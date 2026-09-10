Jeroným Tejc -ministr spravedlnosti, konečně dobrá cesta...
či vládách minulých, působí tak, že jejich kroky jsou sympatické, správné a pro naši republiku potřebné..
Jeroným Tejc ministr spravedlnosti, se pustil do úprav zákonů v justici docela energicky a podniká kroky, které lze ocenit.
V justiční spravedlnosti je nutné přitvrdit. Už žádné přílišné jemnosti, domluvy a ty, ty, ty, viníkům.
Zrušení promlčení vraždy. Do nedávna byla doba promlčení 20 let, nyní 30 let a doufám, že Tejc prosadí nepromlčitelnost. Stejně tak je to na př. v Německu i USA.
Nepochopitelné alespoň pro mne je, mírnější posuzování trestných činů, dokonce i vraždy, spáchaných pod vlivem alkoholu a drog. Končí to. A doufám, že to bude naopak souzeno jako přitěžující okolnost.
Větší váha na bezpečnost pro dítě, které podle našeho současného zákona musí navštěvovat druhého rodiče po rozvodu jaksi recipročně-lineárně, oba rodiče na něho mají stejné právo. Nebere se ohled na to, zda-li je jeden rodič, obvykle muž, co si budeme povídat, nebezpečný ožrala, případně násilník. Jsou mnohé případy, kdy na to malé dítě šeredně doplatilo, i životem.
Větší odpovědnost soudců. Ministr spravedlnosti se obrací s kritikou do vlastních řad. Bezpochyby odvaha.
Tříletá holčička Věrka byla navrácena z opatrovnické péče znovu k rodičům. Otec schizofrenik, pijan , agresivní, závislý na omamných látkách s částečně omezenou svéprávností, holčičku zabil. A zabití dokonce dopředu naplánoval. Čin byl kvalifikován jako vražda a za vraždu je 20 let vězení. U vraždy dítěte by to mělo být více. Tento hrůzný čin byl v důsledku našeho kecacího umění obhájců a psychologů a psychiatrů a chemických analytiků, kvalifikován soudkyní na dva roky odnětí svobody !
„Soudkyně ignorovala nebezpečí ačkoliv o něm věděla“ řekl Jeroným Tejc.“Dítě je třeba vracet biologickým rodičům“, hájila se soudkyně- držela se bez uvažování obecných soudních doporučení.
Mudr.Koukolík, známy neurolog prohlásil, že medicinu muže vystudovat člověk s IQ 90., ale musí mít dobrou paměť. Co by řekl o soudcích nevím.
Opilství a obluzení omamnými látkami je při vraždě polehčující okolnost ! A to podle zákona.
Jiné případy. Doba covidu. Jistý Kalina, schizofrenik ukradl dva salámy za 2 x 169 kč a krabicové víno dvě flašky za 59, 90 Kč. Soudkyně mu přišila vězení na dva roky nepodmíněně ! Dále - rovněž v době covidu. 2 koblihy a pokus o ukradení patnácti čokolád. Ano v případě covidu, či jiného ohrožení státu je za trestný čin třeba zlodějiny sazba 2-8 let vězení. Případ ale musí souviset s důvodem ohrožení, tedy v tomto případě s např. s ukradením balíků zcela nedostatkových ochranných či technických pomůcek. A tady máme srovnání- dva roky vězení za vraždu dítěte a dva roky vězení za ukradení salámu, či láhve vína....Ale ano rozhodnutí soudu bylo „zhoupnuto“ a odvolací soud vrátil případ zpět. Soudkyně snížila trest na 18 měsíců nepodmíněně. Skvělé.
Neplacení výživného po rozvodu. Už žádné nepochopitelné omezení trestního stíhání jako za minstra Blažka, který se oháněl tím, že jeden den pobytu ve vězení stojí český stát 2000 kč. Tedy -mírnější zacházení s pachateli, abychom nevysávali státní pokladnu.
Ministr Tejc chce trestní odpovědnost u závažných trestních činů už od třinácti let. V Anglii je trestní odpovědnost od deseti let.
Znásilnění. V USA za znásilnění dítěte mladšího než 12 let, je trest nejméně 30 let vězení, nebo doživotí. U dítěte 12-15 let až 15 let vězení, u těžkého sexuálního násilí až 30 let, nebo doživotí.
V případě lékařů, kteří se dopustí sexuálního násilí na pacientkách je trest vyšší. Americký lékař urolog Paduch zneužíval pacientky, byl odsouzen na doživotí. Lékař Robert Haaden z New Yorku 20 let vězení.
Pokud by se náš cynický Mudr. Cimický dopustil podobných excesů v USA, 4 znásilnění, 35 případů sexuálního vydírání, některé oběti byly nezletilé, byl by odsouzen na několik desítek let. Možných 5 let u nás ? K smíchu. A stud ? Omluva ? „ Ale kdepak, všechno je vymyšleno-jak bych já mohl něco takového udělat“ mručí psychiatrický stařík Cimický.
Další kroky Jeronýma Tejce směřují k návrhům podstatně těžším trestům v automobilové dopravě. Vybrzďování,-při těžkých následcích, zabavení auta, závody na našich silnicích, vysoké finanční tresty...Doufejme, že to bude jasné i Filipu Turkovi...
Michael Pálka
Ženy medojedky-aneb jak by to vypadalo kdyby...
Vzhledem k ženám jsou obvykle medojedy, tedy těmi, kteří odebírají med pro svůj slastný život, muži.Je to tak po věky a bude to tak i nadále. Zkusme si představit jak by to mohlo vypadat kdyby..to bylo naopak.
Michael Pálka
Mým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim...
Vystudovaný právník a vystudovaný psycholog Karel K. zemřel před šestnácti lety. V posledních dvaceti letech před penzí byl soudcem v Brně.
Michael Pálka
Úvaha o tom, jak přijímat současnou dobu.
Jak ? Brát to lehce. „take it easy“-jak říkají Angličané. Že to nejde ? Ale sakra to já vím, mně taky ne.
Michael Pálka
Tajné fotografie z ghetta Terezín...
Chcete-li se dostat na pár chvil z manhatannského blázince v New Yorku, navštivte místo klidné a pokojné a tiché v Center for Jewish History v centru Manhattanu, na 15-16 west street.
Michael Pálka
A co takhle Marián Čalfa ??
Tedy ještě Judr. Zajímavý chlapík, kterému se podařilo „přetočit“ hlasování v československém parlamentu tak, že 29.12. 1989, 323 poslanců z 35O naráz zahodilo svoje skálopevné komunistické přesvědčení či loajalitu a zvolilo
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