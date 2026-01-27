Skromná úvaha o prodeji letadel L 159.
Prezident Pavel, myslím tento slib dal z hlediska dobré vůle, účasti s napadenou zemí a jejími těžce zkoušenými obyvateli. Jako voják ví, co je to válka, kterou si sám zkusil, na rozdíl od kteréhokoliv člena vládnoucí koalice. Podle slov prezidenta- jistě zkušeného a oceňovaného vojáka v armádě NATO, by dar těchto čtyř letadel neohrozil nijak naší bojovou sílu.
Ukrajina navrhla prodej, i když darování těchto starých, byť na svou dobu výkonných letadel, v současné době v odhadované ceně 19 milionů za jedno, by byl jistě vhodný čin této, tak těžce postižené a bránící se zemi. Za tato čtyři letadla by tak naše republika dostala do kasy asi tolik korun jako věnovali naši obyvatelé během jednoho týdne na elektro-agregáty pro mrznoucí obyvatele Ukrajiny, kde všechny elektrárny jsou zničeny. A pak, je známo, že většinu našich zbrojních dodávek na Ukrajinu, nám finančně nebo novějšími zbraňovými systémy hradili a hradí státy NATO a USA.
Prezident jednal a myslel lidsky, jako člověk se soucitem, který chce pomoci trpícímu, potřebnému a napadenému, ale patrně ho nenapadlo, že ti vládní hoši takovou maličkost a elementární lidskost neakceptují. Je to hloupé a rádoby ochranářské jednání vládního triumvirátu. A vypadá to, že za tím stojí ne patrně takticky v tomto případě smířlivý premiér Babiš, ale nebezpečný a k vulgaritě nemající daleko, ministr zahraničí s takovým dětským jménem -Macinka....
Vládou nebyl povolen prodej , o dobré vůli darování ani nemluvě. Prý by byla oslabena naše bojeschopnost. Je skutečně směšné, kde tito rozmazlení chlapci, kteří možná ani neviděli pušku, kteří vyrůstali v klidu, pohodě a míru, si dovolí zasvěceně hovořit o obavách z ohrožení v případě odpisu těchto čtyř starých letadel. Už v roce 2014 se ministr obrany Martin Stropnický horečnatě snažil zbavit letounů L 159, a to se mu po velkém úsilí částečně podařilo. 15 bylo prodáno do Iráků v ceně 50 milionů za kus a do USA 22, jako cvičné letouny, v ceně asi 18 milionů za letadlo.
Pokud srovnáme množství letadel u jednotlivých zemí NATO v Evropě, podle počtu obyvatel té které země, lze zjistit, že Česká republika má přibližně stejný poměr svých letadel, jako většina států NATO v Evropě. A to i v případě tohoto diskutovaného daru, či prodeje.
Naše republika v době vedení ministerského předsedy Babiše v letech 2018-2021 měla výdaje na zbrojení asi 273 miliard korun a to je jenom 60 procent částky, kterou se Česká republika zavázala dát na zbrojení, aby splnila roční závazek 2 procenta. To znamená, že vláda premiéra Babiše neodvedla na podporu armády a zbrojního systému v tomto období částku 197 miliard korun. A nyní najednou chlapíkům nahoře vadí čtyři letadla. Jsem přesvědčen, že to je jenom škodolibé hození klacku pod nohy prezidenta, v souladu s jejich většinovým náhledem na NATO, EU a Ukrajinu.
Našim ministrům obrany, kteří působili ve vládě České republiky od roku 2005 do roku 2023, kdy Česká republika neplnila svůj závazek vydávat ročně 2 procenta HDP na obranu, bych dal otázku.
Nesplnili jste svůj slib a závazek. Nenapadlo vás, že jste měli odejít ?
Jednalo se o tyto ministry. Karel Kühnel, generál Jiří Šedivý, Vlasta Parkanová, Martin Barták, Alexandr Vondra, generál Vlastimil Picek, Martin Stropnický, Karla Šlechtová, Lubomír Metnar.
Michael Pálka
Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.
Slovensko se rozhodlo pro stavbu jaderné elektrárny, kterou má postavit USA. USA- Westinghouse byl vybrán bez výběrového řízení.
Michael Pálka
Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.
Ministr zahraničí Macinka prohlásil, že prezident Pavel se zachoval neracionálně, když nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím, že je to naopak.
Michael Pálka
Drony na Putinovu chaloupku?
No, kdyby ji měl pan Putin o něco menší -takový jednopokojový byt, který by mu jistě stačil, dron by se do toho těžko trefoval.
Michael Pálka
Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim..
Mělo by se vzpomenout, především v této době. Je to i kus vlastního života, který byl spojen s životy druhých.
Michael Pálka
90 miliard eur na dva roky pro Ukrajinu.
Je to moc ? Jak moc to vlastně zatíží každého obyvatele EU ? Počet obyvatel EU je přibližně 450 milionů. Pak jsou to docela jednoduché počty.
