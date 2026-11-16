Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim...
Urostlý, charakterní chlap, fešák s hlubokýma očima, docela sportsman, náruživý piják piva jak jsem slyšel, zejména za dob studií v Praze, jako jeden z mála nestraníků v osmdesátých letech, soudce Městského soudu Brno. V roce 1993 byl Václavem Havlem jmenován soudcem Ústavního soudu v Brně , později , v roce 2023, krátce jeho předsedou. Vždy korektní a fér. 11. června 2003 už jako předseda Ústavního soudu byl přehlasován většinou ostatních členů soudu, když nepodpořil hlasy většiny soudců o navrácení 13. a14. platů soudců za pololetí roku 2001 a 2002.Tehdy soudci zdůvodnili svoje rozhodnutí, skutečně pitomě- „ může se stát, že někteří nemusí být neúplatní“, nebo tak nějak.
Byl jsem s ním na pár cestách v zahraničí, nikdy nezklamal. Dorazila ho v roce 2016 rakovina slinivky. Když jsme se jednou potkali jenom mi řekl „zežloutl jsem jako mandarin“.To bylo vše. Žádné stěžování jak mnozí muži, myslíce, že oni jsou nesmrtelní, a jak mně se to může stát, mně bolí šlapka na noze, atd., mluví o svých zdravotních problémech. Zemřel ve věku šedesáti pěti let.Jeho otec ho přežil.
Petr V. můj kolega z gymnasia, Petr V. zemřel před třemi měsíci. Když mi kluci v šestnácti jsme se točili za holkami a nevěděli jak na to, on už měl jednu sukni v posteli. Jistota vystupování ho neopustila do konce života. Prosazoval svoje názory pokud byl o nich přesvědčen, kdekoliv, na vojně, v zaměstnání, doma -bude to tak a hotovo. Když mu jednou nějaký chlap přelézal večer plot zahrady, vzal na něho pistoli. Chlap hrůzou spadl na chodník. Někdy ale debata s ním byla kolapsová.
Miloval auta, dokonce několik měsíců před smrtí, kdy už se doma jenom vlekl mi řekl :„ráno se jdu alespoň podívat k oknu na můj vůz“. Lásku k autům měl po otci advokátovi, který někdy v padesátých letech minulého století, vezl svoji těhotnou manželku svým novým šestiválcem Wanderer, v nějaké točce se převrátili na bok advokát vypadl z auta a začal si rvát vlasy „Můj vůz můj vůz“, křičel, manželka byla okamžitě zapomenuta.,
Petr si nepřipouštěl nikdy žádnou slabost. Měsíce nechodil, jenom ležel v posteli. Nestěžoval si. Když ještě mohl mluvit, otočil vše ve vtip. Aby mohl usnout popíjel v noci tvrdý alkohol. Nejlepší značky. Pomalu ztrácel hlas a jenom nesrozumitelně mumlal. Rodina věděla, že se blíží konec, shromáždila se u jeho postele, on otevřel oči a zamumlal, poznávaje svoji vnučku... „Májo, jsi docela pěkná holka“. Rodina se začala rozcházet- jeho syn se k němu otočil a řekl : „ Táto chceš něco „ ? ... „Tullamorku“ hlesl a zavřel oči.
Michael Pálka
Donald Trump a jeho rudá MAGA..
Tedy Make America Great Again - Trumpova rudá kšiltovka a její nositel, působí na nás klasické Evropany legračně, ale musíme si zvykat. V současné Americe platí prásknout do stolu a žádné příliš kulantní řeči.
Michael Pálka
Volby ? Brno ? Br......no dá se tady žít.
Profesor psychiatrie Vladimír Vondráček hluboce před sedmdesáti lety jezdil občas z Prahy do Brna. Měl tady přítele profesora chemie.
Michael Pálka
A tak přijel kluk z Ameriky.
Jo klukovi je šestnáct a něco. Fotbalista a habán Mattias. Tedy Matidlo.Umí docela dobře česky, miluje fotbal, hraje ho v New Yorku každou volnou chvíli.
Michael Pálka
Piráti ? No nevím..
V politice se na ně sice dívá vizuálně mnohem lépe, jsou mladí. Alespoň ve srovnání s věkem omletými ksichtíky politických páprdů ostatních stran.
Michael Pálka
Jeroným Tejc -ministr spravedlnosti, konečně dobrá cesta...
Rozhodně nejsem příznivcem současného vládního triumvirátu, nicméně i tam se zákonitě mohou objevit lidé, kteří ve srovnání s chlapíkem ve stejném rezortu ve vládě minulé,
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