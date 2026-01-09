Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.
Prezident Pavel důvody má a jsou to důvody, které se nedají přehlížet. Nechci hovořit jenom o důvodech objektivních a mediálně známých, které uvádí třeba Deník N, když tvrdí, že má důkazy o vyjádřeních pana Turka- „popálit cigáně je polehčující okolnost , Obama je negr“, zesměšňování holocaustu, „masakr muslimů je úklid“ atd.
Patrně také Turkův obdiv k Hitlerovi a Mussolinimu, atd. Toto Turek popírá. Kresba s popravčím stromem a nábojnicí na autě zaměstnance Saudské ambasády-k tomu se Turek při vyšetřování dokonce přiznal. A to nebyla „mladická nerozvážnost“, jak o svých činech prohlašuje Filip Turek. Už ne tak docela mladičkému Filipovi bylo 32 let, tedy jedině, že měl jakýsi opožděný duševní vývoj.
Házení jakýchsi důvodů ministra Macinky a jeho spolubojovníků z klanu Motoristů slovy, „byli jsme zvoleni a máme právo a prezident porušuje Ústavu, když...atd, svědčí o tom, že by si měl pan ministr zahraničí lépe přečíst Ústavu, která říká v článku 9 toto.
Změna podstatných náležitostí demokratického státu je nepřípustná, protože to je ochrana demokratického a ústavního řádu. Ochrana je v tom, aby se do vrcholných státních funkcí nedostali ti, kteří,
a/ zpochybňují demokratický systém,
b/relativizují právní stát,
c/obdivují nebo obdivovali totalitní, antidemokratické, rasistické režimy. Na tento článek ve věci Filipa Turka poukázal i bývalý předseda Ústavního soudu , Dr.Rychetský.
Ústava nemůže být brána jako kus betonu, kde slova chrání jenom formální pravidla, ale je nutno ji chápat v širších souvislostech. Ústava je širší kontext hodnot, které se Turkovi nedostávají. Tedy, pokud Filip Turek připouští, že některá jeho vyjádření byla nevhodná ve smyslu rasismu, totality a omlouvá to svojí mladickou nerozvážností, pak především podle bodu 3 článku 9 Ústavy, nemůže být ve vrcholných orgánech země.
A to už vůbec nechci vést diskusi o tom, že by byl jmenován jako ministr životního prostředí člověk, kde jeho strana nesouhlasí s Green Dealem, s nímž souhlasí 27 států EU a dalších 114 států světa se zavazuje ke snížení emisí k určitému datu. Motoristé popírají ekologické cíle, nechtějí redukci emisí, priorita je pro ně jenom průmysl a nenasytné ekonomické cíle bez ekologických závazků. Pokud by byl Filip Turek jmenován, bylo by jmenování takového člověka do čela ministerstva životního prostředí i z tohoto důvodu k smíchu.
Michael Pálka
Drony na Putinovu chaloupku?
No, kdyby ji měl pan Putin o něco menší -takový jednopokojový byt, který by mu jistě stačil, dron by se do toho těžko trefoval.
Michael Pálka
Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim..
Mělo by se vzpomenout, především v této době. Je to i kus vlastního života, který byl spojen s životy druhých.
Michael Pálka
90 miliard eur na dva roky pro Ukrajinu.
Je to moc ? Jak moc to vlastně zatíží každého obyvatele EU ? Počet obyvatel EU je přibližně 450 milionů. Pak jsou to docela jednoduché počty.
Michael Pálka
Konec s nekonečným politických tlacháním na internetu? Vůbec ne.
Situace po zvoleném triumvirátu - Ano, SPD, Motoristé byla nejasná. V televizi se objevovali neustále politici, novináři, komentátoři a prezentovali svoje vidění světa způsobem až směšným.
Michael Pálka
O přátelích, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Doc.ing. Vladimír Š.-můj ročník na gymnasiu. Skvělý a charakterní, patrně nejlepší člověk , kterého jsem v životě poznal.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Na nájezdu na D5 za Plzní narazilo auto do svodidel, dvě spolujezdkyně zraněné
Nehoda na přivaděči za Plzní uzavřela dnes odpoledne před 16:30 nájezd na dálnici D5 na 67....
Nehoda uzavřela nájezd na D5 za Plzní, po nárazu auta do svodidel dvě zraněné
Nehoda na přivaděči za Plzní uzavřela nájezd na dálnici D5 na 67. kilometru ve směru na Prahu. Exit...
Vyrážíte o víkendu bruslit? Tyhle jednoduché tipy vám mohou zachránit život
Zimní radovánky na zamrzlých rybnících a jezerech lákají čím dál více lidí. Bruslení na přírodním...
U Osečku na Nymbursku se srazil autobus a auto, jeho řidič je vážně zraněn
U Osečku na Nymbursku na silnici I/38 se dnes odpoledne srazilo osobní auto s autobusem. Řidiče...
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 371
- Celková karma 12,52
- Průměrná čtenost 899x