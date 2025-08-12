Adam Drda jako symbol integrity v české žurnalistice

Adam Drda patří k nejvýraznějším osobnostem české novinářské a dokumentární scény. Jeho práce odráží vynikající profesní nasazení a hluboké morální přesvědčení, které uplatňuje při zkoumání historie i dnešních společenských témat.

Již od 90. let buduje svou reputaci jako novinář, který nebere informace povrchně, ale jde do hloubky, kde hledá pravdu a především dává prostor těm, kteří jsou v běžném veřejném prostoru často přehlíženi. Jedna z mimořádných předností tohoto žurnalisty. Spolupracoval na desítkách dokumentů, které mapují historii a mají silný etický přesah. Tento dokumentarista nikdy nestaví sebe do centra pozornosti, naopak nechává promlouvat své respondenty a dává jim prostor pro jejich životní příběhy a názory. Kromě žurnalistické a dokumentární práce je Adam Drda i vynikajícím komentátorem a esejistou, který dokáže trefně pojmenovat společenské jevy, aniž by sklouzl k lacinému moralizování. Dokáže se postavit za člověka, který čelí například nepochopení nebo veřejnému tlaku, a to velmi rázně. V praxi také dokázal, že mu není ani překážkou sebevětší názorový proud, aby uhájil i toho jediného osamoceného člověka se svou pravdou. Pro mě osobně byl příkladem jeho odvahy okamžik, kdy se veřejně postavil na moji stranu v jedné z kauz. Tento moment neznamenal pouze profesionální postoj, ale také projev lidské solidarity a ochoty riskovat kvůli spravedlnosti a pravdě. Tímto gestem prokázal, že jeho hodnoty nejsou jen prázdnou rétorikou, ale skutečně živým přesvědčením. Když jsem se s jeho prací podrobněji seznámil, zjistil jsem, že jeho texty jsou velmi kultivované, argumentačně silné a zároveň lidské. V době, kdy je novinářská profese vystavena tlaku, nedůvěře a polarizaci, představuje Adam Drda vzor odpovědné publicistiky. Je novinářem, který se neohne a dokumentaristou, který chápe hloubku lidských příběhů. Tímto mu opět děkuji za jeho přístup a práci. Bez jeho zásahu bych si možná nikdy neuvědomil, jak silný vliv může mít novinář na formování veřejného diskurzu a jak nezbytné je, aby novináři zůstali věrní svým morálním hodnotám i v těžkých obdobích.

Adam Drda spolupracoval s řadou významných médií, včetně revue Střední Evropa, Revolver Revue, Lidových novin, Českého deníku, Hospodářských novin a týdeníku Respekt. Působil také jako analytik domácí politiky a reportér v české redakci BBC. V současnosti pracuje jako externí redaktor Českého rozhlasu a podílí se na dokumentárních cyklech, jako je Příběhy 20. století a Neznámí hrdinové. Spolupracuje i s Českou televizí jako scenárista. Za svou novinářskou práci získal prestižní Cenu Ferdinanda Peroutky. Od určité doby také úzce spolupracuje s Lucií Korcovou a Mikulášem Kroupou na pořadu Hlasy paměti a připravuje dokumentární cyklus Příběhy 20. století, který vychází převážně ze vzpomínek pamětníků nacismu a komunismu. Dále se dlouhodobě podílí na projektech společnosti Člověk v tísni, kde pracuje na různých žurnalistických a dokumentárních iniciativách.

Autor: Václav Miko | úterý 12.8.2025 10:47 | karma článku: 7,56 | přečteno: 51x

Další články autora

Václav Miko

Kritika České televize a chvála německé veřejnoprávní ARD

Zatímco německá ARD dlouhodobě potvrzuje svou transparentnost a profesionalitu, Česká televize se v posledních letech proměnila v centralizovanou instituci, která spíše odráží úzký názorový proud než široké spektrum názorů.

29.7.2025 v 8:28 | Karma: 35,07 | Přečteno: 1269x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Mimo proud mainstreamu dýchá poctivá žurnalistika i autocenzura

Žurnalistika, kdysi považovaná za pilíř demokratického dohledu a strážce pravdy, dnes prochází zlomem, který často zastiňuje její původní poslání.

24.7.2025 v 8:42 | Karma: 34,21 | Přečteno: 1705x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

V historii jsme se neměli lépe a stále remcáme aneb hrozba náhlé chudoby

Dnes žijeme v období, které je z historického hlediska mimořádné téměř ve všech ohledech, od životní úrovně přes zdravotnictví, bezpečnost, svobodu až po dostupnost rozmanitých potravin a služeb.

24.6.2025 v 9:04 | Karma: 34,90 | Přečteno: 2392x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Odhalená DNA: Společné období člověka a denisovanů

O neandrtálcích slyšel asi každý, ovšem existence denisovanů, vyhynulého příslušníka rodu Homo sapiens je v širším povědomí lidí docela neznámá.

12.6.2025 v 10:06 | Karma: 36,47 | Přečteno: 2794x | Diskuse | Společnost

Václav Miko

Milan Kundera konfident? Tohle Češi slyšet nechtějí

Obsáhlá monografie Milana Kundery od česko-amerického spisovatele Jana Nováka rozkrývá bizarnosti a neblahou historii světoznámého autora.

11.6.2025 v 8:26 | Karma: 37,01 | Přečteno: 2823x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Česko zpraží úmorné vedro. Bude až 37 stupňů, varují meteorologové

12. srpna 2025  11:05,  aktualizováno  11:19

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silnými vedry, která zasáhnou Česko od...

Muž při hádce v tramvaji máchal nožíkem a šroubovákem. Policisté ho zaklekli

12. srpna 2025  10:46,  aktualizováno  11:17

Slovní konflikt dvou cestujících v pražské tramvaji nepříjemně vyeskaloval až do bodu, kdy jeden z...

Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl

12. srpna 2025  11:12

Populární americká zpěvačka Taylor Swift oznámila své již 12. studiové album. Ponese název The Life...

Dceru nechala zemřít chladem, viní policie matku. V domě byli i zanedbaní psi

12. srpna 2025  11:09

Čtyřiašedesátiletá žena z Královéhradecka patrně zanedbala péči o svou hluchoněmou, mentálně...

Václav Miko

  • Počet článků 43
  • Celková karma 36,67
  • Průměrná čtenost 5695x
Osoba s občasnou potřebou se vyjádřit. Je ženatý a má čtyři děti. Ve svém volném čase se věnuje psaním knih, rodině a je velkým fanouškem jazzové a klasické hudby. Příležitostně také píše články.

Seznam rubrik

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

  • Fred Hammond, Sade, Stevie Wonder, Whitney Houston, Casiopea

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.