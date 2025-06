Šílení studenti ruštiny ?

Podle hejtmanky středočeského kraje Petry Peckové ano. A proč ? Protože 28. května 2025 dvacet studentů ruského jazyka sedlčanské střední školy se svými učiteli, si dovolilo navštívit Ruské středisko vědy a kultury v Praze.

Absolutně šílení studenti gymnazia? ....A není to naopak ?

Patrně pro paní Peckovou je vůbec šílenstvím, že si někdo dovolí studovat ruštinu, mluvit rusky a chce něco vědět o Turgeněvovi, Tolstém, Gorkém, Puškinovi, o Gorbačovovi nebo ruských šachistech, případně navštíví Ruské kulturní středisko..

V čem je to šílené? Má se zakazovat vzdělávací činnost podle momentální geopolitické nálady ? Angličtina, Němčina a jiné západní jazyky se učily i v dobách komunismu u nás, navštěvovaly se filmy těchto zemí, studenti mohli číst literaturu v originále, překládaly se knihy západních autorů, a to jsme byli v hluboké diktatuře. Já jsem se skupinou studentů navštívil někdy za prezidenta Ronalda Reagana kulturní část velvyslanectví USA v Praze...Ze školy jsem vyhozen nebyl a studenti taky ne.

Mně nemilá madam Petra Pecková patrně neví, že v české republice studuje v tomto roce přibližně 5000 ruských vysokoškolských studentů a předpokládá se, že zde u nás žije na 100 000 Rusů.

Nedělejme si iluze, že všichni tito lidé jsou čistí, čestní, spravedliví atd. Že ruské výzvědné služby pracují všude je dostatečně známo. Převážná většina těchto ruských vysokoškoláků, tedy pokud odpovídají při zkouškách v češtině, což jistě ruským studentům zabere tak půl roku studia a poslechu češtiny, mají studium zdarma. A mají u nás otevřené dveře dokořán. Toho si, mně nemilá madam Petra Pecková nevšimla ?

Pokud je o těchto skutečnostech madam Pecková informována, a měla by být, pak bych očekával, že by zvedla hlas a napsala na naše příslušné ministerstvo dopis o šílenství, které je tímto vykonáváno. Měla nebo má snad madam Pecková z tohoto kroku obavy ?? A obavy o místo ? Samozřejmě já chápu, že setřít dvacet studentů gymnazia, ředitele i jejich učitelku může udělat bez obav, a že naopak v očích hlupáků může vypadat jako zásadový člověk.

Jsou i případy, kdy si český či ruský zbohatlík postaví dům, chatu, na místě které se mu líbí i tehdy, když nedostane povolení ke stavbě. Zbouráno mu to není. Oni si to ohraničí drátěným plotem, movitější s hlídáním pracovníky ostrahy. Nestalo se to ve středočeském kraji ? A děje se něco ? Ale kdeže. Peníze mluví.

Je rozdíl mezi kritikou režimu a odsouzením celé kultury a národa. Je to ideologický diktát a zastrašování a proti tomu bychom se měli vymezovat stejně jako proti imperiální agresi.

Pokud chceme být důslední tak buďme. V tom případě by měl být přístup proti všemu ruskému, včetně vzdělávací spolupráce. Nebo to oddělíme mezi režimem a kulturními institucemi. A důsledně. A nejenom pokud se to někomu hodí, aby na sebe upozornil směšným a hloupým gestem. Věřím, že většina veřejnosti to tak chápe.