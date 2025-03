Nic nepřepepřit, nepřehřebíčkovat a nepřenovookořenit...

Haškovi Jaroslavovi by se jistě skvěle psalo i v současném Česku, příležitostí jaksi... přehršle.

„Moh mi by pan udělat něco, no jako ja myslet jako help mi“ soukal ze sebe vedoucí restaurace se všelijakými asijskými jídly, roduvěrný občan někde pod Mont Everestem nyní hledající živobytí s dvěma holčičkami a svoji panímámou v Brně. Paní maminka se mile usmála, zkřížila ruce na prsou a mírně sklonila hlavu.

V hubě mě zaskočila v pravdě hořící paprika-a útok pokračoval.... „ Ja bych , pane, vite, židle -bude moc slunce, vite“ a vytáhl mně za ruku z hospody „tady ja židle dat budu“ a mamuška se znovu uklonila a sepjala ruce.

No, jednoduše pochopil jsem, že, aby se mu zvýšil obrat, chtěl by dát ven tři stolky v létě, ke každému stolku dvě židle. Nelze odmítnout.

I zašel jsem druhý den na místní ouřad a přednesl přání v zastoupení pana Hyxlahua Jandresace, či tak nějak. Dvě madam se ošívaly.

„Musíte napsat žádost. Musíte napsat žádost do zítřka. Dáte na to číslo 876 XYA . Musíte napsat důvod. Musíte udělat foto kde to je, kam to sahá, ze předu ze zadu z boku z prava , z leva. 1,2,3,4. Musíte udělat plánek 1: 100. Musíte to okótovat. Přesně. A pane, to půjde k souhlasu nebo nesouhlasu komise A , potom za měsíc to půjde ke komisi B, tedy pokud bude souhlas komise A. A komise B, městská, ta se sejde za dva měsíce a potom to ještě půjde ke komisi C“./Už jsem zapomněl co to je za komisi -národní, nebo mezinárodní /?

Rysy mně začaly měknout.

„Tři komise na 3 stolky, každý 1m2 a 6 židlí „??.

„Jinak to nejde, takový je zákon. A tohle si prostudujte“.

Do ruky mně vtiskla šest stran textu co dotyčný musí, co nesmí, jaká musí být minimální šířka ulice chodníku, aby tam mohl projet kočárek a jít pán s bernardýnem, židle nemohou být na travnaté ploše, atd-to všechno jsem si přečetl doma, vzal foťák, krejčovský metr, baterku a jal se měřiti, fotiti, krokovati a sebe proklínati. Maminka od Everestu vykoukla z okna zalomila rukama a donesla mi jakýsi pálivý trunk.

Druhý den jsem zaklepal na ony dvě madam na místním ouřadu....

Povytažení obočí... „Vy jste to zvládl „??

Přišel jsem za dva měsíce.

„Komise A zasedala. Jak to dopadlo nevíme. Komise B zasedání odložila. Potom se sejde komise C, kdy to bude, nevíme. Ale nepočítejte s tím, že i pokud to bude povoleno, že ty 3 stolky s těmi 6 židlemi tam může dát toto léto.“

Kaněc filma.