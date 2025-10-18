Korupce a jak to s ní vlastně máme.
Když k tomu připočítáme ostatní zprávy ze světa, války a vraždy a pak ještě následující reklamy na cokoliv od párátka do zubů po masti na ztvrdlá játra, vše ještě s vymyšlenými dobrozdáními našich významných lékařů, pochopitelně vše vymyšlené, pak je to obraz současné, psychicky nemocné doby. A lidé se chovají tak, jak je dáno jejich povahou, okolnostmi, dědičností, výchovou, větším či menším sobectvím, prostředím, enormní ješitností lidí majících moc, často psychopatů, a to obvykle čím vyšší mají místo v hierarchii , tím více... Alfa a omega peníze a moc. Etika je pojem čím dál méně známý. Muži hrají prim. A korupce hraje v jakékoliv zemi velmi významnou roli. Ukrajuje z celkového národního koláče z HDP, především tam, kde je korupce vysoká, významné procento.
Míra korupce jednotlivých zemí světa je podle Transparency Internacional různá.
Země byly sestaveny do tabulky, kdy ty nejméně korupční, mají body blízké 100 a státy se zvětšující se korupcí klesají až k nule. Země s korupcí nízkou jsou už tradičně v Evropě západní.
Velmi nízká korupce je v Nizozemsku, Švédsku, Norsku , Finsku, Dánsku, Austrálii, Islandu, Belgii, Kanadě, Lucembursku, vyšší pak ve Velké Británii, USA, Rakousku, Německu, ale to jsou pořád země kde korupce je procentuálně velmi malá ,tyto země jsou do 15 místa.
Česká republika je na 46 místě s padesáti body, 9 států EU je horší než my, z celkového počtu 27 států EU. Naši nejbližší sousedé Polsko a Slovensko jsou za námi, jsou horší, Maďarsko vůbec nejhorší z EU. Rusko-vysoce korupční stát s umístěním na 154 místě. Čína na 80 místě ze sledovaných 180 států.
Ekonomové dokázali spočítat jaký vliv má korupce na ožebračování státu. Tedy, kolik korupce krade z HDP. Mezinárodní odhad je, že korupce se podílí asi 5 % z HDP .V České republice ale ukrajuje korupce s následnými návaznostmi na ni asi 12% ročního HDP! Je to kombinace korupce, plus daňové úniky, plus šedá ekonomika, zmařené investice, práce na černo, daňové ráje, dlouhodobé a tím nákladné soudy, jednoduše křivárny a neschopnost státu to racionálně řešit. Ve spořádaném a poctivém Nizozemsku s fungujícími a čestnými soudy, s myšlením lidí, které nedává prostor pro úplatky, s fungující státní správou, je míra odpisu z HDP jenom 0, 76%, Švédsko kolem 3 %, Německo 4 %, Holandsko 0,80%, Velká Británie 2,3 %, Finsko 2,5 %, Francie 6%, Španělsko 8%, Řecko 14%, Rumunsko 15,6%, Slovensko 13 %.Rusko 15%. Rozdílný procentuální odpis u HDP je úměrný kvalitě příslušného státu, kvalitě jeho státních institucí, soudů, zákonů, u států s nízkou korupcí se korupce řeší v době co nejkratší a nepřelévá se jako chobotnice do jiných institucí, kde případní známí zase za úplatek budou oddalovat věc do nekonečna.To všechno jsou náklady navíc, které se promítnou do konečné sumy nákladů, která je z toho důvodu rozdílná v různých zemích.
Odhaduje se, že ztráta HDP v celé EU byla v roce 2018 asi 904 miliard Eur ročně.
Kdyby, samozřejmě kdyby, se lidé všude chovali jako lilie, věc nemyslitelná v minulosti a jistě také v budoucnosti, mohla by tato částka poskytnout základní vzdělání všem dětem ve 46 zemích s nízkými a středními příjmy (roční náklady: 22 miliard eur), pomoci s eliminací malárie (roční náklady: 4 miliardy eur); zajistit všeobecně dostupnou bezpečnou vodu a hygienu (roční náklady: 129 miliard eur); rozšířit zdravotní péči tak, aby postupně poskytovala všeobecnou péči všem v zemích s nízkými a středními příjmy (roční náklady: 115 miliard eur); provést nezbytné roční investice potřebné k tomu, aby do roku 2030 měl každý přístup k elektřině (roční náklady: 45 miliard eur); a pak by stále zbývalo přibližně 360 miliard eur.Pokud by se na př. v naší republice míra korupce velmi podstatně snížila, mohl by každý občan dostat ročně do kapsy částku 2300-2500 EUR., v Řecku 3100./contacgreens@ep.europa/.
Tak haló Česko !
Michael Pálka
Minus 10,6 miliardy korun v roce 2003 a minus dalších 17 miliard korun patrně v roce 2026.
Psal se 4. duben 2003 a Česká republika vyhodila z kapsy 10, 6 miliardy korun. A my kmáni v podhradí jsme se ptali „za co pane Bože za co ?? A odpověď byla. „Inu, chlapci, máte v televizi NOVA jistého Vladimíra Železného..
Michael Pálka
Studium na českých vysokých školách ? Na to by Rusové měli zapomenout.
A zdarma ? No to už vůbec ne. Konec konců ...buďte vstřícní ke své zemi, Putin a armáda vás potřebují.
Michael Pálka
Judo a Pavel Štangl.
Starší judisté ho jistě budou znát. Nyní dvaadevadesátiletý vždy veselý a příjemný chlapík odpočívá v boskovické LDN. Patrně je to konečná fáze jeho života...
Michael Pálka
Mam, klam a šalba-PACTIC HK BUND E_COMMERCE LIMITED.
Samozřejmě, protože jsme lidé a žijeme v lidské společnosti, není to žádná novinka. Peníze nesmrdí a vydělávat se přece musí, ne ? Jakkoliv.
