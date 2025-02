Dcera Malcoma X viní z vraždy svého otce FBI a CIA

Ilyasah Shabazz, dcera Malcolma X uvedla, že rodina objevila nové důkazy, které dokazují, že bezpečnostní složky státu byly zapojeny do spiknutí, které vedlo před šedesáti letech k vraždě jejího otce.

Jejich právník Ben Crump, který se specializuje na občanská práva podal 15. Listopadu 2024 žalobu americkému soudu. Případ Shabazz vs. Spojené státy americké, je vedený pod spisovou značkou 1:24-cv-08680. Soud se táhne již třetí měsíc a v průběhu tohoto období realizovalo celou řadu předvolání, zkoumání předložených návrhů a stížností. Rodina Malcoma X žádá prostřednictvím této žaloby o 100 milionů dolarů za vraždu svého otce, při které asistovaly složky ministerstva spravedlnosti spolu s FBI, CIA a NYPD, policejního sboru v New Yorku. Žaloba uvádí, že tyto instituce sehrály zásadní roli v událostech vedoucích k rasové vraždě Malcolma X a po téměř šedesát let tajili pravé pozadí atentátu. Předsedajícím soudcem je Dale Edwin Ho, americký právník, který se narodil v San Jose v Kalifornii v roce 1977 přistěhovalcům z Filipín.

V 60. letech 20. století se Malcolm X stal jedním z nejvýraznějších a nejkontroverznějších hlasů v americkém hnutí za občanská práva. Jeho radikální pohledy na rasovou rovnost a výzvy k sebeobranné politice pro Afroameričany byly v ostrém kontrastu s více umírněnými přístupy jiných aktivistů té doby, jako byl například Martin Luther King Jr. Tento rozdíl v přístupu a jeho neúnavná kritika amerického systému však přitahovaly nejen širokou veřejnost, ale také pozornost FBI. V rámci svého utajovaného programu COINTELPRO (Counter Intelligence Program) se FBI rozhodla cílit na Malcolma X a jeho organizaci. FBI měla eminentní zájem na tom, aby Malcoma X diskreditovala ve všech směrech jeho života a především přetrhala jeho vazbu na Elijaha Muhammada, který řídil Nation of Islam, významnou afroamerickou náboženskou a sociální organizací, která propagovala ideály černošské autonomie, sebeúcty a odporu proti rasismu. V každém případě FBI chtěla co nejvíce oslabit Malcomův vliv na afroamerickou komunitu. Mezi cíle programu patřil i Martin Luther King Jr. a Fred Hampton, bývalý zástupce předsedy Černých panterů v Illinois.

Podle svědectví Mustafa Hassana, který byl na místě vraždy Malcolma X bylo zjevné, že jednoho ze střelců, kterého se snažil chytit, odvlekla NYPD do bezpečí. Tento člověk však podle tohoto svědka nebyl nikdy součástí žádného vyšetřování ani soudního řízení. Tato pochybnost, která naznačuje na úmyslné zanedbání v rámci vyšetřování vraždy Malcoma X, je jedno z několika bodů nové žaloby. Soud se bude dále v procesním úkonu zabývat tím, že v tanečním sále, kde byl Malcolm X zavražděn se nacházelo devět agentů FBI, přičemž jeden z údajných střelců měl silné napojení na FBI. Součástí obžaloby jsou dokonce místopřísežné prohlášení dvou vězňů, původních střelců, kteří byli odsouzeni za vraždu Malcolma X, jenž nakonec byli po obnovené stížnosti a revizi vyšetřování osvobozeni. Právníci, kteří rodinu zastupují, mají dále svědectví osobních strážců Malcolma X, kteří byli tehdy bezdůvodně uvězněni tajným agentem NYPD týden před vraždou, což mělo zajistit úspěch plánovaného atentátu. Součástí obžaloby je také nový posudek, který dokazuje, že dva měsíce před vraždou Malcoma X zaslal tajný agent dopis J. Edgaru Hooverovi, tehdejšímu řediteli FBI, v němž žádal o zvýšenou pozornost vůči aktivitám Malcolma X, který měl údajně v úmyslu přivést problém potlačování černochů před OSN.

Rodina Malcoma X, respektive jeho dcera Ilyasah Shabazz se snaží o obnovu soudního řízení v případu, který před šedesáti letech byl její otec zavražděn ve věku 39 let za velmi nejasných a dodnes kontroverzních okolností.