Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Mým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim...

Vystudovaný právník a vystudovaný psycholog Karel K. zemřel před šestnácti lety. V posledních dvaceti letech před penzí byl soudcem v Brně.


Doktor byl klasický„old fashman“, vždy kravata vždy oblek, vždy „daleko od hlučícího davu“, dokonalé chování gentlemana. Vždy. Znali jsme se řadu let od doby, kdy jsme koupili jezdeckého koně a dělali výjíždky okolo brněnské přehrady. Vykali jsme si za všech okolností, dokonce i při plavbě na nafukovacích kajacích v deltě Dunaje v Rumunsku. „Mohl byste mně nafouknout lodici ?“ Jistě pane doktore“. Byl jsem o 17 let mladší a nijak jsem se nesnažil to změnit. Občas jsem ho navštívil u soudu, posadil se do soudní síně a poslouchal případ, který rozhodoval a pak jsme odešli do jeho místnosti, kde byly dvě židle a stůl. Doktor si sedl, já také a bylo ticho. Několik minut.

Obvykle začal on slovy, dívaje se z okna.... „Pane inženýre tato nehostinná budova“ a pokračoval docela dlouhými úvahami o současném soudu, režimu, atd.... rozuměli jsme si . On měl ve mně důvěru. Jestli pracoval raději jako psycholog patrně v začátcích, nebo jako právník, nevím. Byl ročník 1925, jeho otec a strýc byli právníci, on patrně jako nestraník u soudu musel lecco překousnout. Mluvil výborně několika cizími jazyky. Občas jsme se sešli u něho doma ještě s Dr. Milošem Holečkem, také soudcem Krajského soudu v Brně, který se stal později soudcem Ústavního soudu. Bylo to vždy velmi příjemně neformální, lidské, noblesní a přátelské. Jeho paní psycholožka byla často přítomna. Doktor K. měl rád život a život v podobě žen měl rád jeho. Nu, ale přišla osmdesátka a pak výše. Zemřel v osmdesáti pěti letech v brněnské nemocnici na srdeční selhání. Chybí mi.

A další známý Brňan-Jiří Letenský. Herec, věkem asi jako Dr. Karel K. Oni se spolu znali velmi dobře a já jsem se ním seznámil na nějaké společné cestě na vodních ramenech na Slovensku. JIří L. by poněkud herecky exaltovaný ale dobrý společník, s pohnutým mládím. Jeho matka, herečka Anna Letenská, byla vyslýchána pravidelně na gestapu pro pomoc, kterou poskytl její manžel lékaři, který ošetřil Jana Kubiše po atentátu na Heydricha.
Anna Letenská hrála v té době ve filmu, který se točil a měla tam roli, procházející celým filmem a byla na čísi přímluvu ponechána v té roli do konce filmování. Potom byla okamžitě popravena. Byla neustále vyslýchána a věděla o svém konci. Jistě pro ni bylo strašlivé dostávat se znovu a znovu do komediální role, kterou ve filmu měla. Cynismus nacistů nejhoršího možného jednání. Tuto ránu si Jiří nesl v sobě do konce života. S přibývajícím věkem měl Jiří L. méně a méně příležitostí vystupovat jako herec. Podařilo se mi sehnat mu několik hodin výuky „správné mluvy „ pro studenty VUT v Brně. Pomohlo to oběma stranám. Jiří Letenský zemřel v roce 2004.

Autor: Michael Pálka | čtvrtek 13.8.2026 20:41 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Další články autora

Michael Pálka

Úvaha o tom, jak přijímat současnou dobu.

Jak ? Brát to lehce. „take it easy“-jak říkají Angličané. Že to nejde ? Ale sakra to já vím, mně taky ne.

1.8.2026 v 10:52 | Karma: 7,77 | Přečteno: 144x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Tajné fotografie z ghetta Terezín...

Chcete-li se dostat na pár chvil z manhatannského blázince v New Yorku, navštivte místo klidné a pokojné a tiché v Center for Jewish History v centru Manhattanu, na 15-16 west street.

13.7.2026 v 21:05 | Karma: 9,78 | Přečteno: 144x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

A co takhle Marián Čalfa ??

Tedy ještě Judr. Zajímavý chlapík, kterému se podařilo „přetočit“ hlasování v československém parlamentu tak, že 29.12. 1989, 323 poslanců z 35O naráz zahodilo svoje skálopevné komunistické přesvědčení či loajalitu a zvolilo

6.7.2026 v 20:16 | Karma: 14,92 | Přečteno: 305x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Doufám, že si pan prezident cestu do Ankary rozmyslí“, prohlásil Andrej Babiš..

„Ústavní soud by neměl existovat“-tak se vyjádřili Babiš, Macinka a Turek...A pokračuje se „ je to bezbřehá neobjektivita co předvedl Ústavní soud“- Filip Turek.

29.6.2026 v 19:16 | Karma: 25,68 | Přečteno: 466x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

České ouřady ? Pijánko....

Tím nemyslím, že se tam chlastá, nebo hraje na piáno. I když u nás nelze vyloučit nic. Potřeboval jsem se něco zeptat na AVAST ohledně ochrany internetu.

19.6.2026 v 18:57 | Karma: 24,98 | Přečteno: 1072x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...
vydáno 10. srpna 2026

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)
10. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  21:27

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Stržené trakční vedení zastavilo provoz na trati mezi Studénkou a Jistebníkem

ilustrační snímek
13. srpna 2026  19:40,  aktualizováno  19:40

Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou dnes vpodvečer zastavilo v úseku...

Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati asi hodinu stál

ilustrační snímek
13. srpna 2026  19:32,  aktualizováno  19:32

Vlak v brněnských Židenicích dnes okolo 16:00 srazil a zabil člověka. ČTK to řekla mluvčí...

V Jihlavě srazil vlak ženu, zraněním podlehla. Železnice stála tři hodiny

Vlak Českých drah. Ilustrační foto.
13. srpna 2026  21:02,  aktualizováno  21:02

V Jihlavě ve čtvrtek vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické...

Vlak v brněnských Židenicích srazil a zabil člověka. Provoz hodinu stál

Srážka rychlíku a nákladního vozu na železničním přejezdu v Lukách nad Jihlavou.
13. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

V brněnských Židenicích došlo ve čtvrtek kolem 16. hodiny k tragické události. Vlak tam srazil a...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Michael Pálka

  • Počet článků 391
  • Celková karma 15,29
  • Průměrná čtenost 869x
Kverulant a nespokojenec, už dosti starý na to, aby se na dění kolem sebe díval z nadhledu věčnosti....někdy se to daří, mnohdy ne.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×