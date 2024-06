Charlie Chaplin je nejslavnější Rom na světě

Slavný herec a filmař němé éry, byl ohledně svého původu veliký tajnůstkář. Nikdo ani z jeho blízkého okolí vlastně dlouho nevěděl jaká je jeho minulost.

Podle historika Edwarda Rudgese se Chaplin narodil v roce 1889 v parku Black Patch, kde se od poloviny 19. století usazovali převážně Romové ve svých karavanech. Tento kemp byl zakázán až koncem dvacátých let 20. století. Tuto verzi potvrzuje řada badatelů, včetně profesora Texaské univerzity Iana Hancocka, který se tomuto tématu intenzivně věnoval dlouhá léta. Nedávno byly objeveny dokumenty o tom, že Chaplinův dědeček z otcovi strany Spencer Chaplin se 30. října 1854 oženil se sedmnáctiletou romskou dívkou Ellen Elizabeth Smith v suffolském městě Ipswich. Charlieho matka Hannah byla za svobodna Smithová, což bylo nejběžnější britské příjmení Romů. K herectví se dostal už jako osmiletý díky kontaktům svého otce, který už měl za sebou coby úspěšný zpěvák i turné ve Spojených státech, který však propadl alkoholu a zemřel na cirhózu jater v pouhých 37 letech. Mladý Charlie začínal na scénách londýnských kabaretů jako komik s výrazným pantomimickým talentem. Působil v Caseyho cirkuse a od roku 1907 vystupoval v zájezdovém divadle producenta Freda Karna. V roce 1912 odjel do Spojených států , kde se v Hollywoodu seznámil s filmovým producentem a režisérem Mackem Sennettem, s nímž společně podepsal produkční smlouvu s filmovou společností Keystone, která se zaměřovala na natáčení grotesek. Chaplin měl neuvěřitelné štěstí být ve správném okamžiku na správném místě. Hollywood ještě nebyl filmovým průmyslem, ale v období jeho příchodu se začal rozvíjet značným tempem. Později se stal dokonce zakladatelem filmového studia United Artist, které zajišťovalo distribuční síť filmů. Jeho kariéra byla pohádková, měla však i velmi těžké pozadí. V dětství žil sám se svými sourozenci a nemocnou matkou, která musela být po psychickém zhroucení opakovaně převezena do psychiatrické léčebny. Traduje se, že k inspirací kouzla pantomimy byla pro mladého Charlieho právě jeho matka, která své děti bavila smyšlenými příběhy ve stylu pantomimy. V sedmdesátých letech jistý Rom jménem Jack Hill zTamworthu zaslal Chaplinovi dopis, který uváděl některé podrobnosti o jeho rodině, jež pocházela z kempu Black Patch, kde pisatel žil. To by nebylo až tak převratné, ale tento dopis byl nalezen dlouho po jeho smrti v jeho uzamčeném pracovním stole. Jeho syn Michael logicky usuzoval, že tento dopis musel být pro otce velmi důležitý, když byl uložen po mnoho let mezi jeho soukromé cennosti. Podle něj list obsahoval důkazy o jeho původu. Tento dopis po smrti zdědila Chaplinova ​​manželka Oony O’Neillová a následně jejich dcera Victoria, která dopis uložila do rodinného trezoru v Montreux ve Francii. Chaplin uváděl, že když byl dítě, zmínky o jakémkoli romském původu byly přísně bagatelizovány a přirozeně se obával následné ostrakizace. Jeho rodný list nebyl nikdy nalezen, což se stále známějšímu filmaři hodilo, aby nebyla odhalena jeho pravá minulost. Nicméně je jasné, že tuláckou postavu ztvárnil ze svého nitra. Genealog Edward Ellis, který jako první upozornil na dopis Jacka Hilla, uvedl, že Chaplin se možná rozhodl dopis utajit, aby nebyl s Romy spojován. Ellis byl přesvědčen, že Chaplin tak učinil, aby nebyl připoután ke stigmatu, které tehdy obklopovalo Romy nejen v Evropě, ale i v USA. Bez ohledu na to, jeho rodina toto dědictví přijala. Chaplinův syn Michael Chaplin dokonce v Black Patch odhalil památník romské komunitě. O jeho etnickém původu se mnoho spekulovalo, protože sám Chaplin byl ohledně svého původu velmi úskočný. Jednou řekl, že se narodil ve Francii a že jeho matka byla napůl Španělka, jindy uváděl, že se narodil v Londýně. Existuje dokonce domněnka, že se narodil v Jižní Africe, protože tam jeho matka nějaký čas pobývala, ještě před tím než poznala Charlieho otce. Charlie Chaplin byl v jednom období podezříván, že je Žid, což nakonec v rozhovorech a ve své autobiografii jasně popřel. Jeho životopisec Joyce Miltonon napsal, že je přesvědčen o tom, že Chaplinův romský původ byl důležitou součástí jeho sebeobrazu a zásadní pro jeho umění. Zároveň uvedl, že Hitlerovo pronásledování Cikánů bylo pro Chaplina srdcervoucí motivací, když koncipoval scénář Velkého diktátora. Spisovatel Konrad Bercovici ve svém článku z roku 1925 připisoval některé Chaplinovo chování jeho „romské krvi“ a tvrdil, že jeho velká láska k hudbě, velký dar improvizace a instinktivní znalost hudebních nástrojů poukazují na romský původ. Romská komunita Black Patch ve Staffordshire byli Smithové. Matriarchou v 80. letech 19. století byla Sentenia ‚Henty‘ Smithová, která zemřela v roce 1907 a na její památku se dodnes v Handsworthu konají poutě, kde se schází tisíce Romů. Chaplinova vnučka Carmen Chaplinová na filmovém festivalu v San Sebastianu uvedla, že její dědeček si byl velmi dobře vědom svého romského původu a její rodina to věděla. Na závěr ještě jednu a velmi zásadní informaci, která mne doslova uchvátila a ledacos o tomto velikém člověku vypovídá. K mému překvapení to byl Charlie Chaplin, kdo složil fenomenální skladbu „Smile“, jež byla námětem pro soundtrack filmu Moderní doba (1936), a později převzata řadou světových interpretů, včetně Michaela Jacksona. Chaplin tvořil filmy, které dodnes okouzlují diváky po celém světě a hudební jemnocit plynoucí z jeho romského původu pro ně dopomohl vytvořit neskutečné skladby.Mám-li úzce shrnout Chaplinův život, tak byl neobyčejně zajímavý, bohatý a plodný. Romové jsou zcela jistě na jeho odkaz nesmírně hrdí, zejména v současné době, kdy národ, jehož součásti byl i Charlie Chaplin se potýká po celé Evropě tím, co si filmový velikán dobře uvědomoval.