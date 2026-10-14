Volby ? Brno ? Br......no dá se tady žít.
Vzájemné přivítání bylo následující.“Tak co Brno“, ptá se prof. Vondráček „Br.....no dá se tady žít „ odpovídá chemik. „A Praha“ ? „Pr. ...aha“ pokračuje profesor chemie.
Tedy- moje volby a Brno. Žádné pro mne nebyly. Když jsem coural po Brně a viděl plakáty a zase plakáty s rzesmátými obličeji a vítěznými výrazy mužů i žen pod hlavičkou různých zkratek, ten za tu stranu, onen za jinou, kdo, co, kde, proč a kam, nic mě to neříkalo,-
„Brno je nejlepší místo pro život“-jinde ale „Brno není pro všechny“/ tedy spojeno dohromady, pro někoho nejlepší místo, ale to není pro všechny , a proč ne ??/, a Brno bude zase MAKAT, to bylo několikrát od různých stran, A další plakát budeme MAKAT ! A na co budou MAKAT, na koho budou MAKAT, pro koho budou MAKAT pochopitelně slovo MAKAT zase bylo na plakátě ANO, s ukázáním na nemakačenky v minulé vládě, ale já vím , jistou pravdu mají, Blažek a spol. a bitcoiny, paní primátorka snad, ale mám foto z 11.září tohoto roku, za vlády nové, kde chlap s prackami jako medvěd, v 11 hod. dopoledne chrápe v polovině vozovky, Palackého ulice v Králově Poli, sedíc opřen o bagr, jde mu to báječně, tedy nemaká, to už za vlády ANO a spol., inu budeme MAKAT. Nejsem stavař, ale rozdrbaný, 20 let nefunkční starý stadion za Lužánkami, obehnaný , tedy jeho zbytky, ostnatým drátem, stavěný pro koho, pro fotbálisty, čutálisty na jejich občas prvoligovou, často nižší soutěž ? Janáčkovo kulturní centrum - odpovídá kulturní centrum cekovým nákladům ? Přesun vlakového nádraží ? Ano, či ne ? Neví se.
Městská čtvrt Královo Pole s potentátem René Pelánem, který někdy v roce 2008 nebo 2010 v, pro něho spravedlivé, pro nás ostatní překvapující v jeho blbosti, nemohl usnout vzteky z toho, že v parku v Králově Poli je od konce II. svět. války, postaven památník sovětským vojákům, kde na něm byla pěticípá hvězda a srp a kladivo, tak se přivázal ke sloupu a jal se škrábat srp a kladivo, hvězda tam zůstala, srp pryč a kladivo taky...
Koho volit ??? Nevím. Brnoklidem, / tak jak píšu/ , nebo Brno s klidem, Brno naplno, /jak jinak /, FAKT Brno, SPD / s lídry v Praze Okamurou, Rajchlem, Fialou ? Ještě jsem příčetný/, Brno Brňákům, / jistě, komu jinému/, TU, /co to proboha je ?/, Motoristé /to by mě musela ranit mrtvice, abych je volil/, ANO / ne, ani náhodou/, Za Lužánky atd. ....
Neznámí lidé k nám promlouvají všude a ze všech stran, vytvářejí koalice a protikoalice, strana mající o hlas víc než ta druhá, lídrovi je jiná strana nesympatická, třeba jenom proto, že šéf druhé strany ho kdysi porazil v tenise, nebo má hezčí manželku, tak se spojí se stranou upozaděnou , maličkou, konec konců to stačí máme o hlas víc, atd. Nastane česko-plebejské handrkování, které už v české politice po leta známe. A protože peníze v politice mluví jako všude, jistě nastane chvíle, kdy bude někomu z protistrany nabídnuta suma, které se nedá odolat a „dej se k nám , bratře“ ... A jaký bude výsledek těch stran a straniček ? Třeba ten, že „Podařilo se nám vyměnit několik kýblů na smetí“ -prohlášení po čtyřech letech vlády...
Tedy s chutí do politiky ! Protože „všechny problémy jsou dnes politické a politika sama je směsice lží, vytáček, hloupostí, nenávisti a schizofrenie“. To neříkám já ale George Orwell.
Brno bude zase MAKAT !
Bohužel se mi nepodařilo otočit fotku o 90 stupňů.
Michael Pálka
A tak přijel kluk z Ameriky.
Jo klukovi je šestnáct a něco. Fotbalista a habán Mattias. Tedy Matidlo.Umí docela dobře česky, miluje fotbal, hraje ho v New Yorku každou volnou chvíli.
Michael Pálka
Piráti ? No nevím..
V politice se na ně sice dívá vizuálně mnohem lépe, jsou mladí. Alespoň ve srovnání s věkem omletými ksichtíky politických páprdů ostatních stran.
Michael Pálka
Jeroným Tejc -ministr spravedlnosti, konečně dobrá cesta...
Rozhodně nejsem příznivcem současného vládního triumvirátu, nicméně i tam se zákonitě mohou objevit lidé, kteří ve srovnání s chlapíkem ve stejném rezortu ve vládě minulé,
Michael Pálka
Ženy medojedky-aneb jak by to vypadalo kdyby...
Vzhledem k ženám jsou obvykle medojedy, tedy těmi, kteří odebírají med pro svůj slastný život, muži.Je to tak po věky a bude to tak i nadále. Zkusme si představit jak by to mohlo vypadat kdyby..to bylo naopak.
Michael Pálka
Mým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim...
Vystudovaný právník a vystudovaný psycholog Karel K. zemřel před šestnácti lety. V posledních dvaceti letech před penzí byl soudcem v Brně.
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