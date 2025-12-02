Česká sexy herečka 50. let v obležení mužů a trnem v oku komunistů
Irena Kačírková byla herečka, jejíž talent okouzloval celé generace diváků. Narodila se 24. března 1925 v Praze a od mládí toužila po kariéře na divadelních prknech. Po studiu na Státní konzervatoři v Praze se stala součástí divadelního světa a brzy si získala popularitu svou krásou, šarmem a přirozeným hereckým talentem, který jí umožnil vyniknout na filmovém plátně i na divadelních scénách. Ať už to byly dívky plné ideálů v „Třech kamarádech“, nebo odvážné a nezávislé ženy ve filmech jako „Byl jednou jeden král“ či „Starci na chmelu“. Kačírková dokázala být zábavná, melancholická, vášnivá i křehká. Její život však nebyl jen o úspěších a slávě, ale i velmi těžkého období. Zejména po roce 1968, kdy její profesní dráha narazila na politickou realitu doby. Stát jí dal jasně najevo, že její nezávislost a neloajalita vůči režimu byly neakceptovatelné. To vedlo k výraznému omezení jejích pracovních příležitostí v 70. letech, což bylo pro umělkyni těžkou ranou. Nicméně její vášeň pro herectví, její touha po umění ji nikdy neopustila, i když v těchto letech byla v pozadí. Bohužel, tragédie zasáhla její život v roce 1981, kdy podstoupila operaci žaludku. Diagnóza rakoviny přišla až později, ale její tělo se s tímto neúprosným nepřítelem nikdy nedokázalo zcela vyrovnat. I přesto zůstala silná až do posledních chvil. V roce 1985, ve věku 60 let, odešla. Její smrt 26. října 1985 byla pro českou kinematografii ztrátou, kterou nelze plně vyjádřit slovy. Kačírková zůstala v srdcích diváků jako symbol elegance, emocí a neuvěřitelného hereckého umění. Její talent žije dál a její odkaz bude přetrvávat v každé filmové scéně, která připomene její jméno. Kolegové Ireny Kačírkové si ji pamatovali jako vynikající herečku a ženu s výjimečným talentem, který dokázal vnést do každé role nezaměnitelný šarm. Byla známá svou profesionálností, ale i lidskostí, která ji činila oblíbenou nejen na plátně, ale i mimo něj. Svým kamarádům vždy pomáhala a byla ochotná jim za všech okolností naslouchat. Jiřina Jirásková, která byla její přítelkyní i profesní kolegyní, o ní řekla: „Irena byla v každém ohledu krásná nejen na plátně, ale i v životě. Její lidskost byla stejně působivá jako její herecký výkon. Vždy byla nápomocná a ochotná se podělit o své zkušenosti.“ Její smrt v roce 1985 zanechala v českém hereckém světě hlubokou prázdnotu. Kačírková byla nejen vynikající herečka, ale i člověk, který svým kolegům ukázal, jak důležité je být nejen profesionálem, ale i dobrým člověkem.
I když nebyla nikdy příliš otevřená ohledně svých milostných vztahů, některé z jejích intimních vztahů jsou známé, ať už z rozhovorů s přáteli, kolegy nebo v důsledku dalších souvisejících informací. Scénárista J. A. Novotný byl její první manžel, a z tohoto vztahu se jim narodila dcera Kristina Novotná, která později pracovala jako scénografka. Manželství se po několika letech rozpadlo a do dalšího si již nehrnula. S některými muži měla velmi blízký vztah, i když mnohdy platonického rázu. Některé spekulace však naznačovaly, že mezi nimi mohl existovat i hlubší vztah, to ale nebylo nikdy potvrzeno. Mezi houfem mužů, kteří kolem ní obletovali byli například hudební skladatel Jiří Šlitr, režisér Ladislav Rychman, spisovatel Jiří Křižan. Dále herci Eduard Cupák, Karel Höger, Milan Janiš, Jiří Adamíra a nakonec i Jan Werich, který byl pro Irenu Kačírkovou důležitým profesním vzorem a přátelským kontaktem. Některé spekulace naznačovaly, že mezi nimi mohlo existovat i určité intimní spojení, to ale není potvrzeno.
Václav Miko
Karel Nešpor, nevšední psychiatr s odborným smíchem
MUDr. Karel Nešpor je bezesporu muž, který dokáže propojit to, co se na první pohled zdá neslučitelné, hlubokou odbornost a laskavý humor. Dokáže rozesmát, a přitom přimět k zamyšlení.
Václav Miko
Rasismus v přímém přenosu? Marek Benda a jeho slova o „nečeskosti“ vlády
Marek Benda v duelu České televize nedávno pronesl výrok, který vyvolal vlnu reakcí: „Já teda musím říct, že představa naší země, kde v čele sněmovny stojí poloviční Japonec a v čele vlády Slovák, mi připadá fakt trochu nečeská“.
Václav Miko
Adam Drda jako symbol integrity v české žurnalistice
Adam Drda patří k nejvýraznějším osobnostem české novinářské a dokumentární scény. Jeho práce odráží vynikající profesní nasazení a hluboké morální přesvědčení, které uplatňuje při zkoumání historie i dnešních společenských témat.
Václav Miko
Kritika České televize a chvála německé veřejnoprávní ARD
Zatímco německá ARD dlouhodobě potvrzuje svou transparentnost a profesionalitu, Česká televize se v posledních letech proměnila v centralizovanou instituci, která spíše odráží úzký názorový proud než široké spektrum názorů.
Václav Miko
Mimo proud mainstreamu dýchá poctivá žurnalistika i autocenzura
Žurnalistika, kdysi považovaná za pilíř demokratického dohledu a strážce pravdy, dnes prochází zlomem, který často zastiňuje její původní poslání.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému...
„Pán zastřelil škodnou.“ Turek zlehčoval vraždu dvou lidí, řešila to policie
Policie prověřovala poslance a kandidáta na ministra životního prostředí Filipa Turka (za...
Vánoční tramvaj v Plzni už zase jezdí, na den ji vyřadila porucha
Plzeňská vánoční tramvaj, která kvůli závadě přestala v pondělí dopoledne jezdit, je už od úterního...
Ve Vysočanech uvázl kamion pod mostem. Nehoda zkomplikovala dopravu
Nákladní vozidlo, které se zaseklo pod železničním mostem, dnes ráno značně zkomplikovalo dopravu v...
Roli Libora Boučka na turné zatím neprozradíme, lákají na léto Chinaski
Skupina Chinaski pokřtila v prostorách Radiocafé v budově Českého rozhlasu dvojalbum 1. symfonická...
- Počet článků 51
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 6028x
Seznam rubrik
Oblíbené knihy
Co právě poslouchám
- Fred Hammond, Sade, Stevie Wonder, Whitney Houston, Casiopea