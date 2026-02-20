New York křížem krážem...
Tedy jak jsem to viděl já v pár větách...obrovitých budov jsem se brzy nasytil, nenasytil jsem se lidí- ospalci v Metru po páté hodině odpolední, kdepak, nikdo vám nevstane ze sedadla, ať jste matička s dítětem, nebo stařec nad hrobem-mě bylo už nad 75 a najednou vstala jedna madam, černoška, div jsem se neskácel údivem, doma jsem se honem podíval do zrcadla, to už vypadám tak blbě, lidský maglajz na Manhattanu, ale zase volné prostory bez živáčka třeba v Bronxu, černí kluci dělající kotrmelce a chodící a skákající po hlavě na náměstích-zatleskej chlape a madam a dejte dolar, sem tam žebrák se psem, pes vypadá lépe než ten žebrák, můžete si vystát i frontu na jídlo, pro ty kdo se do fronty postaví, udělal jsem to, a jídlo nebylo vůbec špatné, jenom doma, když jsem to řek, se mnou americký zeť tři dny nemluvil, volnost a svoboda vůkol, oblečení je mnohým docela fuk, mladí hoši kalhoty na půl žerdi, skvělá divadla, vynikající herci, a doprava ? No, pomalejší popojíždění po metrech s autem a busem jsem ještě nikde ve světě neviděl, každou chvíli křižovatka, zelená, červená, žádné pravidlo pravé ruky, černé zpěvačky v metru, atd. atd...Tak tedy pár fotek....
Newyorská madam-kdo by nechtěl její foto ...
Kreativní holčička v Brooklynském muzeu-a maluje a maluje...
MetLife je mrakodrap na 44. ulici Manhattanu, vysoký 246 m s 59 podlažími. Stavbu projektovalo 200 inženýrů a pracovalo tam 7500 dělníků. Budova byla postavena za 2,5 roku v roce 1963.
Bond street je ulice bohatých na Dolním Manhattanu.Není nazvaná po slavném Jamesi Bondovi ani James Bond po ní, ale po architektovi.A Broadway ? „Chodím po Broadway hladov sem a tam“....už dávno neplatí..
Močit venku je zakázáno i pro děti. Pokuta pro jejich rodiče je citelná.V Bronxu je to jinak...
Tátové vytáhnou peněženku a zaplatí těm svým kluků a holkám na několik měsíců krytou halu .... a odšourají se na kávu..
Jdu se projít tak, jak se mi chce..
New York je guláš národů a náboženství.Křesťanství, judaismus, islám, hinduismus, budhismus, islám, babtisté, ale i vysoké procento nezařazených, kteří mají svoji představu víry či nevíry.Ale nápis na amerických bankovkách „IN GOT WE TRUST“ přestává pomalu platit.
Bethesda Terase Arcade nádherný, malebný průchod v Central Parku, kolem 72 ulice. Využívají ho hudebníci, je tam perfektní zvuk.
Židů žije v New Yorku kolem kolem jednoho milionu. Nejvíce v Brooklynu a Williamsburgu.
Pro některé obyvatele Nw Yorku není život nijak jednoduchý...
Central Park-vlevo jsou dvě vysoké budovy San Remo postavené v roce 1929-1930. Uvnitř jsou obytné byty pro bohaté.
Patří ti hoši k zaměstnancům vedlejší hospody? Už nevím..
Pohled na noční New York nezklame...
Některé lavečky v Central Parku by mohly vyprávět ...
Když mě pěkně namaluješ, ráda ti zaplatím...
Jedna z čínských oslav pro děti. V New Yorku městě, žije 635 000 Číňanů.V Pekingu 2600 Američanů. Vypadá to, že Číňanům se domů nijak nechce.
Mládí...láska i v podzemní dráze..
Divadla v New Yorku jsou naprosto skvělá...
Monumentální vnitřek budovy 0cullus, která má z venku podobu holubice ve World Trade Center na Dolním Manhattanu, navržená španělským architektem Santiago Salatravou, jako památka na 11. září 2001.
Odkud přiel tento pán, kam směřuje a a co hledá, netuším....inu, New York.
Donald na jakési zdi v Brooklynu.Někomu se nelíbil...
Michael Pálka
Krásné devadesátky ?
Pro mnoho lidí děsivé, pro další zajímavé. Ale jistě krásné pro Mrázka, Krejčíře, Jonáka , Bělu a docela dost dalších, včetně balkánské, ruské a ukrajinské mafie.
Michael Pálka
Skromná úvaha o prodeji letadel L 159.
Vláda nepovolila prodej našich čtyř letadel L 159 na Ukrajinu. Slíbil je při návštěvě Ukrajiny prezident Pavel.
Michael Pálka
Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.
Slovensko se rozhodlo pro stavbu jaderné elektrárny, kterou má postavit USA. USA- Westinghouse byl vybrán bez výběrového řízení.
Michael Pálka
Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.
Ministr zahraničí Macinka prohlásil, že prezident Pavel se zachoval neracionálně, když nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím, že je to naopak.
Michael Pálka
Drony na Putinovu chaloupku?
No, kdyby ji měl pan Putin o něco menší -takový jednopokojový byt, který by mu jistě stačil, dron by se do toho těžko trefoval.
