Podivnosti lidského světa a jeho paradoxy..

Máme změnit svoje uvažování vzhledem k překvapivým zprávám, a to z naší ale i světové politiky, které nás neustále bombardují?

Máme důvěřovat ? Máme se chovat tak jak nás učili ve škole, mluv pravdu, nelži, pomáhej tomu kdo pomoc potřebuje, chovej se slušně, nezáviď. Nevím....Mají takoví lidé šanci uspět ve svém životě ?

To mi v podstatě řekl můj kamarád, penzionovaný docent , jak jsem ho poznal ve svém životě, férový a spravedlivý chlap. Řekl mi: „můj táta by byl v současnosti strašlivě zklamán. Celý život miloval Ameriku jako zemi prototypu spravedlnosti, zákonů a férovosti....jistě právě proto, že většinu svého života prožil v jakémsi socialistickém komunismu, se všemi jeho faly, nepravostmi, omezováním osobní svobody, soudnictvím a zákony. Co by tomu světu řekl teď nevím.“...

A Amerika dnes ? Jestliže se rozhodnutím lidu stane prezidentem člověk odsouzený v 31 případech za protizákonné jednání a lhaní, člověk, který se zasadil o útok na Kapitol při kterém zahynulo několik policistů, kteří útoku bránili, kdy někteří spáchali sebevraždu, člověk, který okamžitě po nástupu do úřadu omilostnil ty provinilé a zatčené, kteří měli být souzeni nu pak....

.

Ale...ten současný americký prezident má patrně v rukou jisté karty se kterými může hrát...... ukončení války s mnoha mrtvými na obou stranách střetnutí -Rusko-Ukrajina, tedy, pokud se to podaří bude oslavován a veleben nejen ukrajinskými, ale i ruskými matkami a bude dána šance mladým prožít svůj život...Paradox-z člověka s minusem se může stát člověk s obrovským plusem.

Stejně jako jeho nápad, aby muslimské obyvatelstvo z Gazy, bylo na čas, nebo natrvalo přijato jinými muslimskými státy. To nikoho před tím žádného státníka nenapadlo a pokud ano, báli se to říci, že by byli považováni za blázny. Občas je třeba, zejména v této změkčilé době, která se řídí jenom heslem „jazyk je dán člověku proto, aby jím skrýval své myšlenky „, prásknout pěstí do stolu. A to se Trumpovi daří.

Amerika na to má. Vyjde to ? Ví to Bůh? Bůh to neví-nezasáhne, stejně jako nezasáhl nikdy ve všech válečných střetech od doby existence lidstva ...A že těch střetů bylo.. Bůh nezasáhne, musí to udělat člověk. A americký prezident má k tomu nakročeno. A nejen tam.

Vzpomeňme, že Trump v roce 2020 se domluvil s Talibanem na opuštění Afganistanu v roce 2021 po splnění jistých vzájemných podmínek. Jistě zjistil, že dvacetiletá válka nemá význam, ale stojí jenom peníze bez jiného efektu. Rusové na to přišli po deseti letech, Američané po dvaceti.....A z této skutečnosti mohou čerpat i Ukrajinci. Afganistán se ubránil dvěma vojensky nejmocnějším státům světa. Ukrajina i Afganistán mají téměř shodnou rozlohu a témě shodný počet obyvatel-40 milionů.

Trump také nekompromisně zatlačil na NATO ať zvýší výdaje na obranu. Minimálně 15 let to většina členských států neplnila, kromě Velké Británie, Polska, Řecka a Estonska. Kličkování a schovávání se za Ameriku. Že jsme to slíbili? Ale no tak...když bude potřeba Amíci půjdou do toho, jako v minulosti. My si dáme zmrzlinku a nohy na stůl. U nás ještě milion těm, kteří se přihlásí na vojnu. Prima.

A Trump by mohl udělat ještě další krok a říci : „Rozdíl, který jste slíbili dát na obranu a který jste neplnili 15 let je dluh a dluhy se platí. Tedy synáčkové, máte 10 let na to, abyste ten rozdíl, včetně daného podílu z HDP zaplatili a to jsem benevolentní. Máte strach z Ruska ? Tak s tím něco udělejte „.

Je jistě řada tvrzení amerického prezidenta, která státy světa děsí, kdy opráskaní politici nevědí co si o tom všem myslet a jak jednat, ale to nechme budoucnosti.

Lidské chování a jednání nelze dát do rovnice, je tam příliš mnoho neznámých, na to rovnice nestačí. Ale v nejzávažnějších otázkách lidstva, vyvolání válek a smrti ve válkách, jsou bohužel od začátku lidstva společným jmenovatelem muži...