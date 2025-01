Slepá skvrna- a co s tím ?

Když je někdo „ raněn slepotou“ můžeme říci, že je přesvědčen o své pravdě, kterou nedokáže prokázat objektivně a nebere v potaz skutečná fakta.



Ale co tak zvaná slepá skvrna, která existuje v našem oku ? Zjednodušeně lze říci, že slepá skvrna je místo na sítnici oka, kde ústí zrakový nerv, ale nejsou tam světločivné buňky. V určitý okamžik a v určitém úhlu tam nevidíme skutečný obraz. Na základě této slepé skvrny třeba může tvrdit řidič auta, který srazil člověka, že ho neviděl. Může to být výmluva ? Může, nebo musí to být jeho vina? Nebo to může být pravda ?

„Víš“ říká mi u kávy můj dobrý známý, soudce, „dostal jsem na stůl k vyřešení takový zatracený případ. Žalobu chodce, který byl sražen automobilem a utrpěl závažné poranění.

„Neviděl jsem ho, skutečně jsem ho neviděl“, namítá ten řidič, který to způsobil..“ mám 50 let zkušeností s řízením, neměl jsem žádnou nehodu, nikdy,“ atd..., nekoukal jsem po vejrech, ale čuměl pře sebe na vozovku, netelefonoval jsem ani nemám mobilní telefon, věřte mi...“

„Co ti mám vykládat -, bla, bla, bla... udělali jsme zkoušky“, pokračuje soudce- „auto v cajku, brzdy, pneumatiky, řidič neměl drogy, alkohol 0.

„Advokát řidiče si vzal na případ doktorského mága, specialistu doktora očaře, který sáhodlouze dokazuje, že takový případ možný není a suma sumárum shrnuto tvrdí, že je to nesmysl, aby se v ten okamžik, dostal obraz na tak zvanou slepou skvrnu oka, že tedy vina není na straně řidiče“.Ale...jiný lékař říká opak.

„Co dál ? Vzít chlapa do auta, vyptávat se a zkoušet co dělal a nedělal, imitovat všechno jak by to mohlo být, zjistit jaké bylo počasí v tu hodinu a minutu, nebyl náhodou mrak támhle, nebo jinde, tedy technické okolnosti nehody. Hledat argumenty pro zmírnění odpovědnosti řidiče, zjistit chování toho zraněného chodce, kdy vstoupil do vozovky, jak daleko byl ve vozovce-neměl třeba sluchátka na uších, nebo nekoukal zrovna do mobilu, změřit řidiči rychlost reakce, staří chlapi mají mozkovou atrofii a pomalejší reakce, někdy, - tedy v některých zemích, se odpovědnost řidiče posuzuje automaticky jako vina, protože je způsobená provozem jeho vozidla a k případnému zmírnění jeho viny se posoudí, zda-li řidič jednal s přiměřenou péčí a odpovědností a nemohl střetu předejít......“

Je nutné posoudit, zda střet auta s chodcem vznikl tak, že to řidič skutečně nemohl ovlivnit -to znamená v obecné formulaci, v případě tomto, že v ten jistý okamžik mu ten obraz skutečně padl na slepou skvrnu. Potom může být vina rozdělena..atd.“

„Jednoduše kamaráde“, pokračuje „budou to u mne bezesné noci.“...

„A „? Říkám ...

„Zbývá mě poslední možnost, jak řekl Sherlock Holmes ..“když vyloučím vše nemožné, pak to co zbývá musí být pravda, byť je to sebenepravděpodobnější“.

„Každopádně prodám svoje auto a doporučím tomu chlapovi řidiči s padesátiletými zkušenostmi, aby to svoje prodal taky.“