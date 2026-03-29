Kamarádům, kteří odešli jak zákony kázaly jim...

Rok 1964 , nebo 1965 ? Jednoroční nedobrovolníci- prvních pár dnů na vojně. Padli jsme si docela do oka, on absolvent brněnské strojařiny, Moravák a já.

Jsou čtyři hodiny ráno, šlapeme do OT 64, obrněných transportérů, směr Libava. Dělostřelba ze 122 mm kanonů naostro. Osm transportérů-jdeme do sebe zavěšení ospalí, nerudní, naštvaní. A teď, teď osud.Já jdu do prvního transportéru, který tam stojí. Škoda každého kroku navíc, sednout tam a spát, spát....Kolega mně říká -“pojď vedle, pojď vedle.“ Ale ne já už jsem šplhal po bedničkách se samopalovými náboji v transportéru, který jsem vybral. A on se přidal....chyba, chyba, chyba !!!

Usínám-a točky, točky, zatáčky .....Svačina. Je 8.30 hod.-zastávka. A to jsem ho viděl naposledy zdravého. Potom se to znovu rozjelo a on zůstal na korbě. A já šel znovu spát na bedničky s náboji. A potom ? Prásk a bác Zastavili jsme v lese-kolega chroptěl u vozu, srazilo ho to, nebo vyskočil ? Nikdo neví.0statní tři vojáci-záložáci byli omráčení, nehýbali se, bedny s náboji je srazily. Řidič, celý zpitomělý, nevěděl co má dělat. Ostatní kolem nás profrčeli, a to jsme byli ideální střed. Přišli na to až na Libavě. Byl jsem jediný jakž takž schopný něco udělat. Probudil jsem se na podlaze transportéru, bedna s náboji na mně. Hlava mě bolela dva roky.....

Běžím do vesnice-je to 2km. Nemocnice-záložáci všichni krvácení do mozku-ty bedničky jedna tak dvacet kilo je praštily do hlavy. Kolega -kamarád je mrtvý. Vidím to doposud.
Je pět hodin odpoledne .Přijíždí transportér z Mikulova. „Nasedejte, nasedejte „ hučí jakýsi nadporučík. A ve mně se to najednou vzedmulo „ Kde jste sakra byl „??? Hulákám na nadporučíka-“jsou tady ranění a mrtví a z Mikulova je to dvě hodiny! „Zarazí se. Něco brblá. Já svobodník na něho řvu. No, vojnu jsem potom měl sakramentskou.
Konec. Po čase za mnou přijde major, velitel toho transportu a skoro pláče, chvěje se mu hlas a líčí jak jeho seřval generál...o tom dvaadvacetiletém mrtvém hochovi ani slovo...musel jsem odejít, to se nedalo vydržet. Že jim chybí jeden transportér, na to přišli až na Libavě. S takovými sebestřednými osly jít do války, to by byla tragédie.
A dál ? Uplynulo deset, patnáct let už nevím. Myšlenky se mi často točily kolem té tragédie. Jaké byly osudy jeho rodiny, jak se s tím vypořádali, co to v nich zanechalo. V myšlenkách jsem byl často, velmi často s nimi. Podařilo se mi vyhledat jeho bratra, pozval mě k sobě a já spustil stavidla a mluvil a mluvil -hlas mě přeskakoval dojetím.
„Otec po tom incidentu brzy zemřel, nepřekonal smutek, „říkal mi,“ brácha, byl ženatý, v té době měli šestiměsíční dítě, holčičku, jeho žena se potom znovu vdala, manžel jí zemřel....“
Rozloučili jsme se pohledem do očí, bez výčitek. Vypotácel jsem se z jeho domu. Osud, osud-první příčina bylo moje rozhodnutí se kterým on souhlasil. A druhá? Řidiči se dostal ešus pod brzdový pedál-jel a jel lesem... A třetí ? Kamarád seděl do půl těla ven z transportéru.....Vyskočil? Byl sražen ? Nevím....

Autor: Michael Pálka | neděle 29.3.2026 13:30

Michael Pálka

Cukrovka-co s ní a jak na ní...

Tak to samozřejmě nevím. Ale na internetu v reklamách se dočteme různé drzé hlouposti jak se cukr může měřit bez nabodnutí prstíku a odběru krve, protože jistý OMRON a i jiné instituce takový glukometr prodávají.

21.3.2026 v 11:34 | Karma: 8,83 | Přečteno: 195x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Senát našeho parlamentu...

Mi byl doposud docela sympatický, ne ale Poslanecká sněmovna se svým triumvirátem tří stran od Oka-můry-po další můry.

13.3.2026 v 16:28 | Karma: 8,59 | Přečteno: 217x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Casanova.

Kde se vzal tu se vzal. „Jsem Jakub Casanova“, řekl. „Člověče, nedělejte hlouposti, jak jste se sem dostal“, řekl jsem překvapeně.

27.2.2026 v 20:56 | Karma: 10,43 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

New York křížem krážem...

Co mám napsat o New Yorku ? Psali o něm takoví velikáni jako Steinbeck, Twain, Agatha Christie, Hrabal....., prostě dojmy, dojmy a každého to praští do hlavy jinak ...

20.2.2026 v 18:37 | Karma: 9,53 | Přečteno: 151x | Diskuse | Společnost

Michael Pálka

Krásné devadesátky ?

Pro mnoho lidí děsivé, pro další zajímavé. Ale jistě krásné pro Mrázka, Krejčíře, Jonáka , Bělu a docela dost dalších, včetně balkánské, ruské a ukrajinské mafie.

9.2.2026 v 21:41 | Karma: 8,54 | Přečteno: 208x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Do Kateřinské jeskyně dnes přišli první návštěvníci na archeologickou prohlídku

29. března 2026  13:01,  aktualizováno  13:01

Do Kateřinské jeskyně v Moravském krasu se dnes vydaly první dvě skupiny návštěvníků, kteří přišli...

Olomouc hostí výstavu o rakovině: Umění a osvěta v projektu Sami spolu

ilustrační snímek
29. března 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Galerie sociální fotografie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci chystá fotografický...

Od Devíti křížů k Vikingům. Brněnské trio stvořilo další muzikálový hit

Robin Schenk (vlevo) je skladatel, zpěvák, kytarista i herec. Petr Štěpán...
29. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Před čtyřmi lety mělo v Městském divadle Brno premiéru jejich první společné dílo. Muzikál Devět...

Protest proti nelidským praktikám během konání kongresu psychiatrické asociace

29. března 2026  13:01

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

