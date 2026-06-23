Bez Zdeňka Izera ztratil televizní humor své kouzlo, divákům jeho humor chybí
Do světa zábavy se zapsal během devadesátých let, kdy si získal pozornost diváků parodiemi politického i mediálního dění. Tímto se rychle zařadil mezi nejznámější televizní baviče své generace. Schopnost přesně napodobit hlasy, způsob projevu i drobná gesta známých osobností z něj udělala mimořádně rozpoznatelnou tvář české zábavy. Jeho herecký projev je magický, během jedné scénky dokáže přecházet mezi několika postavami tak, že každá působí odlišně a přesvědčivě.
Málokdo ví, že původně nešel uměleckou cestou. Po nepřijetí na střední grafickou školu se vyučil automechanikem a až později se naplno začal věnovat vystupování, moderování a vlastní tvorbě. Velkou oblibu si získal například v televizním pořadu Šance, kde pravidelně vystupoval se svými komickými čísly. Později navázal vlastními projekty, mezi které patřily pořady Telebazar, Kinobazar nebo Skečbar.
Jeho humor stavěl na improvizaci, slovních hříčkách a schopnosti vystihnout každodenní realitu způsobem, který byl divákům blízký, hodně blízký. Přesto se postupem času začal z televizních obrazovek vytrácet a dnes už nedostává takový prostor jako v době své největší popularity. V soukromí si dlouhodobě drží spíše odstup od mediální pozornosti. Od roku 2003 je ženatý s manželkou Olgou a společně vychovávají dceru Laru. O rodinném životě veřejně příliš nemluví a více než soukromí nechává vyniknout svou práci a vystoupení.
To ale neznamená, že by jeho kariéra skončila nebo že by ztratil publikum. V současnosti se soustředí hlavně na živá vystoupení a pravidelně vystupuje po celé České republice. Zájem diváků přitom podle všeho nepolevuje a řada představení bývá vyprodaná. Ve svých programech dál spojuje imitace, skeče i moderování. Jeho nepřítomnost v televizi otevírá otázku, jakým směrem se česká televizní zábava v posledních letech posunuje. Současný prostor pro bavičské formáty je výrazně menší než dříve a část publika vnímá ústup podobných osobností jako ztrátu určité lehkosti a nadsázky, které k televiznímu humoru dlouho patřily. Humor je totiž prostředkem k pobavení a společnost tak uvolňuje své napětí. Pro mnoho diváků zůstává škoda, že tak výrazný imitátor už v hlavním televizním proudu nedostává prostor jako dříve.
Z toho plyne, že část společnosti nad současnou podobou televizní zábavy skutečně smutní. Obrazovky bez osobností, jakou je Zdeněk Izer, působí pro mnohé diváky o něco chladněji a méně spontánně. Jeho humor dokázal spojovat generace, přinášet oddech od každodenních starostí a připomínat, že i obyčejné situace mohou být zdrojem smíchu. Přestože dnes sklízí úspěchy především na pódiích, řada lidí by jeho návrat do hlavního televizního vysílání uvítala. Právě jeho absence totiž ukazuje, jak výraznou stopu v české zábavě zanechal.
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