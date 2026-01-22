Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.

Slovensko se rozhodlo pro stavbu jaderné elektrárny, kterou má postavit USA. USA- Westinghouse byl vybrán bez výběrového řízení.

A tak prezident Trump pozval pana Fica na „raňajky“. Jak jinak, peníze mluví. A pan premiér Fico pochopitelně s radostí přijel a pan Trump si odpustil, jistě s nechutí, jednu partii golfu.

Doufám, že pan Trump si byl vědom toho, že ještě před třemi roky nebyl on, ani USA v ústech politika Fica, označováni jako šálek jeho příjemného čaje. Řečeno velmi, velmi mírně. . Měl by si poslechnout Ficův veřejný projev k davu asi 3000 Slováků 1.května 2022 v Nitře, kdy zcela nechutným způsobem urážel slovenskou prezidentku Čaputovou s tím, že je „americká panička“. Jeho proslov pokračoval, že“ čím je člověk větší kurva a čím je větší prostitutka tím je to horší“ . Jeho kolega Blaha vulgární urážení prezidentky Čaputové ještě stupňoval slovy „Čaputová je americká ... a dav řval „kurva“ ,a to několikrát po sobě..

Pan dr.Blaha, mimo jiné člověk, který označil Jana Palacha za teroristu, potom tvrdil, že očekával, že dav řekne „agentka“. Pochopitelně nesmysl. Ale Jestli agentka, nebo panička, nebo ty další vulgarity, svědčí to o tom, že, „čas oponou trhnul a změněn svět „. Prezidentka Čaputová byla odsunuta těmi dvěma „slušnými „pány a je jiná doba.

Nynější slovenský premiér Fico se sešel, jistě hýkaje radostí, s nejvyšším představitelem USA, kdy USA byly, podle jeho projevu v Nitře v době nedávné, docela opovrženíhodným státem.

Tedy v roce 2022. Ale teď je jiná doba. Pan Fico prezidentu Trumpovi jistě poděkoval za vynikající spolupráci USA s paní exprezidentkou Čaputovou a dodal, že právě tato spolupráce vedla k tomu vynikajícímu vzájemnému obchodu, úslužně šoupaje nohama o americkou podlahu.

Není vyloučeno, že dr.Blaha bude jmenován velvyslancem Slovenska v USA a potřepe si při audienci přátelsky pravicí s americkým prezidentem./ Vzájemné objetí je možné/ ....

Podobné komedie, jsou v současné světové politice kdekoliv a kdykoliv dokonce žádané...

Autor: Michael Pálka | čtvrtek 22.1.2026 10:46 | karma článku: 0 | přečteno: 47x

Další články autora

Michael Pálka

Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.

Ministr zahraničí Macinka prohlásil, že prezident Pavel se zachoval neracionálně, když nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím, že je to naopak.

9.1.2026 v 20:52 | Karma: 15,19 | Přečteno: 308x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Drony na Putinovu chaloupku?

No, kdyby ji měl pan Putin o něco menší -takový jednopokojový byt, který by mu jistě stačil, dron by se do toho těžko trefoval.

31.12.2025 v 14:55 | Karma: 18,12 | Přečteno: 376x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim..

Mělo by se vzpomenout, především v této době. Je to i kus vlastního života, který byl spojen s životy druhých.

27.12.2025 v 21:13 | Karma: 10,35 | Přečteno: 173x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

90 miliard eur na dva roky pro Ukrajinu.

Je to moc ? Jak moc to vlastně zatíží každého obyvatele EU ? Počet obyvatel EU je přibližně 450 milionů. Pak jsou to docela jednoduché počty.

21.12.2025 v 11:54 | Karma: 16,52 | Přečteno: 473x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Konec s nekonečným politických tlacháním na internetu? Vůbec ne.

Situace po zvoleném triumvirátu - Ano, SPD, Motoristé byla nejasná. V televizi se objevovali neustále politici, novináři, komentátoři a prezentovali svoje vidění světa způsobem až směšným.

14.12.2025 v 10:20 | Karma: 12,63 | Přečteno: 267x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou díky mrazům stále dobré

ilustrační snímek
22. ledna 2026  9:38,  aktualizováno  9:38

Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou stále velmi dobré. Střediska navíc využívají mrazy...

Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal

ilustrační snímek
22. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho...

Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích

Policie zasahuje kvůli bombové hrozbě v budově pardubického magistrátu (10....
22. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:07

Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického...

V Novém Městě startuje biatlonový svátek, očekávaný rodák z Vysočiny však chybí

Jonáš Mareček bojuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.
22. ledna 2026  11:02

Ode dneška až do neděle je Nové Město na Moravě opět centrem světového biatlonu. Pojedenácté v...

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Michael Pálka

  • Počet článků 372
  • Celková karma 13,36
  • Průměrná čtenost 897x
Kverulant a nespokojenec, už dosti starý na to, aby se na dění kolem sebe díval z nadhledu věčnosti....někdy se to daří, mnohdy ne.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.