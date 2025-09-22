Studium na českých vysokých školách ? Na to by Rusové měli zapomenout.
Že je to nehumánní, že jste se ničím neprovinili,že chcete mít stejné šance jako mladí lidé v kulturním světě ?
Víte, že ruský útok na Ukrajinu do současnosti stál život 12300 ukrajinských civilistů, 26 000 jich bylo zmrzačeno, 616 dětí bylo zabito, 1863 dětí bylo zraněno 19.546 dětí odvezeno do vaší vlasti Ruska, byly ukradeny svým rodičům, kteří se v převážně většině případů za těžkých nervových šoků nedomohou jejich návratu, dovedete si představit tu hrůzu bolesti jejich i hrůzu a neštěstí těch dětí? Víte, že Mezinárodní trestní soud vydal mandát na zatčení Putina pro válečný zločin pro nezákonnou deportaci dětí z okupovaných území do Ruska? Vráceno bylo zatím asi 1345 dětí....Víte to ? Ne ? /https:medium.seznam.cz/clanek/sylvie-rihakova, /Euronews/, Odkaz: hcs .wikipedia.org.wiki.zatykače-mezinárodní.
Přistupovali jsme k vám, my Česká republika, velmi humánně. Naším zákonem z roku 1998, /zákon č.111/ 1998 Sb o vysokých školách/, máte studium na našich vysokých školách, pokud studujete v češtině, zdarma. V tomto případě jsme se k vám zachovali, jako byste byla země EU, ty ve velké většině mají studia na vysokých školách v EU zdarma. Rusko tam nepatří a nepatřilo. Byla to úlitba Rusku ? Stejně tak je to v Německu. I tam mohou studovat Rusové zdarma. A důvod ? Snad dobrá vůle Němců a stud za to čeho se v SSSR dopustili za II. světové války. Ze států EU pak ještě Estonsko. Tam bylo rázné rozhodnutí. Žádní Rusové na našich školách !/seznam zprávy Estonsko https:www.seznamzpravy.cz svět /
Studenti, kteří nejsou ze zemí EU platí školné. Vysoké.V Anglii 900 000-1:400 000 kč-to je až 47 000 liber ročně , nu a medicína trvá 6 let. Jinde v evropských zemích 10-16 000 Eur / rok, v USA platí američtí studenti 60 000-80 000 dolarů za rok studia./server CNBC/. Jejich rodiče i studenti si berou půjčky, které pak splácejí do poloviny aktivního života./Informace AI, Český web/-pro studenty Eu-zcela zdarma-Finsko, Švédsko,Dánsko,, Německo, Norsko, Česká rep., Slovensko, Polsko,,Maďarsko, Rakousko, Estonsko, Řecko, nízké poplatky Francie, Italie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko-od 250-do 2000 Eur /rok.
V České republice studuje 4952 ruských studentů různé typy vysokých škol. /Český statistický úřad -konec roku 2024/.Pokud odpovídají examinátorům v češtine, naplatí nic. Kromě poplatků za stravu a kolejní bydlení. Je jisté, že Rusové si velmi rychle osvojí češtinu a pobyt je prakticky příjde zdarma. Proč taková vstřícnost nevím. Vychováváme jistě i budoucí hackery, kteří si vzdělání na to osvojí na našich technických universitách. Ruské tajné služby mají otevřené dveře kam sáhnout. Dokonalá znalost češtiny, případně němčiny, či angličtiny jim dává spoustu možností. Co s tím ?
Jestliže je ta stará kulturní střední a západní Evropa v defenzivě, jako to vidíme dnes a denně v jednání s Ruskem, měli bychom udělat alespoň minimum úprav pokud se týká těchto studentů. Výrazně zpoplatnit studium pro ruské studenty, aby, když už chtějí u nás dosáhnout toho nejvyššího stupně vzdělání, je to stálo hromady, jejich na koruny či Eura přeměněných rublíků. Jednoduše, aby se jim studium u nás nevyplatilo.
Studium na českých vysokých školách ? Na to by Rusové měli zapomenout.
A zdarma ? No to už vůbec ne. Konec konců ...buďte vstřícní ke své zemi, Putin a armáda vás potřebují.
Judo a Pavel Štangl.
Starší judisté ho jistě budou znát. Nyní dvaadevadesátiletý vždy veselý a příjemný chlapík odpočívá v boskovické LDN. Patrně je to konečná fáze jeho života...
Mam, klam a šalba-PACTIC HK BUND E_COMMERCE LIMITED.
Samozřejmě, protože jsme lidé a žijeme v lidské společnosti, není to žádná novinka. Peníze nesmrdí a vydělávat se přece musí, ne ? Jakkoliv.
Dopis z Enkoridž-Alaska, tak jak to viděl Joe...
Dostal jsem dopis od mého dávného kamaráda-emigranta z Aljašky, kde se živí jako excelentní kuchař. Při setkání Putina s Trumpem měl fungovat jako nejlepší ve své profesi a starat se o jídlo..
A co tak třeba Sulina a hroby anglických námořníků....
Já vím, spousta lidí řekne co ?? Kdo to je , co to je, kde to je ? Tedy-přístavní městečko, vesnice v Rumunsku, v místech kde se Dunaj dostává do Černého moře, jednou ze svých tří cest, ramen.
