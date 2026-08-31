Ženy medojedky-aneb jak by to vypadalo kdyby...
A začněme před třiceti šesti lety, kdy, československé hraniční přechody s Německem míjí v opulentních bourácích množství žádostivých německých žen medojedek-tedy v opačném gardu než to skutečně před lety bylo. Medojedky zkoumavým pohledem přehlížejí, české, slovenské a romské muže a nedospělé hošíky, kteří toužebně očekávají zahraniční zájem a promenují se ve svých nejlepších trenýrkách. Medojedky zastavují svoje limuziny a odvážejí si šťastlivce , kteří si poctivě vystáli frontu.
Před očima německých žen se protřepávají i čtrnáctiletí mladíčci, kteří se ještě včera chodili vyčůrat s maminkou, skini s holými lebkami, otcové rodin, kteří si odskočili „na štreku“, nebo byli vyhnáni svou penězi chtivou manželkou, „aby donesli něco k obědu“.Na pražském Václavském náměstí se proplétají mezi návštěvníky ženské šerifky a chtivým ženám se nabízejí muži všech věkových kategorií. V parku došlo k hrubému znásilnění několika mužů.
„Bylo to strašné“ vzlyká plačící tlusťoch. „Přepadlo mně několik žen, musel jsem jim vydat zlaté prsteny z obou rukou a zlatý řetízek na krku. Znásilnily mě, při mé váze 160 Kg to byl pro mne nadlidský výkon. Strašně se rozčílily, když mně ho nemohly najít. Ale zkuste souložit, když máte kudlu na krku „!
Gangy medojedek lákají mladíčky na různé práce do zahraničí, nejčastěji jako tanečníky u tyče, nebo chlapce do domácnosti. Nezřídka ovšem končí v mužských nevěstincích a jsou nuceni přísnými majitelkami k pohlavnímu styku se zákaznicemi i dvacetkrát denně. Musí proto pravidelně jíst různé životabudiče jako půl kilo celeru denně a 100 gramů rozemletých brouků Lytta vessikatoria. Pivo je zcela zakázáno, protože snižuje potenci. Na to medojedky žárlivě dohlížejí. Jedno malé pivo je za pár facek .Mužská nevěra neexistuje. Ve městech chodí muži nakupovat jenom v doprovodu svých manželek. Pokud mají odpolední směnu čekají na ně manželky u zastávek veřejné dopravy.
„Necítím se bezpečně ve veřejných dopravních prostředcích „hořekuje asi čtyřicetiletý muž,“ nedospělé medojedky na mne oplzle pokřikují, hodnotí moje nohy a prsa, nemohu chodit s rozepnutou košilí, moje hruď je přivádí k šílenství. Dělají mi nemravné návrhy., večer si vyjít na procházku je o hubu. Doslova.Po sedmé hodině večer nevycházet. Několik mých kamarádů, kteří si šly před barák jenom zakouřit, protože se jim po sexuálně perném dni podlamovaly nohy, se už nevrátilo.Dva z nich jsou prý nabízeni ženskými medojedkami až v Honolulu.
V barech a restauracích posedávají ženy medojedky a snaží se sbalit nějakého nebohého muže, který si odskočí na sodovku.Soutěží mezi sebou o mužské skalpy, vynikajícím dokumentem úspěšnosti jsou mužské trenýrky.Neuvidíte stopujícího muže. Ženské medojedky s ním zabočí na první lesní cestu a pokud muž nechce být povůli, není mu to nic platné, ještě dostane pár facek.
Tak dost. Skončeme tu příšernou apokalypsu. Ještě, že je to naopak, že ano pánové.
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