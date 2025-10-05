Minus 10,6 miliardy korun v roce 2003 a minus dalších 17 miliard korun patrně v roce 2026.
Zopakujeme si to. V devadesátých letech investovala firma CME amerického byznysmana Ronalda Laudera do české televize NOVA spoustu peněz a žádost podal jistý Vladimír Železný majitel televize NOVA. A NOVA se rozjela. Pan Vladimír se stal se výkonným ředitelem a pár let platil svým chlebodárcům domluvené prebendy podle zákonů civilizovaného světa. Nicméně zákonitě přišel čas, kdy v železné hlavě pana Vladimíra se zrodila myšlenka neplatit, obcházet smluvní vztahy a tvářit se jako ochránce české televize před cizáky.
Moc a pýcha, ba i posedlost mocí, jakož i poklonkování a ustupování i jiných mocných bylo příčinou, že český stát ve finále zaplatil 10,6 miliardy Kč. Železný se jednoduše utrhl, se svou CET 21 ukončil smlouvu s ČNTS, Českou nezávislou televizí, kterou financoval Lauder a tak Lauderova CME ztratila kontrolu nad televizí, kterou vlastně platila. Prvně byl zažalován Železný a jeho společnost CET 21, tedy vysílání televize Nova, která byla financována také převážně Ronaldem Lauderem. Spor se vlekl a tak R.Lauder zažaloval Radu české televize která křivárnu umožnila a tím Českou televizi. Zaspali tehdejší vládní mocipáni ? Jak moc byli a čím a kým bylo ovlivněno šest chlapíků, kteří stáli v čele Rady české televize se neodvažuji soudit, jenom si to mohu myslet./odkaz AI/.
Arbitráž ve Švédsku rozhodla k výše uvedenému datu o zaplacení částky Českou republikou. Ostře se proti rozsudku vymezil tehdejší prezident Václav Klaus, který prohlásil že to byl útok na Českou republiku .A začala soudní komedie .Železný byl shledán nevinným, i když je evidentní, že kdyby Železnému nebyly českým státem, přesněji Radou české televize povoleny kejkle Železného vzhledem k CME R.Laudera, který vlastně financoval jak Železného CET 21, tak ČNTS-Českou nezávislou televizní společnost, jejímž vlastníkem byl také R.Lauder, byli bychom bohatší o 10, 6 miliardy korun. Tedy, každý náš občan včetně batolete o částku vyšší než 1000 kč.
Další Železného kauza .V roce 1998 převezl Železný tři velmi vzácné obrazy z USA a Londýna. Byl obviněn, že nezaplatil clo a DPH. A soudy se táhly jako u nás všechno. Teprve v roce 2007 Městský soud v Praze rozhodl o dvouleté podmínce a zaplacení pěti milionů korun. Tedy Železný vinen.
Soudy pokračovaly i v letech 2008 -2009 -výsledky jednou tak, podruhé opačně. Ale v roce 2009 Vrchní soud v Praze rozhodl o potvrzení podmínky dvou let, ale zrušení pokuty 5 milionů kč. Následovalo odvolání Železného. 17.5 2011 pokud se týká podmínky. Nejvyšší soud potvrdil verdikt Vrchního soudu o vině Železného a dvě leta podmíněného odsouzení.
A to už v té době probíhala kausa „Diag Human“ , kauza krevní plasmy, kde jsme zase hrábli do lejna a zarputile se roky bránili platbě za zmařené investice majitele Diag Human, Josefa Šťávy. Iniciátorem byl dopis Martina Bojara do zahraničí, kde některé státy bylo varovány s obchodováním s firmou Diag Human. Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar podepsal dopis o kterém ho právníci ujistili, že je po právní stránce v pořádku. Bylo to jistě dobře míněno, ale se špatnými výchozími informacemi. I když se prof. Bojar Šťávovi osobně omluvil, spor trvá.
Šťáva pak, co s ním rozvazovaly pracovní vztahy světové firmy s krevní plazmou, zažaloval český stát ze zmaření investic a obchodování. Ještě v roce 1996 by byla pro obě strany přijatelná částka 200 milionů korun /odkaz AI/ , ale naše vláda se rozhodla pro arbitráž. Za třicet let co spor našich střídajících se vlád trvá, každá s radostí hodí rozhodování na vládu následující. Za vedení našich jistě skvělých právníků dosáhla částka 17 miliard Kč. A spor není pro naše stálé tupohlavé odvolávání se u konce a platba každý den narůstá o 1,3 miliony korun. Plus tučné sumy neúspěšným advokátům.17 miliard je částka kterou bychom na příklad mohli zrekonstruovat 100 školek. Spor trvá, naše šance na zvrat jsou minimální. Inu tak to chodí...
