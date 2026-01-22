Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.
A tak prezident Trump pozval pana Fica na „raňajky“. Jak jinak, peníze mluví. A pan premiér Fico pochopitelně s radostí přijel a pan Trump si odpustil, jistě s nechutí, jednu partii golfu.
Doufám, že pan Trump si byl vědom toho, že ještě před třemi roky nebyl on, ani USA v ústech politika Fica, označováni jako šálek jeho příjemného čaje. Řečeno velmi, velmi mírně. . Měl by si poslechnout Ficův veřejný projev k davu asi 3000 Slováků 1.května 2022 v Nitře, kdy zcela nechutným způsobem urážel slovenskou prezidentku Čaputovou s tím, že je „americká panička“. Jeho proslov pokračoval, že“ čím je člověk větší kurva a čím je větší prostitutka tím je to horší“ . Jeho kolega Blaha vulgární urážení prezidentky Čaputové ještě stupňoval slovy „Čaputová je americká ... a dav řval „kurva“ ,a to několikrát po sobě..
Pan dr.Blaha, mimo jiné člověk, který označil Jana Palacha za teroristu, potom tvrdil, že očekával, že dav řekne „agentka“. Pochopitelně nesmysl. Ale Jestli agentka, nebo panička, nebo ty další vulgarity, svědčí to o tom, že, „čas oponou trhnul a změněn svět „. Prezidentka Čaputová byla odsunuta těmi dvěma „slušnými „pány a je jiná doba.
Nynější slovenský premiér Fico se sešel, jistě hýkaje radostí, s nejvyšším představitelem USA, kdy USA byly, podle jeho projevu v Nitře v době nedávné, docela opovrženíhodným státem.
Tedy v roce 2022. Ale teď je jiná doba. Pan Fico prezidentu Trumpovi jistě poděkoval za vynikající spolupráci USA s paní exprezidentkou Čaputovou a dodal, že právě tato spolupráce vedla k tomu vynikajícímu vzájemnému obchodu, úslužně šoupaje nohama o americkou podlahu.
Není vyloučeno, že dr.Blaha bude jmenován velvyslancem Slovenska v USA a potřepe si při audienci přátelsky pravicí s americkým prezidentem./ Vzájemné objetí je možné/ ....
Podobné komedie, jsou v současné světové politice kdekoliv a kdykoliv dokonce žádané...
Michael Pálka
Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.
Ministr zahraničí Macinka prohlásil, že prezident Pavel se zachoval neracionálně, když nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím, že je to naopak.
Michael Pálka
Drony na Putinovu chaloupku?
No, kdyby ji měl pan Putin o něco menší -takový jednopokojový byt, který by mu jistě stačil, dron by se do toho těžko trefoval.
Michael Pálka
Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim..
Mělo by se vzpomenout, především v této době. Je to i kus vlastního života, který byl spojen s životy druhých.
Michael Pálka
90 miliard eur na dva roky pro Ukrajinu.
Je to moc ? Jak moc to vlastně zatíží každého obyvatele EU ? Počet obyvatel EU je přibližně 450 milionů. Pak jsou to docela jednoduché počty.
Michael Pálka
Konec s nekonečným politických tlacháním na internetu? Vůbec ne.
Situace po zvoleném triumvirátu - Ano, SPD, Motoristé byla nejasná. V televizi se objevovali neustále politici, novináři, komentátoři a prezentovali svoje vidění světa způsobem až směšným.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou díky mrazům stále dobré
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou stále velmi dobré. Střediska navíc využívají mrazy...
Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal
Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho...
Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích
Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického...
V Novém Městě startuje biatlonový svátek, očekávaný rodák z Vysočiny však chybí
Ode dneška až do neděle je Nové Město na Moravě opět centrem světového biatlonu. Pojedenácté v...
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
- Počet článků 372
- Celková karma 13,36
- Průměrná čtenost 897x