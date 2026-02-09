Krásné devadesátky ?
Někteří si to odnesli vězením, ze kterého jim pomohl pan prezident Klaus.
A byly to doby, kdy se probudil veksl, šmelina, černota, z téměř žebrajících chudáků se stali bossové a podnikatelští mafiáni . Rozkvétala prostituce na hranicích s Německem, protože pánové ze spolkového Německa měli na naše poměry peněz habaděj a české dívenky byly penězi okouzleny, ale ještě více jejich mužští bossové, pasáci, kteří je na tu ulici posílali.
Ale představme si, že by to bylo, možná někdy bude, naopak. Muži by si vydělávali sexem na ulici, ženy medojedky, turistky v bavorácích si prohlížejí naše muže, kteří se promenují u hranic ukazujíce svalnaté nožky, nabízejí se čtrnáctiletí hošíci, kteří se ještě loni chodili vyčurat s maminkou, holohlaví skinheadi, i otcové rodin, kteří byli vyhnáni na štreku ziskuchtivou manželkou.
Dospělí muži jsou turistkami pečlivě hodnoceni a vybírání, ale mnozí odmítáni pro své objemné břicho. „Nestačil by mně“, mručí nespokojeně cizinka, raději tam toho hubeného mladíčka, ten tlusťoch by si těmi ručičkami ani nerozepnul poklopec“.
Medojedky svoje hošánky pasou. Za den roboty, musí zvládnout až dvacet chtivých žen, jinak dostane neúspěšný prostitut doma od manželky pár facek. Čeští muži nestačí. Testosteron se popíjí a podává jako káva a když už to nezabírá, rozkatěná medojedka přistoupí k mučení chudáka pojídáním lidových podněcovačů sexu -celeru, a když má muž chvilku volného času na zasloužený odpočinek, je vyhnán do lesů , aby hledal přírodní životabudič, brouka Lytta vesicatoria.Telefony následníkům sexuologů dr. Plzáka a dr.Uzla od poblázněných manželek, drnčí ve dne v noci.
Pohlavní aktivita žen enormně roste. Muži jsou přepadáni na ulicích chtivými babicemi medojedkami a sexuálně obtěžováni. V některých krajích dokonce vycházejí ven jenom ve dne, a to ještě s ochranou svých manželek.
“Necítím se tady v této zemi bezpečně hořekuje čtyřicetiletý muž, nedospělé medojedky na mně pokřikují, v létě nemohu chodit s odhalenou hrudí, ženské od deseti do osmdesáti se na mně sesypou jako vosa na bonbon“.
Nejsou vidět stopujíci muži.Znásilnění takových odvážlivců ženami medojedkami dosahuje osmdesáti procent. Pokud zoufale odmítá, že dnes už ne, medojedka zahne na nejbližší lesík a neposlušného muže zfackuje. Gangy medojedek lákají muže do zahraničí, kde je prodávají a pasou, nebo působí v mužských nevěstincích. Existují pánské kluby, kdy muži tančí u tyče ve zvláště rajcovních trenýrkách a jsou sledováni zářícíma a chtivíma očima medojedek.
„V dopravních prostředcích mě ženy osahávají a dělají nemravné návrhy „, stěžuje si další. Ženy mezi sebou soutěží o mužské skalpy, vynikajícím dokumentem jsou mužské trenýrky. Bábinky z Domovů důchodců jezdí za odměnu na ta mužská vystoupení. Noc před tím nemohou usnout, noc následující taky ne.
„ Na ty šestnáctileté kluky už nemám“, stěžuje si muž středního věku , „ale pokud nepřinesu domů předem určenou částku peněz, dostanu k večeři jenom brambory a mlíko. Po tom po všem jsem schopen doma sexovat jenom jednou za dva měsíce. Z mé ženy se tím stala nenasytná a nespokojená fúrie“.
Tedy, jak vidíme i v naší politice, i to nemožné může být někdy možné. A slavný pan Jeffrey Epstein se možná v hrobě jednou obrátí...
Michael Pálka
Skromná úvaha o prodeji letadel L 159.
Vláda nepovolila prodej našich čtyř letadel L 159 na Ukrajinu. Slíbil je při návštěvě Ukrajiny prezident Pavel.
Michael Pálka
Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.
Slovensko se rozhodlo pro stavbu jaderné elektrárny, kterou má postavit USA. USA- Westinghouse byl vybrán bez výběrového řízení.
Michael Pálka
Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.
Ministr zahraničí Macinka prohlásil, že prezident Pavel se zachoval neracionálně, když nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím, že je to naopak.
Michael Pálka
Drony na Putinovu chaloupku?
No, kdyby ji měl pan Putin o něco menší -takový jednopokojový byt, který by mu jistě stačil, dron by se do toho těžko trefoval.
Michael Pálka
Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim..
Mělo by se vzpomenout, především v této době. Je to i kus vlastního života, který byl spojen s životy druhých.
