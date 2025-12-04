O přátelích, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Dvě děti, manželka německá lékařka. On matematik a elektroinženýr. Musela ho velmi milovat, když přijela za ním do Brna a zvládla dokonale češtinu. Po čase nastartovali a odjeli do NDR. Potom přišel převrat. Oba zůstali v Německu -on přednášel matematiku na technice. Pak to začalo nějak drhnout. Důvod neznám. Prý byl hodně žárlivý. Zcela bezdůvodně. Byla pro něho jediná. Navštívil jsem ho někdy v roce 1914 v berlínské nemocnici. Strašlivě trpké a nešťastné. Rakovina mozku. Zemřel statečně a odhodlaně. Byl silně věřící...
Alena I.- tělocvikářka, urostlá, energická a hezká žena, ředitelka obecné školy. Měla odvahu, charakter, spravedlnost a fér jednání za všech okolností. Její syn o ní říkal „máma je lvice“. Začátkem devadesátých let „ v divokých devadesátkách“ řekla nějakému známému svého syna, který měl nějaký obchod se kterého měj strach- „sedej do auta jedu s Tebou a neboj se mám silný slzák, když budeš mít problémy, ten chlap bude mít problémy se mnou „.Všechno dobře dopadlo. V plné síle ve svých 58 letech dostala rakovinu mozku. Držela se odhodlaně až do konce.
Dr.Ota T- také matematik , s Vladimírem Š. seděli v jedné kanceláři. Doma sedlák, zemědělec a vinař. Když u něho na el. fakultě v Brně nemohl na potřetí někdy v polovině osmdesátých let udělat matematiku nějaký africký student, zavolal si ho rektor a řekl mu : „Otíku tak to nejde, je to spřátelená země ...atd. Ota si zavolal toho studenta a dal mu nějaký příklad-a konec ? Zas to drhlo a nešlo to. Ota ale řekl : tak mi dejte index“ A napsal : „dobrý- platí pouze pro střední Afriku „.
V šestašedesáti rakovina mozku a konec.
Nelze zapomenout na ing.Břetislava D., jehož životním krédem bylo „musím pomáhat slabším“, milovníku Izraele, kterému šel skutečně pomáhat svou prací už více než 10 x.V pokročilém věku se učil hebrejsky a byl také jediný, který se v naší pracovní skupině v Izraeli hebrejsky domluvil. Člověk mírný a hodný, který pravidelně navštěvoval mého mentálně postiženého bratra s cílem zabavit a pomoci. Odešel několik let po své osmdesátce.
Michael Pálka
Mongolská zastavení-děti.
Jací jsou ? Náramní. Hoši s kulatými hlavičkami jako meloun a holčičky s černými copy, na kterých se houpají dvě různobarevné mašle, které vypadají jako dva velcí tropičtí motýli.
Michael Pálka
Chceme lepší svět ? Dejme v politice více prostoru ženám.
Ženy jsou, ať už to udělal ten Pán nahoře a pokud ne on, pak vývoj života od pradávné historie, na tom hůře po všech stránkách než muži.
Michael Pálka
Zdalipak Rakousko mobilizovalo ?
Sedím s mým starým kamarádem, tedy skutečně starým, v brněnské hospodě. Lucian zakroutí hlavou ..“sakra to byla doba“, vzdychne.
Michael Pálka
Babišovo Palermo a Fiala- Bartoš- Okamura a spol.- Turek-Macinka a další....
Tak co, jste spokojeni jak to dopadlo ve volbách ? Dovolte ať se na to podívám sobecky sám, nemaje žádné zákulisní informace, žádné vlivné, vysoce postavené přátele ....
Michael Pálka
Korupce a jak to s ní vlastně máme.
Otevřete televizi, rádio, internet a sesypou se na vás korupční kauzy, otevřete televizi a negativní povídání se ozývá do vašeho sluchu znovu a furt a furt.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší
Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...
Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu
Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...
Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025
Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...
Žďár nad Sázavou příští rok investuje půl miliardy Kč, podstatně víc než letos
Žďár nad Sázavou má v plánu vydat v příštím roce za investice 532 milionů korun, což je v porovnání...
GASK se v příštím roce zaměří na české konstruktivisty i nová média
Retrospektivní pohled na tvorbu českých konstruktivistů Milana Mölzera, Františka Kyncla a Jiřího...
Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu. Incident zachytila kamera
Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu v metru ve stanici Národní třída. Teprve...
Havířov za téměř 150 milionů korun zmodernizoval víceúčelovou halu
Havířov na Karvinsku dokončil opravu víceúčelové haly. Renovace za téměř 150 milionů korun je letos...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 366
- Celková karma 11,90
- Průměrná čtenost 906x