct. Musk je pod tak obrovským drobnohledem, že by většina, ale skutečně většina z nás byla vykreslena do barev, jež by si mnozí z nás nechtěla vůbec připustit. To nic nemění na tom, že Elon Musk je zvláštní člověk, který v lidech většinou zanechává rozporuplné dojmy. Asi to bude rozhodně tím, že na něj každý nahlíží apriori ze dvou táborů. Někteří ho berou za magora s krajně pravicovým názorem a jiní za méně empatického, ale cílevědomého vizionáře. Elona Muska buďto milují nebo nenávidí.

Bylo by pošetilé se domnívat, že nejbohatší člověk na světě s nezvyklými výstřelky a stále ambicióznějšími plány nebude nadhodnocovat své schopnosti. Musk je dobře vědom svého obrovského vlivu, což může mít neblahý vliv na jeho chování. Doufejme tak, že se to vyhne jeho morální integritě, pokud již není pozdě. Jestliže v budoucnu Elon Musk nevyvede nějakou hloupost nebo přehmat, povede si rozhodně úspěšně i nadále. Nicméně jedním dechem dodávám, že pýcha předchází pád, a v jeho případě by to byl pád doslova kolosální.