Kamarádům, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Jsou čtyři hodiny ráno, šlapeme do OT 64, obrněných transportérů, směr Libava. Dělostřelba ze 122 mm kanonů naostro. Osm transportérů-jdeme do sebe zavěšení ospalí, nerudní, naštvaní. A teď, teď osud.Já jdu do prvního transportéru, který tam stojí. Škoda každého kroku navíc, sednout tam a spát, spát....Kolega mně říká -“pojď vedle, pojď vedle.“ Ale ne já už jsem šplhal po bedničkách se samopalovými náboji v transportéru, který jsem vybral. A on se přidal....chyba, chyba, chyba !!!
Usínám-a točky, točky, zatáčky .....Svačina. Je 8.30 hod.-zastávka. A to jsem ho viděl naposledy zdravého. Potom se to znovu rozjelo a on zůstal na korbě. A já šel znovu spát na bedničky s náboji. A potom ? Prásk a bác Zastavili jsme v lese-kolega chroptěl u vozu, srazilo ho to, nebo vyskočil ? Nikdo neví.0statní tři vojáci-záložáci byli omráčení, nehýbali se, bedny s náboji je srazily. Řidič, celý zpitomělý, nevěděl co má dělat. Ostatní kolem nás profrčeli, a to jsme byli ideální střed. Přišli na to až na Libavě. Byl jsem jediný jakž takž schopný něco udělat. Probudil jsem se na podlaze transportéru, bedna s náboji na mně. Hlava mě bolela dva roky.....
Běžím do vesnice-je to 2km. Nemocnice-záložáci všichni krvácení do mozku-ty bedničky jedna tak dvacet kilo je praštily do hlavy. Kolega -kamarád je mrtvý. Vidím to doposud.
Je pět hodin odpoledne .Přijíždí transportér z Mikulova. „Nasedejte, nasedejte „ hučí jakýsi nadporučík. A ve mně se to najednou vzedmulo „ Kde jste sakra byl „??? Hulákám na nadporučíka-“jsou tady ranění a mrtví a z Mikulova je to dvě hodiny! „Zarazí se. Něco brblá. Já svobodník na něho řvu. No, vojnu jsem potom měl sakramentskou.
Konec. Po čase za mnou přijde major, velitel toho transportu a skoro pláče, chvěje se mu hlas a líčí jak jeho seřval generál...o tom dvaadvacetiletém mrtvém hochovi ani slovo...musel jsem odejít, to se nedalo vydržet. Že jim chybí jeden transportér, na to přišli až na Libavě. S takovými sebestřednými osly jít do války, to by byla tragédie.
A dál ? Uplynulo deset, patnáct let už nevím. Myšlenky se mi často točily kolem té tragédie. Jaké byly osudy jeho rodiny, jak se s tím vypořádali, co to v nich zanechalo. V myšlenkách jsem byl často, velmi často s nimi. Podařilo se mi vyhledat jeho bratra, pozval mě k sobě a já spustil stavidla a mluvil a mluvil -hlas mě přeskakoval dojetím.
„Otec po tom incidentu brzy zemřel, nepřekonal smutek, „říkal mi,“ brácha, byl ženatý, v té době měli šestiměsíční dítě, holčičku, jeho žena se potom znovu vdala, manžel jí zemřel....“
Rozloučili jsme se pohledem do očí, bez výčitek. Vypotácel jsem se z jeho domu. Osud, osud-první příčina bylo moje rozhodnutí se kterým on souhlasil. A druhá? Řidiči se dostal ešus pod brzdový pedál-jel a jel lesem... A třetí ? Kamarád seděl do půl těla ven z transportéru.....Vyskočil? Byl sražen ? Nevím....
Michael Pálka
Cukrovka-co s ní a jak na ní...
Tak to samozřejmě nevím. Ale na internetu v reklamách se dočteme různé drzé hlouposti jak se cukr může měřit bez nabodnutí prstíku a odběru krve, protože jistý OMRON a i jiné instituce takový glukometr prodávají.
Michael Pálka
Senát našeho parlamentu...
Mi byl doposud docela sympatický, ne ale Poslanecká sněmovna se svým triumvirátem tří stran od Oka-můry-po další můry.
Michael Pálka
Casanova.
Kde se vzal tu se vzal. „Jsem Jakub Casanova“, řekl. „Člověče, nedělejte hlouposti, jak jste se sem dostal“, řekl jsem překvapeně.
Michael Pálka
New York křížem krážem...
Co mám napsat o New Yorku ? Psali o něm takoví velikáni jako Steinbeck, Twain, Agatha Christie, Hrabal....., prostě dojmy, dojmy a každého to praští do hlavy jinak ...
Michael Pálka
Krásné devadesátky ?
Pro mnoho lidí děsivé, pro další zajímavé. Ale jistě krásné pro Mrázka, Krejčíře, Jonáka , Bělu a docela dost dalších, včetně balkánské, ruské a ukrajinské mafie.
