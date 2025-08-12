Adam Drda jako symbol integrity v české žurnalistice
Již od 90. let buduje svou reputaci jako novinář, který nebere informace povrchně, ale jde do hloubky, kde hledá pravdu a především dává prostor těm, kteří jsou v běžném veřejném prostoru často přehlíženi. Jedna z mimořádných předností tohoto žurnalisty. Spolupracoval na desítkách dokumentů, které mapují historii a mají silný etický přesah. Tento dokumentarista nikdy nestaví sebe do centra pozornosti, naopak nechává promlouvat své respondenty a dává jim prostor pro jejich životní příběhy a názory. Kromě žurnalistické a dokumentární práce je Adam Drda i vynikajícím komentátorem a esejistou, který dokáže trefně pojmenovat společenské jevy, aniž by sklouzl k lacinému moralizování. Dokáže se postavit za člověka, který čelí například nepochopení nebo veřejnému tlaku, a to velmi rázně. V praxi také dokázal, že mu není ani překážkou sebevětší názorový proud, aby uhájil i toho jediného osamoceného člověka se svou pravdou. Pro mě osobně byl příkladem jeho odvahy okamžik, kdy se veřejně postavil na moji stranu v jedné z kauz. Tento moment neznamenal pouze profesionální postoj, ale také projev lidské solidarity a ochoty riskovat kvůli spravedlnosti a pravdě. Tímto gestem prokázal, že jeho hodnoty nejsou jen prázdnou rétorikou, ale skutečně živým přesvědčením. Když jsem se s jeho prací podrobněji seznámil, zjistil jsem, že jeho texty jsou velmi kultivované, argumentačně silné a zároveň lidské. V době, kdy je novinářská profese vystavena tlaku, nedůvěře a polarizaci, představuje Adam Drda vzor odpovědné publicistiky. Je novinářem, který se neohne a dokumentaristou, který chápe hloubku lidských příběhů. Tímto mu opět děkuji za jeho přístup a práci. Bez jeho zásahu bych si možná nikdy neuvědomil, jak silný vliv může mít novinář na formování veřejného diskurzu a jak nezbytné je, aby novináři zůstali věrní svým morálním hodnotám i v těžkých obdobích.
Adam Drda spolupracoval s řadou významných médií, včetně revue Střední Evropa, Revolver Revue, Lidových novin, Českého deníku, Hospodářských novin a týdeníku Respekt. Působil také jako analytik domácí politiky a reportér v české redakci BBC. V současnosti pracuje jako externí redaktor Českého rozhlasu a podílí se na dokumentárních cyklech, jako je Příběhy 20. století a Neznámí hrdinové. Spolupracuje i s Českou televizí jako scenárista. Za svou novinářskou práci získal prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky. Od určité doby také úzce spolupracuje s Lucií Korcovou a Mikulášem Kroupou na pořadu Hlasy paměti a připravuje dokumentární cyklus Příběhy 20. století, který vychází převážně ze vzpomínek pamětníků nacismu a komunismu. Dále se dlouhodobě podílí na projektech společnosti Člověk v tísni, kde pracuje na různých žurnalistických a dokumentárních iniciativách.
Václav Miko
