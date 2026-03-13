Senát našeho parlamentu...
Byl jsem ale překvapen, když předseda Senátu pan Miroslav Vystrčil odletěl dne 6. března s několika dalšími chlapíky na ne státní návštěvu, ale na patrně soukromou cestu do Verony. Podání pravice našim paralympionikům, aby jim dodal energie, za to asi stálo.Co dělali hoši, kteří letěli s ním, myslím tři, nevím.Patrně jim donesli buchty z české provenience.
Odletěli vládním letadlem CASA C-295 M, která má 40 míst.I spustila se bouře. Ne při letu, ale z pražského centra vlády pana Babiše, který dštil síru a oheň, jak to, když.... atd.atd...letadlo mělo být připraveno pro odvoz našich turistů blokovaných v emirátech vzhledem k válečné situaci v Iránu. Pan Miroslav se bránil, že to bylo povoleno vojáky, a že toto letadlo nemůže sloužit k podobným účelům.Jak to bylo ve skutečnosti nevíme.A tedy proklínané letadlo CASA C-295 M bylo odveleno okamžitě z Itálie zpět a hoši s panem Miroslavem Vystrčilem zůstali v Itálii do 8. března, kdy se v pořádku vrátili a to po stiscích rukou s našimi paralympioniky, přáním pohody a co nejlepšího výsledku a také jistě předáním buchet od českých maminek....
Jestli se vrátili zpět státním vozem vypraveným z Prahy, nebo použili leteckého spojení nevím, informace se různí.
Jak jsem zjistil na AI, cesta tímto vládním letadlem v délce 1,5 hodiny letu stojí asi 150 000 kč. Letadlo, s pilotem pochopitelně, odletělo-tedy dalších 150 000 kč.Ubozí podvedení hoši, byli tedy odkázáni v daleké a nehostinné cizině zcela na sebe.Odkroutili si dvě noci patrně v nějakém nehostinném hotelu a náklady ubytování, místního čevabčiči a jistě nějaké voděnky, motání se vládního letadla na letišti a další věci, jak jsem se dočetl na internetu, stály dalších 80 000 kčs.Tedy další výdaje státu.
.
Pokud by hoši včetně pana Vystrčila použili běžné letenky, cena za jednu osobu tam a zpět by byla 3200-7000 korun českých.Já ovšem chápu, že tato částka by jistě nalomila kapsu těm nadšeným a citlivým hochům. Pokud by např. pan Vystrčil musel vytáhnout prkenici, musel by odpočítat tuto částku včetně nocležného a voděnky v hotelu od své měsíční apanáže 308 700 kč .
Pan Babiš, zdá se, odvolal vládní letoun ve spravedlivém rozhořčení, věc jistě chvályhodná. Ale... postrádám také výtku, či zcela striktní záraz u patrně zbytečné cesty do Italie a to za peníze státu. Pokud by nevznikla situace ohrožující naše turisty v zahraničí, nenapadlo by zřejmě nikoho tuto dovolenou vládním letadlem zarazit. Zvyklosti byly a jsou patrně dlouhodobě jiné. Systém-“my jsme někdo a my si to můžeme dovolit“. Pan Babiš patrně zapomněl na své ekonomické vzdělání.
Z toho plyne, že tyto nehoráznosti se dít mohou a dít mohly, a to jistě za všechny doby trvání našich vynikajících pomazaných hlav ve všech předcházejících vládách. V Poslanecké sněmovně i v Senátu.
Je mi velmi líto strážkyně našich státních financí paní Schillerové, která si jistě třesoucí se ručkou probírala nervozně své vlásky - je to další trhanec do státního rozpočtu České republiky, který tentokrát nezavinil, světě div se, Stanjura. Jak se s tím madam vyrovná, nevím.
Michael Pálka
Casanova.
Kde se vzal tu se vzal. „Jsem Jakub Casanova“, řekl. „Člověče, nedělejte hlouposti, jak jste se sem dostal“, řekl jsem překvapeně.
Michael Pálka
New York křížem krážem...
Co mám napsat o New Yorku ? Psali o něm takoví velikáni jako Steinbeck, Twain, Agatha Christie, Hrabal....., prostě dojmy, dojmy a každého to praští do hlavy jinak ...
Michael Pálka
Krásné devadesátky ?
Pro mnoho lidí děsivé, pro další zajímavé. Ale jistě krásné pro Mrázka, Krejčíře, Jonáka , Bělu a docela dost dalších, včetně balkánské, ruské a ukrajinské mafie.
Michael Pálka
Skromná úvaha o prodeji letadel L 159.
Vláda nepovolila prodej našich čtyř letadel L 159 na Ukrajinu. Slíbil je při návštěvě Ukrajiny prezident Pavel.
Michael Pálka
Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.
Slovensko se rozhodlo pro stavbu jaderné elektrárny, kterou má postavit USA. USA- Westinghouse byl vybrán bez výběrového řízení.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Čas bez rodiny mi nikdo nevrátí, štkal obžalovaný za novou zabijáckou drogu
Deset, osm a šest let vězení uložil v pátek odpoledne Krajský soud v Ostravě třem obžalovaným z...
Kamionu na D5 u Prahy praskla pneumatika a skončil na boku, tvoří se kolony
Provoz na dálnici D5 u Prahy ve směru na Rozvadov v pátek odpoledne zkomplikovala nehoda kamionu....
Výstava v Českém Těšíně představí neznámá díla malířky Idy Münzbergové
Výstava Ida v Českém Těšíně představí známá i neznámá díla malířky Idy Münzbergové. K vidění budou...
Střet s vlakem v pátek třináctého. Z auta je šrot, řidička vyvázla s oděrkami
Štěstí měla v pátek třináctého řidička bílé Škody Rapid, která odpoledne v Chrudimi vjela na...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
