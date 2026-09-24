Piráti ? No nevím..
A možná, že Piráti mají mladistvější, rychlejší , brysknější myšlení, i když je jenom otázkou času, než se dostanou na nechvalnou úroveň těch politicky lenivě a ješitněji uvažujících starých politických matadorů.Ale konec konců i oni žijí mezi politiky a vědí, že čím větší lež lidem předloží, tím více jí lid v podhradí bude fascinován a uvěří ji.
Byli jsme svědky extra mladistvého až dětsky naivního chování Pirátů při změně vlády v roce 2025, kdy napochodovali do Sněmovny pozpátku, chodili pozpátku, vycházeli pozpátku, aby nám, lidu v podhradí a ostatním ve Sněmovně naznačili, jak oni jsou si vědomi toho, že s vládou Babiše, Okamury, Macinky , je to nejenom krok vzad, ale přímo pochod vzad, který jsme si s tímto triumvirátem zvolili. To nemuseli. Rozumní lidé to věděli. Pirátům a Pirátkám chyběli jenom holčičí sukénky a chlapecké krátké kalhotky.
Velící Pirát Bartoš se přesunul opatrně cupitaje pozpátku ke kecacímu pultu, aby se jedním skokem otočil o 180 stupňů a začal pronášet svoje moudra. Obdiv přihlížejících i můj. Ne k vůli projevu. V tom je lepší Okamura. Ten dokáže mluvit 12 hodin v kuse k členům nahlas chrápající Sněmovny.
U Piráta Bartoše zůstanu.
V minulé vládě ODS, kdy Piráti byli v koalici, přebral hlavní Pirát Ivan Bartoš dne 17.12.2021 digitalizační rozpracované projekty po Kláře Dostálové. V září 2022 zrušil to, co udělala tato paní s digitalizací a navrhl, a vrhl se do koncepce nové, vlastní, s tím, že s touto novou koncepcí digitalizace ušetří 700 milionů. 1.července 2024 měla být digitalizace otevřena. A byla. Ale nefungovala.
Premiér Petr Fiala řekl asi toto :„Milý kolego dávám ti termín měsíc.“ Nevyšlo to. Tak tedy byl usmlouván další měsíc. Zase nic. A to už starý dobrák Petr Fiala zatáhl za brzdu. 24.9.2024 byl Pirát Bartoš odvolán.
I začala bouře na vládním škuneru.30.září 2024 do krve uražená pirátská vládní parta hlasováním v poměru 792 hlasů z 894 hlasujících Pirátů, skřípaje zuby od nevděku ODS a Petra Fialy, vystoupila z koalice. Neuvěřitelná pirátská sebejistota-systém co si to Fiala dovolil, to bylo viděno tehdy v televizi. Z přítele -nepřítel. Jak časté v politice. My Piráti jsme ukřivděni, zneuznáni, poníženi, ba pošlapáni. Tak jim to asi hrčelo hlavami. Petr Fiala ale udělal vstřícné gesto. Pirátům navrhl ať si určí svého dalšího Piráta na uvolněné místo. Zavrženo, odmítnuto. Potom se na to vrhl Martin Kupka a Marián Jurečka, ministři ve vládě Petra Fialy. Bylo pospojováno co bylo staré špatné s dobrým novým, nazváno to bypass, aby srdce digitalizace jakž takž šlapalo.
Po nástupu nových hochů do kormidla státu byl zavržen bývalý projekt Piráta Bartoše i bypass Kupky a Jurečky jako nevhodný, nákladný a nemožný a neproveditelný. Nastoupil jistý Petr Kulhánek-STAN.
Termín otevření této nové, jistě i nejistě už konečné digitalizace, je stanoven na 1.1.2028.
Suma sumárum - z nutných digitalizovaných projektů, těch bylo do ledna 2025, asi 8400 se podařilo realizovat jenom 18% . Náklady miliardy a nepřímé dopady v národním hospodářství, jak vypočítal státní audit, miliard 50. Plus možných 13, 7 miliard korun z evropských prostředků, jako sankce Evropské komise za nesplnění termínů. Zatím.
Michael Pálka
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