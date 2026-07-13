Tajné fotografie z ghetta Terezín...
Probíhá tam zajímavá výstava fotografií z ghetta Terezín fotografovaných terezínským vězněm. Kdo to byl se neví.
Fotky. Jenom fotky ? Pár obličejů lidí, kteří se už nikdy nevrátili. Jo Spie, karikaturista, ten měl štěstí vrátil se / 1900-1978/, sedí na nějaké škatuli a píše a kreslí u něho stojí vytáhlý mladík Petr Kien /1919-1944/, spisovatel, básník, který pracoval v ghettu v Technické kanceláři židovské samosprávy. Ještě se stačil oženit s židovkou Ilse Stránskou-někdy sňatky byly v ghettu Terezín povoleny a oba skončili svůj život v jednom z posledních transportů do Osvětimi koncem roku 1944....Měli naději.Osud a lidské potencované německé zlo, jim nepřály. Stejně jako Kienovým rodičům, kteří byli ve stejném transportu.
A další fotky-celkem 41.Znovu Petr Kien a vedle něho hezká žena Lucie Weisbergerová/1923-2000/, která jako jedna z mála přežila 0světim, byla patrně ve stejném transportu jako Kien, vrátila se do Československa, vdala a v roce 1968 emigrovala do Švýcarska.Další foto odjíždění vlaku z Terezína do Osvětimi.Neustálý stres židovských vězňů- budu to tentokrát já ? Terezín byl pro ně sice vratká, ale přece jenom jakási jistota.
Fotografie unavené tváře nějakého staršího muže ...je to prof. Jan Levit/ 1884-1944/, vynikající chirurg z pražské Bulovky. Našel smrt v Osvětimi v jednom z posledních, možná posledním transportem z Terezína. Jeho bratr také lékař a právník Vít Levit, měl více štěstí. Přežil. A sloužil jako lékař v Československu, kde zemřel v roce 1956.Jejich sestra Marie skončila rovněž smrtí v Osvětimi.
Vskutku dojemný je obrázek tří malých smějících se děvčátek, které tehdy neznaly svůj osud.Na snímku je jim snad -8- let.Jsou to belgická židovská děvčátka Sanne Lendermanová-zavražděna v roce 1943 v Osvětimi, Hana Goslarová přežila Berger -Belsen a Anne Franková narozená v roce 1929, zničená hladem, slabostí a nemocí , zemřelá v Berger Belsen v roce 1945, několik neděl před příchodem britské armády.Ta děvčátka byly kamarádky.V Bergen Belsenu zemřela její matka Anne a bratr. Otec přežil a zemřel jako jednadevadesátiletý v roce 1980. Ta děvčata nebyla v Terezíně, ale Center for Jewish History, má tuto krásně smutnou fotografii.
Několik fotografií interiéru ubikací. Další fotografie z odjezdu vězňů z roku 1943 patrně do Osvětimi.V muzeu je rovněž fotografie amerických novin z roku 1939.Magicky pravdivá fotografie.Britský premiér Chamberlain hladí levou rukou hlavu hada Hitlera s naditým soustem kde je napsáno Final Nazi absorbtion of Czechoslovakia...
Historie. Dějiny. Kolikrát se se hrůzy lidstva v historii opakovaly a kolikrát se s mužským fenoménem v čele, budou opakovat .....
Lucie Weisbergerová /1923-2000/ Petr Kien /1919-1944/
Sanne Lendermanová - Hana Geslarová – Anne Franková
Komentář k této fotografii jistě není potřeba...
Jsme v židovském muzeu, nemůže chybět fotografie starého Žida, byť není v původních dokumentárních fotografiích...
Jo Spie /1900-1978/ Petr Kien /1919-1944/
Příprava na odjezd z Terezína do Osvietimi.Pro většinu konečná jejich života...
Prof.Jan Lewit /1884-1944/
Michael Pálka
A co takhle Marián Čalfa ??
Tedy ještě Judr. Zajímavý chlapík, kterému se podařilo „přetočit“ hlasování v československém parlamentu tak, že 29.12. 1989, 323 poslanců z 35O naráz zahodilo svoje skálopevné komunistické přesvědčení či loajalitu a zvolilo
Michael Pálka
Doufám, že si pan prezident cestu do Ankary rozmyslí“, prohlásil Andrej Babiš..
„Ústavní soud by neměl existovat“-tak se vyjádřili Babiš, Macinka a Turek...A pokračuje se „ je to bezbřehá neobjektivita co předvedl Ústavní soud“- Filip Turek.
Michael Pálka
České ouřady ? Pijánko....
Tím nemyslím, že se tam chlastá, nebo hraje na piáno. I když u nás nelze vyloučit nic. Potřeboval jsem se něco zeptat na AVAST ohledně ochrany internetu.
Michael Pálka
Hrob seržanta Grifithe Williamse na hřbitově v Calvery v Qeensu v New Yorku.
Hřbitov Calvery v Qeensu je největším hřbitovem v USA, je tady pohřbeno 3 miliony lidí, při tom Qeens má 2,5 milionů obyvatel.
Michael Pálka
„Jak jsem se mýlil v politice“ napsal kdysi Miloš Zeman, aneb daj-li medaili...
Ba ne, pan prezident se nemýlil, zejména v sebe, nikdy. Leč mnozí se mýlili v něm.... Nicméně na konci kariéry se mu podařil skvělý kousek.
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