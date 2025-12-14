Konec s nekonečným politických tlacháním na internetu? Vůbec ne.
Co by se mohlo státi a proč a kdyby, to a ono, a z jedné strany a z druhé strany atd., že znechucené posluchačstvo zavíralo televizi.
Něco se vyřešilo- Babiš a spol, i když nikdo neví jak bude naloženo se sedmi miliardami korun, které Babišův Agrofert načerpal v minulých letech patně neprávem, vydání Okamury a Babiše ke stíhání. atd.
A poslední zpráva dnes. Babiš prohlásil , že Česká republika už nebude financovat Ukrajinu. Putin, Orbán a Fico to jistě ocení. A díky Babišovi se řadíme k nespolehlivým potížistům. Kde je sounáležitost a pomoc napadenému ? Není to nic jiného než zbabělost. a nemvravnost. S vedením v této vládě se to dalo očekávat.
A Motoristé Macinka a Filip Turek ? Jeden se s Universitou CEVRO, kam je možné se dostat pokud budete tučně platit a přijímací pohovory se smrsknou pouze na podání přihlášky a přátelský pohovor. A Turek ? Ve čtyřiceti letech dostudoval University College Prague školu rovněž bez přijímacích pohovorů pokud nepočítáme přátelský pohovor „tak jak jste se dnes vyspal pane X ? A hlavně -máte dostatek peněz na zaplacení studia ? O ostatní se nestarejte „.
Obě školy jsou soukromé a platí si je účastníci. Oba hoši -Macinka a Turek jsou horkými kaštany, nebo spíše bramborami svého guru expresidenta Klause. Veleúspěšný mladík Macinka má šanci na dvě ministerstva -ministerstvo zahraničních věcí a jako Motorista také na místo ministra pro životní prostředí-to by lépe nevymysleli ani graduovaní hlupáci od narození. Zázračná kariéra.
Naštěstí je díky panu prezidentovi odstaven další absolvent teorie hotelnictví, managementu, marketingu, ekonomie, cestovního ruchu, gastronomie, lázeňství, mezinárodních vztahů z univerzity College Prague, Filip Turek, který se cpal na ministerstvo zahraničních věcí. Mezi absolventy této školy patří také pekař a cukrář Josef Maršálek.- generál přes dorty a sladké žrádlo...
Filip Turek prý na „výbornou „ obhájil diplomovou práci o Václavu Klausovi, a to na sto sedmi stranách ./Doufám, že si pan Turek přečetl alespoň všech osm knih pana prof. Klause „Moje vláda v roce jedna -osm“. Viděl jsem to před časem v antikvariátě v Brně v ceně 8 kč.za kus - byla jich celá řada. Na můj dotaz kolik se jich prodalo, bylo mi sděleno: -“ za půl roku ani jedna pane „.../Nedivím se. každá kniha má 300 stran z toho 150 stran, pan prezident Klaus na červeném koberci v různých zemích-kyne slavnostní jednotce, která mu vzdává čest On z profilu, zepředu , zezadu, z boku atd./
Holt pan prof. Klaus, zavilý nepřítel EU, Green Dealu , v Covidu vidící téměř přítele, hlasatel neočkování, byť Covid u nás usmrtil na 40 000 lidí a Česká republika se tak dostala na jedno z prvních míst úmrtí na Covid na světě na počet obyvatel.
Ještě k Filipu Turkovi
Vzhledem, jak on tvrdil, k jeho mladické nezralosti a jistému obdivu pro nacismus ve věku, s patřičnou ironií dodat ,“téměř nevinném“. Jednoduše to bylo příliš, nejen pro nás, ale přes to nejel vlak pochopitelně ani pro pana prezidenta, který se nedal přesvědčit Turkovou tak zvanou „mladickou nerozvážností“.
Je neuvěřitelně drzé hlásit se s takovými názory na tak významné místo.- Je to amorálnost Turka, ale i ostatních hochů od Motoristů , to je úroveň této party. Že si Turek plete českou silnicí s německou dálnicí a lže jak se mu hodí, je věc z podobného soudku morálky.
Další z triumvirátu parta kolem třetího muže ve státu, Okamury, drží hubu a krok- najednou ji nevadí, že jsme v EU, že jsme se přihlásili ke Green Dealu atd. Máme posty a basta. Jen jich skvěle využít. O to jde. Vše ostatní je marginální.
Vy hoši, důvěřiví obdivovatelé jedenáctihodinového kecalisty Okamury Tomia a jeho party, kterou jste volili proto, že Green Deal ne a ne, členství v EU a NATO ne a ne, vyjděte do ulic a zařvěte -“co jsi splnil Okamuro „??
Michael Pálka
O přátelích, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Doc.ing. Vladimír Š.-můj ročník na gymnasiu. Skvělý a charakterní, patrně nejlepší člověk , kterého jsem v životě poznal.
Michael Pálka
Mongolská zastavení-děti.
Jací jsou ? Náramní. Hoši s kulatými hlavičkami jako meloun a holčičky s černými copy, na kterých se houpají dvě různobarevné mašle, které vypadají jako dva velcí tropičtí motýli.
Michael Pálka
Chceme lepší svět ? Dejme v politice více prostoru ženám.
Ženy jsou, ať už to udělal ten Pán nahoře a pokud ne on, pak vývoj života od pradávné historie, na tom hůře po všech stránkách než muži.
Michael Pálka
Zdalipak Rakousko mobilizovalo ?
Sedím s mým starým kamarádem, tedy skutečně starým, v brněnské hospodě. Lucian zakroutí hlavou ..“sakra to byla doba“, vzdychne.
Michael Pálka
Babišovo Palermo a Fiala- Bartoš- Okamura a spol.- Turek-Macinka a další....
Tak co, jste spokojeni jak to dopadlo ve volbách ? Dovolte ať se na to podívám sobecky sám, nemaje žádné zákulisní informace, žádné vlivné, vysoce postavené přátele ....
