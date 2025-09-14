Judo a Pavel Štangl.
Mistr republiky v judu z roku 1952 ve střední váze, účastník mnoha turnajů, milovník zápasu judo, pozdější mnoholetý trenér a rozhodčí, nadšený cestovatel - Japonsko a judo bylo jeho vášní. V Japonsku byl několikrát.Cestoval tím nejjednoduším způsobem, bez stanu, raneček pět kilo, jedny boty, či trepky, spal na lavičkách v sedě, když se v noci probudil šel a zasel šel, vlaky a busy málokdy.Vylezl na Fudži a uměl o tom nádherně vyprávět.
Toulal se někde v jižní Americe s kamarádem, já jsem s ním měl sraz ve Švédsku-divil jsem se, že jsme se našli na místě X, přesně v určenou hodinu. Pak společné kodrcání a zase bez stanu, při společném klimbání na lavičce ve Finsku nám jedna dobrá Finka chtěla donést snídani, patrně v nás viděla sice jakž -takž upravené, ale přece jenom už starší pány, ke kterým se osud zachoval poněkud nespravedlivě-samozřejmě jsme poděkovali a odmítli.
Pavel Štangl uměl docela slušně francouzsky, Francie byla jeho další zemí kam rád jezdil. Někde v jižní Francii při jedné ze svých toulek, jak mi řekl, „ v jednu chvíli na silnici jsem se poškrábal za uchem a vedle jelo zrovna auto s de Gaullem. Generál si mě všiml a myslel si, že mu salutuji, tak mi vysekl podobný pozdrav...“
Společník na cestování byl skutečně skvělý, každé místo je dobré, chceš tam ? Ale jo, jistě -jdeme.
Prošli jsme kus Řecka s jeho památkami, byl nadšen se vším co den přinesl a čím ho obohatil...a pochopitelně odpočinek jak Bůh dá. Vydrápali jsme na Vesuv, vylezli na horu Pico de Teide na ostrově Tenerife, ale tam jsme si dopřáli hotýlek, v Itálii pak, a to jsem mu doporučil, hned deset minut od Vatikánu takové extra levné spaní u našich církevních pantátů, už nevím ten přesný název, Pavel si vzal svůj vercajk, byl šikovný odborník na opravy vody a topení a pomáhal otcům farařům co mu síly stačily, za byt, stravu a postel. Navštívili jsme spolu Liparské ostrovy a ostrov Elbu- a zase spaní na lavičkách a v lese a v nějaké dřevěné boudě, kde vzpomínám si, jsem měl noční šok, když v noci náhlý rámus a úder, ale to jenom Štangl spadl ze židle. Noční hukot moře, fascinující.
Dělal několikadenní pochody, které byly organizovány v různých místech světa, mě vzal do Blankenberge v Belgii a tam po třicetikilometrové štrece dostal od organizátorů diplom jako pravidelný účastník těchto pochodů. A hned po skončení odejel na podobný trek do Anglie...
Tak milý starý hochu- snad se za nějaký čas znovu setkáme na lavičce, kterou nám na nebeské bání přistaví Bůh....
Michael Pálka
Mam, klam a šalba-PACTIC HK BUND E_COMMERCE LIMITED.
Samozřejmě, protože jsme lidé a žijeme v lidské společnosti, není to žádná novinka. Peníze nesmrdí a vydělávat se přece musí, ne ? Jakkoliv.
Michael Pálka
Dopis z Enkoridž-Alaska, tak jak to viděl Joe...
Dostal jsem dopis od mého dávného kamaráda-emigranta z Aljašky, kde se živí jako excelentní kuchař. Při setkání Putina s Trumpem měl fungovat jako nejlepší ve své profesi a starat se o jídlo..
Michael Pálka
A co tak třeba Sulina a hroby anglických námořníků....
Já vím, spousta lidí řekne co ?? Kdo to je , co to je, kde to je ? Tedy-přístavní městečko, vesnice v Rumunsku, v místech kde se Dunaj dostává do Černého moře, jednou ze svých tří cest, ramen.
Michael Pálka
Jeden den života...
Jeden den...ano před více než deseti lety...Tedy, jeden den důchodce v mém případě. My důchodci jsme prý tak zvaně za vodou. Nemám ten výraz rád.
Michael Pálka
Donald Trump dal Putinovi padesát dnů...
Kdo alespoň trošku zná uvažování Rusů, a to včetně historie, patrně nebude věřit, že Vladimír Putin stáhne svoje vojenské ambice na Ukrajině, po tomto výkřiku Trumpa.
