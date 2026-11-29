Pan Andrej B. a skvělý inovativní chlebík z Agrofertu.
I hráblo se do peněženek českých občanů a každý, od kojence po babičky a dědečky na úmrtní posteli, zaplatil na tuto neinovaci 10 korun českých. Tato částka musela být zaplacena před tím, než by přišly peníze na tuto inovaci z EU. Peníze ale z EU nepřišly. EU prohlásila, že se o inovaci nejedná.
Pravá ruka našeho současného šéfdirigenta hospodářství pana Andreje B., Karel Havlíček, se pustil do „vymáhání“ částky 100 milionů po firmě Penam až 20.10.2021. To bylo osm měsíců a 10 dní později než měl, a to už uběhla čtyřletá nepromlčecí lhůta. Byl to záměr? Nevím. Peníze zůstaly v Agrofertu Penam. Oba hoši zajisté zamáčkli radostnou slzu.
A když Fridrich Merz prohlásil, že Německo, které dvacet let dává nejvíc peněz do EU na rozdání ostatním, a to dále nehodlá dělat, že všechny státy musí posílit evropskou obranu, dlouhodobě dále pomáhat Ukrajině, a vůbec ...“rozpočet na rozdávání bude nižší hoši“...zacloumalo to řádně Ficem Robertem a Babišem Andrejem.
Je to vydírání a vyhrožování“, hřímal Fico. ! „To nedopustíme to si EU a Merz nemůžou dovolit“, praštil do stolu Andrej. „My , kteří poctivě platíme do rozpočtu EU miliardy od doby kdy jsme byli nalákáni do EU, najednou máme od EU dostávat méně ?? To si zase vymyslel ten nevýkonný Brusel stejně jako si Brusel vymyslel, že se nejedná o inovaci toho skvělého chleba firmy Panam Agrofertu !“.
Tak aby bylo jasno. Od 1.5. 2004, /naše přijetí do EU /, do 31.12 2025 jsme přijali z EU v přepočtu 2305 miliard korun a do rozpočtu EU odvedli 1000 miliard korun. Čistý přínos byl pro Českou republiku ,/zaokrouhleno/, 1300 miliard korun, to je 1, 3 biliony korun. Pokud bychom počítali náš, zatím snad nejvyšší schodek státního rozpočtu ten současný, a to 386 miliard korun, pak nám EU od roku 2004 zatím EU zaplatila svou dobročinností, jak jinak to nazvat, 3,4 takové kritické schodky státního rozpočtu. Podle pana Andreje Babiše je to skoro drzé vůči nám, že tak málo, vždyť EU má takové fondy ! A Brusel to chce ještě snížit. Nehoráznost !
Ano, EU skutečně hodlá snížit finanční příspěvky státům v EU, které tyto příspěvky dostávaly, protože nedosahovaly průměru životní úrovně EU. Důvody jsou financování Ukrajiny, zbrojní systémy a deficit ukrajinského rozpočtu, vyšší výdaje na zbrojení, atd. Irský návrh byl, pokud se týká České republiky, snížení asi o 7, 5 miliard korun na příštích sedm let, to je něco přes 1 miliardu korun ročně.
Od našeho vstupu do EU jsme v průměru byli ročně dotováni čistou částkou 62 miliard korun, pak bychom podle tohoto, zatím neodsouhlaseného uzákonění dostali o 1,61 % méně.
Tedy...pro lepší znázornění toho směšného výkřiku Babiše v malých číslech, ale stejným poměrem. Hodný, pro někoho docela hloupý strejda dotuje svého vnuka v pátém koleni, kterého ani pořádně nezná, každý rok dejme tomu částkou 100 000 kč, aby se mu lépe dýchalo a které si chlapec nijak nezasloužil a vlastní prací nijak nevydělal. Nyní bude dostávat jenom 98 400 kč. To si přece strejda nemůže dovolit ?! To už stojí za žalobu na dárce.
Michael Pálka
Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim...
O Judr. Miloši Holečkovi mohu psát s plným jménem. Nebyl ženatý, neměl rodinu, rodiče zemřeli. A jaký byl ?
Michael Pálka
Donald Trump a jeho rudá MAGA..
Tedy Make America Great Again - Trumpova rudá kšiltovka a její nositel, působí na nás klasické Evropany legračně, ale musíme si zvykat. V současné Americe platí prásknout do stolu a žádné příliš kulantní řeči.
Michael Pálka
Volby ? Brno ? Br......no dá se tady žít.
Profesor psychiatrie Vladimír Vondráček hluboce před sedmdesáti lety jezdil občas z Prahy do Brna. Měl tady přítele profesora chemie.
Michael Pálka
A tak přijel kluk z Ameriky.
Jo klukovi je šestnáct a něco. Fotbalista a habán Mattias. Tedy Matidlo.Umí docela dobře česky, miluje fotbal, hraje ho v New Yorku každou volnou chvíli.
Michael Pálka
Piráti ? No nevím..
V politice se na ně sice dívá vizuálně mnohem lépe, jsou mladí. Alespoň ve srovnání s věkem omletými ksichtíky politických páprdů ostatních stran.
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