Skromná úvaha o prodeji letadel L 159.

Vláda nepovolila prodej našich čtyř letadel L 159 na Ukrajinu. Slíbil je při návštěvě Ukrajiny prezident Pavel.

Prezident Pavel, myslím tento slib dal z hlediska dobré vůle, účasti s napadenou zemí a jejími těžce zkoušenými obyvateli. Jako voják ví, co je to válka, kterou si sám zkusil, na rozdíl od kteréhokoliv člena vládnoucí koalice. Podle slov prezidenta- jistě zkušeného a oceňovaného vojáka v armádě NATO, by dar těchto čtyř letadel neohrozil nijak naší bojovou sílu.
Ukrajina navrhla prodej, i když darování těchto starých, byť na svou dobu výkonných letadel, v současné době v odhadované ceně 19 milionů za jedno, by byl jistě vhodný čin této, tak těžce postižené a bránící se zemi. Za tato čtyři letadla by tak naše republika dostala do kasy asi tolik korun jako věnovali naši obyvatelé během jednoho týdne na elektro-agregáty pro mrznoucí obyvatele Ukrajiny, kde všechny elektrárny jsou zničeny. A pak, je známo, že většinu našich zbrojních dodávek na Ukrajinu, nám finančně nebo novějšími zbraňovými systémy hradili a hradí státy NATO a USA.

Prezident jednal a myslel lidsky, jako člověk se soucitem, který chce pomoci trpícímu, potřebnému a napadenému, ale patrně ho nenapadlo, že ti vládní hoši takovou maličkost a elementární lidskost neakceptují. Je to hloupé a rádoby ochranářské jednání vládního triumvirátu. A vypadá to, že za tím stojí ne patrně takticky v tomto případě smířlivý premiér Babiš, ale nebezpečný a k vulgaritě nemající daleko, ministr zahraničí s takovým dětským jménem -Macinka....

Vládou nebyl povolen prodej , o dobré vůli darování ani nemluvě. Prý by byla oslabena naše bojeschopnost. Je skutečně směšné, kde tito rozmazlení chlapci, kteří možná ani neviděli pušku, kteří vyrůstali v klidu, pohodě a míru, si dovolí zasvěceně hovořit o obavách z ohrožení v případě odpisu těchto čtyř starých letadel. Už v roce 2014 se ministr obrany Martin Stropnický horečnatě snažil zbavit letounů L 159, a to se mu po velkém úsilí částečně podařilo. 15 bylo prodáno do Iráků v ceně 50 milionů za kus a do USA 22, jako cvičné letouny, v ceně asi 18 milionů za letadlo.

Pokud srovnáme množství letadel u jednotlivých zemí NATO v Evropě, podle počtu obyvatel té které země, lze zjistit, že Česká republika má přibližně stejný poměr svých letadel, jako většina států NATO v Evropě. A to i v případě tohoto diskutovaného daru, či prodeje.

Naše republika v době vedení ministerského předsedy Babiše v letech 2018-2021 měla výdaje na zbrojení asi 273 miliard korun a to je jenom 60 procent částky, kterou se Česká republika zavázala dát na zbrojení, aby splnila roční závazek 2 procenta. To znamená, že vláda premiéra Babiše neodvedla na podporu armády a zbrojního systému v tomto období částku 197 miliard korun. A nyní najednou chlapíkům nahoře vadí čtyři letadla. Jsem přesvědčen, že to je jenom škodolibé hození klacku pod nohy prezidenta, v souladu s jejich většinovým náhledem na NATO, EU a Ukrajinu.

Našim ministrům obrany, kteří působili ve vládě České republiky od roku 2005 do roku 2023, kdy Česká republika neplnila svůj závazek vydávat ročně 2 procenta HDP na obranu, bych dal otázku.
Nesplnili jste svůj slib a závazek. Nenapadlo vás, že jste měli odejít ?
Jednalo se o tyto ministry. Karel Kühnel, generál Jiří Šedivý, Vlasta Parkanová, Martin Barták, Alexandr Vondra, generál Vlastimil Picek, Martin Stropnický, Karla Šlechtová, Lubomír Metnar.

Autor: Michael Pálka | úterý 27.1.2026 18:01 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Michael Pálka

Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.

Slovensko se rozhodlo pro stavbu jaderné elektrárny, kterou má postavit USA. USA- Westinghouse byl vybrán bez výběrového řízení.

22.1.2026 v 10:46 | Karma: 16,21 | Přečteno: 323x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.

Ministr zahraničí Macinka prohlásil, že prezident Pavel se zachoval neracionálně, když nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím, že je to naopak.

9.1.2026 v 20:52 | Karma: 15,19 | Přečteno: 310x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Drony na Putinovu chaloupku?

No, kdyby ji měl pan Putin o něco menší -takový jednopokojový byt, který by mu jistě stačil, dron by se do toho těžko trefoval.

31.12.2025 v 14:55 | Karma: 18,12 | Přečteno: 378x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim..

Mělo by se vzpomenout, především v této době. Je to i kus vlastního života, který byl spojen s životy druhých.

27.12.2025 v 21:13 | Karma: 10,35 | Přečteno: 173x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

90 miliard eur na dva roky pro Ukrajinu.

Je to moc ? Jak moc to vlastně zatíží každého obyvatele EU ? Počet obyvatel EU je přibližně 450 milionů. Pak jsou to docela jednoduché počty.

21.12.2025 v 11:54 | Karma: 16,52 | Přečteno: 474x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Mendelovo gymnázium v Opavě má opravenou tělocvičnu za více než 26 milionů korun

ilustrační snímek
27. ledna 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Mendelovo gymnázium v Opavě má kompletně opravenou tělocvičnu. Sloužit bude nejen studentům, ale...

Nové komentované prohlídky v Jihlavě přiblíží působení továrníka Karla Löwa

ilustrační snímek
27. ledna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Nová komentovaná procházka v Jihlavě připomene působení někdejšího významného továrníka Karla Löwa....

Hradec Králové schválil tendr na opravu areálu škol Habrmanova za 220 mil. Kč

ilustrační snímek
27. ledna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Zastupitelé Hradce Králové dnes schválili podmínky výběrového řízení na rozsáhlou rekonstrukci...

Ústecký kraj bude dál proplácet seniorům a dětem polovinu nákladů na jízdné

ilustrační snímek
27. ledna 2026  16:16,  aktualizováno  16:16

Ústecký kraj bude letos pokračovat v proplácení poloviny nákladů na časovou jízdenku seniorům a...

Michael Pálka

  • Počet článků 373
  • Celková karma 13,53
  • Průměrná čtenost 896x
Kverulant a nespokojenec, už dosti starý na to, aby se na dění kolem sebe díval z nadhledu věčnosti....někdy se to daří, mnohdy ne.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.