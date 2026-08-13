Mým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim...
Doktor byl klasický„old fashman“, vždy kravata vždy oblek, vždy „daleko od hlučícího davu“, dokonalé chování gentlemana. Vždy. Znali jsme se řadu let od doby, kdy jsme koupili jezdeckého koně a dělali výjíždky okolo brněnské přehrady. Vykali jsme si za všech okolností, dokonce i při plavbě na nafukovacích kajacích v deltě Dunaje v Rumunsku. „Mohl byste mně nafouknout lodici ?“ Jistě pane doktore“. Byl jsem o 17 let mladší a nijak jsem se nesnažil to změnit. Občas jsem ho navštívil u soudu, posadil se do soudní síně a poslouchal případ, který rozhodoval a pak jsme odešli do jeho místnosti, kde byly dvě židle a stůl. Doktor si sedl, já také a bylo ticho. Několik minut.
Obvykle začal on slovy, dívaje se z okna.... „Pane inženýre tato nehostinná budova“ a pokračoval docela dlouhými úvahami o současném soudu, režimu, atd.... rozuměli jsme si . On měl ve mně důvěru. Jestli pracoval raději jako psycholog patrně v začátcích, nebo jako právník, nevím. Byl ročník 1925, jeho otec a strýc byli právníci, on patrně jako nestraník u soudu musel lecco překousnout. Mluvil výborně několika cizími jazyky. Občas jsme se sešli u něho doma ještě s Dr. Milošem Holečkem, také soudcem Krajského soudu v Brně, který se stal později soudcem Ústavního soudu. Bylo to vždy velmi příjemně neformální, lidské, noblesní a přátelské. Jeho paní psycholožka byla často přítomna. Doktor K. měl rád život a život v podobě žen měl rád jeho. Nu, ale přišla osmdesátka a pak výše. Zemřel v osmdesáti pěti letech v brněnské nemocnici na srdeční selhání. Chybí mi.
A další známý Brňan-Jiří Letenský. Herec, věkem asi jako Dr. Karel K. Oni se spolu znali velmi dobře a já jsem se ním seznámil na nějaké společné cestě na vodních ramenech na Slovensku. JIří L. by poněkud herecky exaltovaný ale dobrý společník, s pohnutým mládím. Jeho matka, herečka Anna Letenská, byla vyslýchána pravidelně na gestapu pro pomoc, kterou poskytl její manžel lékaři, který ošetřil Jana Kubiše po atentátu na Heydricha.
Anna Letenská hrála v té době ve filmu, který se točil a měla tam roli, procházející celým filmem a byla na čísi přímluvu ponechána v té roli do konce filmování. Potom byla okamžitě popravena. Byla neustále vyslýchána a věděla o svém konci. Jistě pro ni bylo strašlivé dostávat se znovu a znovu do komediální role, kterou ve filmu měla. Cynismus nacistů nejhoršího možného jednání. Tuto ránu si Jiří nesl v sobě do konce života. S přibývajícím věkem měl Jiří L. méně a méně příležitostí vystupovat jako herec. Podařilo se mi sehnat mu několik hodin výuky „správné mluvy „ pro studenty VUT v Brně. Pomohlo to oběma stranám. Jiří Letenský zemřel v roce 2004.
Michael Pálka
Úvaha o tom, jak přijímat současnou dobu.
Jak ? Brát to lehce. „take it easy“-jak říkají Angličané. Že to nejde ? Ale sakra to já vím, mně taky ne.
Michael Pálka
Tajné fotografie z ghetta Terezín...
Chcete-li se dostat na pár chvil z manhatannského blázince v New Yorku, navštivte místo klidné a pokojné a tiché v Center for Jewish History v centru Manhattanu, na 15-16 west street.
Michael Pálka
A co takhle Marián Čalfa ??
Tedy ještě Judr. Zajímavý chlapík, kterému se podařilo „přetočit“ hlasování v československém parlamentu tak, že 29.12. 1989, 323 poslanců z 35O naráz zahodilo svoje skálopevné komunistické přesvědčení či loajalitu a zvolilo
Michael Pálka
Doufám, že si pan prezident cestu do Ankary rozmyslí“, prohlásil Andrej Babiš..
„Ústavní soud by neměl existovat“-tak se vyjádřili Babiš, Macinka a Turek...A pokračuje se „ je to bezbřehá neobjektivita co předvedl Ústavní soud“- Filip Turek.
Michael Pálka
České ouřady ? Pijánko....
Tím nemyslím, že se tam chlastá, nebo hraje na piáno. I když u nás nelze vyloučit nic. Potřeboval jsem se něco zeptat na AVAST ohledně ochrany internetu.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Stržené trakční vedení zastavilo provoz na trati mezi Studénkou a Jistebníkem
Provoz na hlavní železniční trati mezi Olomoucí a Ostravou dnes vpodvečer zastavilo v úseku...
Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati asi hodinu stál
Vlak v brněnských Židenicích dnes okolo 16:00 srazil a zabil člověka. ČTK to řekla mluvčí...
V Jihlavě srazil vlak ženu, zraněním podlehla. Železnice stála tři hodiny
V Jihlavě ve čtvrtek vlak srazil ženu, vážným zraněním na místě podlehla. Okolnosti tragické...
Vlak v brněnských Židenicích srazil a zabil člověka. Provoz hodinu stál
V brněnských Židenicích došlo ve čtvrtek kolem 16. hodiny k tragické události. Vlak tam srazil a...
- Počet článků 391
- Celková karma 15,29
- Průměrná čtenost 869x