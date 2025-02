Tak TO už nikdy..

To-je název časopisu-píše se s velkým T a vedle je červené vyplněné kolečko. Dostal se mi do ruky, tedy, ani by mně nenapadlo za To zaplatit těch 99 kč, za což si ho vydavatelé cení...

A proč ? Nelíbí se mi. Jakási ventilace názorů jeho redaktorů na cokoliv-počínaje současnou politikou přes výsměch Green Dealu od pisálka laika, tím negace 194 států, které Green Deal podepsaly, protože pochopitelně jejich šéfové dali za pravdu příslušným odborníkům, jednoznačné ne téhož autora, také na přijetí EURA, kdy o něm píše jako nesmyslu. Jak to ví ? Je to klamná jistota neznalce bez odbornosti s přebujelým egem. K přijetí eura jsme se před lety zavázali ale ve vhodnosti jeho přijetí nemají jasno ani naši ekonomové, nicméně platí jím téměř celá západní Evropa. A daří se jí.

Čtení pokračuje ironickým dvoulistem o prezidentovi Pavlovi, za pokrytectví a faleš považuje usmívající se šéfredaktor tohoto časopisu také vydání Okamury k trestnímu stíhání. Bylo by jistě vhodné, kdyby on a jeho kolegové se nesnažili o zvýšenou čtivost rasantním prosazováním svých osobních názorů a ekvilibristikou slov. Pochopitelně, že v tomto časopise má velmi čestné místo Václav Klaus se svou letitou kritikou EU -EU is dead, na klopě saka. Kritika naší současné vlády od A do Z, a premiéra Fialy jak by smet. V tomto směru netvrdím ale, že v některých věcech nemají pravdu.

Články otáčející fakta o 180 stupňů a kritizující naší pomoc Ukrajině od počátku vojenského střetu s Ruskem.

„Kvůli Fialově vládě se ocitáme na straně poražených, ale máme možnost aspoň do jisté míry ovlivnit jak hluboká porážka to bude“,

pro mne neslýchaný nadpis jednoho článku.

Tím se tvrdí , že bylo špatné rozhodnutí naší vlády a parlamentu a vůbec našeho národa poskytnout pomoc jak finanční tak vojenskou napadené Ukrajině. A také čtyřistatisícům Ukrajinců, kterým pomáháme u nás. Vidím to jako zesměšnění morálních hodnot našich lidí.

Tedy, ejhle, je vina Ukrajiny, že byla napadena Ruskem a vojensky zabrán ukrajinský Krym. Vladimír Putin ještě 48 hodin před invazí na Ukrajinu lhal, když prohlásil, že ruská vojska před ukrajinskou hranicí jsou tam jenom za účelem vojenského cvičení. atd

V jiném článku je Ursula von der Leyenová popsána,

„jako chvástavá německá šovinistka, která v jakémsi záchvatu opilého blábolení cosi deklamuje v Evropském parlamentu“, jinak také „zelená bludařka“, jak se o ní vyjádřil věrný přísedící Václava Klause, Jakl.

V jiném obsáhlém článku hudebník Ondřej Hejma, u komunistické StB zapsán jako Rony, s ironickým úsměvem komentuje „vzestup a pád Kamaly“ jak se familiárně vyjádřil, tedy paní Kamaly Harrisové, bývalé víceprezidentky USA a kalifornské ministryně spravedlnosti..

„ Z červené knihovny do šapito přichází mesiáš v kalhotovém kostýmu jako fejková proletářka. -Ne Harrisová, ano Trump „, píše. Jsem si jist, že pokud by byl výsledek hlasování opačný, napsal by „ ne Trump ale Harrisová“.....co na to všechno říci...