Mam, klam a šalba-PACTIC HK BUND E_COMMERCE LIMITED.
Nicméně....přece jen pokud se na webu, či na jiném lákadle dostanete na adresu PACTIC HK BUND E_COMMERCE LIMITED, zařaďte zpátečku.
„Místo objednaného trička dostala jsem natrženou podprsenku“, píše naštvaná madam, „přišla jsem o 2500 kč, vyzvedla jsem si balíček od depo Brno 71, byla to neobjednaná zásilka a já myslela, že si to objednala dcera“, hořekuje jiná, „místo sandálů KEEN přišly jakési laciné cvičky, balíkovně jsem zaplatil 1020 kč“, „na mou adresu přišel balíček s jakýmsi minivysavačem, který jsem si neobjednal“,“ místo krémů na pleť , mi přišly dvě krabičky silikonových zubů, šílení parchanti, přišel jsem o 2000 korun“, za vyhlašované luxusní texasky jsem dostal v balíčku roztrhané texasky za 1300 korun“, „místo měřiče cukru dotykem, jsem dostal jakýsi pitomý Oxymetr za 1140 kč“.
Ale jsou také jiné podivné společnosti. „Mamka objednala podprsenky a došlo nějaké rádio s mikrofonem“, „chtěl jsem lodičku na ryby a přišel mi hrnec na vaření za 2500 kč. Dostat je do ruky, tak by se divili“, píše nějaký naštvanec...“Objednala jsem si plesové šaty za 770 kč a přišel mi černý hadr. Neuvěřitelné..“ „Objednala jsem si červené pantofle velikosti 39, dostala jsem černé velikosti 43,“ atd. Podobné stesky mají Slováci.
BOONNAMI shop. Třeba takový výkřik: „objednala jsem si hodinky, nefungovaly, vrátila jsem je-nemám ani peníze ani hodinky...“
Špatné ovšem také je, že se jenom málo podvedených dovolá spravedlnosti-vrácení peněz, nebo náhrady. U Pactic HK Comerce Limited se to zatím nepodařilo nikdy, a to ani instituci Vaše Stižnosti.cz, vymáhacímu orgánu. A co tak blokovat oficiálně tyto podvodné firmy okrádající nás vesele a permanentně ? ? Zatím se vůbec nepodařilo zjistit, kde je sídlo společnosti, jestli tato společnost vůbec existuje, je domněnka, že je to Čína, nebo Hongkong.
Na webu jsou nám už dlouho známé výkřiky „lékařů“ s fonendoskopem na krku, obvykle je to dědula, který neví na co fonendoskop je, ale propaguje nějaký Opodeldok se kterým se dožil 120 let ve zdraví a pohlavní svěžesti a ejhle vy máte slevu 50 procent, tedy mizerných 850 korun českých. A funguje to. Jinak by tam taková reklama nebyla.
Co tedy dělat tady a teď ?
Redukovat svoje chtíče podíváním se na umně technicky vylepšené obrázky v nabídkách zahraničních , ale i našich společností na webu, zjistit si více informaci o prodejci, nebo nejlépe...koupit fusekle, či na moje „prima nožky najlon punčošky“ a jinou zamilovanou věc bez které nemohu žít, v pevné prodejně.
Michael Pálka
Dopis z Enkoridž-Alaska, tak jak to viděl Joe...
Dostal jsem dopis od mého dávného kamaráda-emigranta z Aljašky, kde se živí jako excelentní kuchař. Při setkání Putina s Trumpem měl fungovat jako nejlepší ve své profesi a starat se o jídlo..
Michael Pálka
A co tak třeba Sulina a hroby anglických námořníků....
Já vím, spousta lidí řekne co ?? Kdo to je , co to je, kde to je ? Tedy-přístavní městečko, vesnice v Rumunsku, v místech kde se Dunaj dostává do Černého moře, jednou ze svých tří cest, ramen.
Michael Pálka
Jeden den života...
Jeden den...ano před více než deseti lety...Tedy, jeden den důchodce v mém případě. My důchodci jsme prý tak zvaně za vodou. Nemám ten výraz rád.
Michael Pálka
Donald Trump dal Putinovi padesát dnů...
Kdo alespoň trošku zná uvažování Rusů, a to včetně historie, patrně nebude věřit, že Vladimír Putin stáhne svoje vojenské ambice na Ukrajině, po tomto výkřiku Trumpa.
Michael Pálka
Haló....tady Istanbul..
Byla to ne jedna, ale několik káv v brněnské hospodě s jednou moji milovanou kamarádkou. Nebylo to kdo, kde, s kým a proč, ale výlev slov a jejich citů....prostě Istanbul u ní zabodoval, ba zvítězil.
2 690 000 Kč
