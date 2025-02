Zajímalo mě, zda na toto výročí osvobození byli pozváni také Rusové. Podle našeho tisku nebyli a to ani v minulých letech od roku 2015.

A protože „ani to jistý není jistý“, a to v době před Kristem i po Kristu, otevřel jsem umělou inteligenci, tedy GPT.Chat.com a vnesl dotaz. Potřeboval jsem několik minut, odpovědi nebyli ani ano, ani ne a já tedy tlačil dále.Přišla odpověď, že se mám zaregistrovat a bude to vynikající.Nezaplatil jsem, neregistroval se a nakonec odpověď přišla.

Ano.Rusové pozváni byli, ale Vladimír Vladimírovič to odmítl...Tak, kde je pravda nemohu posoudit, kde je lež, také ne.

Ale to jsou dějiny lidstva, protože to vymysleli lidé a patrně to po letech budou také dějiny umělé inteligence, protože tu vymysleli také lidé a budou jí krmit zase lidé

Umělá inteligence uvedla i důvody Vladimíra Vladimíroviče proč pozvání nepřijal.Nemluvila o tom, že by byl zatčen, jak se usnesla Eu pokud by se dostal na plac Eu, z toho by si Vladimír Vladimírovič jistě houbelec, jako zdatný lovec medvědů dělal, ale uvedla neshody kvůli „speciální operaci“, terminus technikus, který, v uvozovkách užila.

Tedy-pokud by Poláci, či Eu Rusy nepozvali, nemyslím zrovna současného vysokého ruského potentáta, měli, to si myslím já, v rámci slušnosti a vzhledem k tomu, že Sovětská armáda tehdy v roce 1945, skutečně osvobodila těch 7000 ubožáků z více než z milionu usmrcených v Osvětimi, kteří vyletěli doslova komínem, a sama ztratila v této akci několik stovek svých vojáků, tedy mělo to Polsko, či Eu udělat. Pozvat a požádat Rusy o několik jejich bývalých vojáků, starých, tou strašnou vojnou opráskaných chlapů snad ještě přeživších, kteří to prožili.. Případně pozvat jejich děti, které jistě slyšely od táty ty hrůzné skutečnosti. Působilo by to autentičtěji pokud by ony mluvily na kameru, nebo k novinářům, než hrané a dokonale připravené kecy politiků, kteří se narodili 30 let po válce.

Byla by to od Poláků a Eu jenom elementární slušnost a i povinnost ať už je současná situace jakákoliv. Možná, že i toto malé gesto by mohlo navodit nějaké první kontakty ke smíru, či jednání o Ukrajině.

Pokud pozvání ze strany Poláků bylo a Rusové to odmítli, pak udělali chybu. Rusové mohli uhráli několik dobrých bodů k negativům, které současné Rusko má vzhledem k napadení a válce s Ukrajinou. A mohly by to být také první krůčky k řešení rusko-ukrajinského konfliktu.

Kameraman sovětského filmové štábu, A.Voroncov, který natáčel v lednu 1945 vstup sovětských vojsk do Osvětimi, prohlásil:„ Taková zvěrstva si nikdo z naší armády nepředstavoval. Vzpomínky na to mě provázely celý život. Bylo to nejstrašnější co jsem kdy viděl.“

