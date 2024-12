Káhira jaká je ... II

Pokud jste četli Káhiru I, nezbývá mi než dodat. Jeďte. Za pár hodin jste v jiném světě, pryč na pár dní od problémů, přesvědčování a hádek našich politiků...

Káhira přímo vybízí k fotografování.Je fotogenická jako všechny krásky filmových pláten dohromady, pohledy naaranžované jako od vynikajícího scénaristy, a to všechno jen tak halabala, jak to vaří život.Někde je barevná, že to barvy fotoaparátu nevykreslí, někde šedivá a ubohá, že se s fotoaparátem rozmýšlím tu bídu fotografovat.

Ale žádné fotografie žen prosím, vojáků, policistů, vojenských objektů, nádraží a bůh ví čeho ještě, raději se neptat. Ale když už se to stane a jste viděn, chovají se k vám taktně, ba dokonce mile, i když jste požádán ať snímek vymažete.Fotografoval jsem pět policistů, kteří jenom tak seděli a klábosili na pankejtu u metra, krásný snímek myslel jsem si, sestava tak jako u nás, samé kecání..Nicméně ..byl jsem viděn.Těch pět chlapců se ke mně přišouralo docela zkormouceně a jeden z nich ukázal na můj fotoaparát a pak přeložil zápěstí svých rukou přes sebe a ukázal na sebe.Mrmlal něco v tom smyslu „byli bychom zavřeni pane“.

Tak jsem snímek vymazal, všech pět hochů se na mne zazubilo svým dokonalým bílým chrupem a podali jsme si ruce...

A jak si to štráduju ulicemi, mijím zametačku ulic s velkým koštětem jak sedí a odpočívá a chvílemi spí jakoby tomu proudícímu a spěchajícímu davu navzdory a když náhodou procházím za tři hodiny stejným místem, paní tam neustále klímá v nezměněné pozici. A každý večer, když si to sunu unaven do hostelu King Tut, procházím kolem jedné dívenky, má snad deset let, která na jedné z nejrušnějších ulic Talaab harb, sedí způsobně na zadku a kreslí nějaké úkoly do školy na příští den. A dav ji nezajímá, je zcela klidná a pečlivě se soustředí jen na to svoje.

Káhira je převážně muslimská až na malý ostrůvek koptské církve, to tedy znamená mešity a zase mešity, honosné a krásné, ale i malé a nevzhledné, které z venku vypadají jako středověké vězení, ale uvnitř je to nádherná oáza klidu, která spraví nervy po tom ryku venku i otrlým muslimům.V blízkosti vlakového nádraží Ramses, jsem zapadl do mešity , kde to vypadalo jako v noclehárně. Na zelených kobercích a dokonce před mihrábem spali chlapi, nebo jenom tak leželi se zavřenýma očima a koukali do stropu. I využil jsem toho dobrodiní také. Ale za chvíli se přišoural nějaký svatý muž a zahučel..“bakšíš pane bakšíš“.…

K mešitě Ibn Tulun je to nejlépe pěšky a s buzolou když si ten úhel napřed naměříte na mapě, protože arabské názvy ulic nic neříkají, je to mešita pěkná ba přepěkná, ti chlapi v 9. stoleletí to uměli, sedí tam masivní a hrůzostrašná se zubatým cimbuřím zamřížovanými okny, kterými je vidět do zahrady, síla mřížoví je jako pro nejtěžší zločince, anebo jako pro harém arabských krásek, které jejich pán žárlivě střeží.Vstup je za bakšíš 20 liber, tedy egyptských, nakročení do těch posvátných útrob je v pantoflích, které si vyměníte za svoje solidní, případně nesolidní, jako jsou ty moje, boty. Pohled nahoře je docela uchvacující a tak se fotí co to dá, okna vymezují docela „zlatý řez“, všelijaké zubatiny, věže, minarety a boubelaté báně a hluboko dole

Káhira s opraváři aut, motorek, elektrických spotřebičů, nábytku, řemeslníkú všeho druhu, kteří mají ten svůj vercajk rozložený jenom tak na ulici, čističů bot, zevlounů, vážných kuřáků vodních dýmek, prodavačů ovoce a káhirských pochutin.Slyšel jsem samozřejmě o „faraonově pomstě“ v podobě neutuchajících střevních potíží, kdy je doporučováno jíst to a to a ještě málo a nejíst ono a to je převážná většina, dbal jsem na to asi dva dny, ale potom mně přemohla vůně rozličných pečených mas a placek plněných cizrnou a hrachovou kaší ochucených všelijakým kořením orientu, to všechno za pár šupů a k tomu pohár ledové vody zdarma v kovovém kalíšku. Pil jsem vodu z místních automatů a neodmítl pozvání dělníků, kteří sedící na zemi u muzea Islámského umění, pojídali nějaké své domácí placky s čímsi, dopřál si koftu, karbenátky z jehněčího masa, to vše bez jakýchkoliv problémů. Štěstí patrně stálo při mně, anebo nade mnou bděl v tomto případě Alláh. Kdo ví.

Nedaleko od mešity Ibn Tulun směrem k mohutné Citadele začíná Islámská Káhira a ta je o pár stupňů chudší než světlem překypující střed u egyptského muzea, svět špeluněk a tmavých zákoutí, podivných individuí, malých autobusů obsypaných lidmi jako sladký hrozen vína a divukrásných staveb muslimské architektury jako je medresa sultána Hasana s nejvyššími minarety v Egyptě a mešita al Azhar, které obepínají prostorné náměstí jako prsten.Večer je tady skutečně tma tmoucí se všelijak pokroucenými a jakoby nikam nesměřujícími uličkami, že bez mapy bych se ztratil jako moucha v pivu.

Káhira …to jsou také samozřejmě pyramidy v Gíze, která je pár kilometrům od města, a 30 km vzdálený komplex pyramid v Memfidě.Vzal jsem si taxi s řidičem , vnutil se ještě průvodce, jezdili jsme od rána do večera, ovšem, ovšem, méně by bylo jistě více.Tam dvacet minut, tam je nejlepší snímek, „ne tam nechoďte, tam se nesmí... vy chcete ještě tam??..ne pane to nejde už musíme dál..“Vytáhl jsem kdesi foťák a za mnou sykot strážce..“To je zakázáno pane“.V Gíze před třemi známými pyramidami a Sfingou to už byl hotový poprask.Velbloudáři, taxikáři, majitelé oslů a koní lákají turisty aby svoje královské zadky svěřili jejich péči.

Můj nejkrásnější vjem a vzpomínka na pyramidy mě potkala u Sfingy. Tam v tom mumraji filmování, pojídání toustů, sladkých a hrdých úsměvů..“já u Sfingy…Sfinga u mne, vypínání hrudi, tam se natoč, já tam nejsem vidět ...“, jsem si všimnul malého hocha a o něco starší holčičky . Byli to malí Egypťánci, patrně bratr a sestra…holčička se dívala tomu malému do očí a láskyplně ho hladila po hlavě a ten malý klouček se na sestru díval tak mile a líbezně, že i ta Sfinga, mlčenlivá stará dáma se svým rozbitým obličejem od napoleonských dělostřelců, se usmála a pokývala hlavou....