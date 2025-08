Jeden den života...

Jeden den...ano před více než deseti lety...Tedy, jeden den důchodce v mém případě. My důchodci jsme prý tak zvaně za vodou. Nemám ten výraz rád.

V našich krajinách se tak označují lidé, kteří mají vystaráno, jakýsi peníz, klídek, žádné starosti, tedy pokud funguje jakž takž tělo a mysl. Ano-jsme za vodou, ale života a ty vlny, než se dostaneme na druhý břeh se dají spočítat, nebo alespoň tušit kolik jich ještě zbývá, rok, dva, pět, deset ? To svazuje. Ale no dobrá, dobrá. Je sedm hodin ráno, hrábnu po knize vlevo od postele v příruční knihovně.... Knihy jsou i u postele, pod postelí, někdy v posteli....Bílá kanoe-Farely Mowat, Halliburton,Válka na východní frontě, Molekulární genetika, Čapek a jeho cestopisy, Hrabal, nějaká stará matematika, žádní naši současní autoři, žádný Wieweg, ale Steinbeck-Toulky s Charliem, Bromfield, Bible, Kerouac...ti chlapi uměli psát...brýle, kde mám sakra brýle...šmátrám v poloslepu levou rukou na hřbetech knih, prsty nahmatají žvýkačku, ceremoniál stejný každé ráno, jen nikdy nevím jestli jsou na knihovně, uvnitř, pod postelí, nebo na židli. A jsem vždy stejně šťasten, když je najdu. S nimi vnímám svět. Žiju. Knihy čtu od středu, nebo od začátku a pár stránek, zrovna to co mě zaujme, zítra zase kus někde jinde… knihy mám rozloženy jako milenky kolem sebe a jako milenky mě také unavují...čtu a zavírají se mi oči.. I Kerouac ten bouřlivák musel spát. Pět hodin spánku není moc, tak Kerouči, česky se to líp vyslovuje, půjdeš pod postel a já si ještě půl hodiny dáchnu, v té posteli je tak fajn. Půlhodina se protáhla, je devět. Studená sprcha ? Ba ne dnes tam nevlezu, ale v koupelně zůstávám. Je třeba nasadit polovinu zubní protézy, člověk umírá po částech… ale výborně, dnes je na zrcadle, nic nemusím hledat...ráno začíná docela dobře. V kuchyni syčí voda na čaj a chrchlá rádio svoje denní žvásty. A pak je to chleba s máslem a marmeláda, anebo kaše, kterou dělám tak , že nějaké obiloviny dám dohromady, pohanka, proso, rýže, ovesné vločky, a do toho ještě trochu lněného semena a přisypat máku, je to takový guláš, ajntopf, který se dá jíst na sladko, nebo naslano, s opraženou cibulí a na to olej, aby to klouzalo do krku...mám vystaráno do večera. A k té snídani ještě zapít bobulky na tlak horkým a a hořkým čajem, odnaučil jsem se sladit co mám náběh na cukrovku, vysoký cholesterol, vysoký kreatinin a kyselinu močovou. A k tomu nějaká kniha, která je na stole od včerejška a jedním uchem poslouchat co se zase dělo včera v té naší cudné sněmovně. Na stole se povaluje tonometr, neumytý hrnek od včerejšího kafe a papíry a složenky, telefonní seznam, nůž od másla, solnička, hodinky, mobil, dřez je plný nádobí. A pak zasednout k tomu božskému, bídnému a strašlivému internetu, který člověka omotá jako chobotnice, kouknout se do pošty a na ty furt stejné infantilní zprávy, že herečka Britney Spears, nebo jak se jmenuje, se po desáté rozešla s Jackem X, nebo ukázala podpatek s podprsenkou, že zcela neznámý chlap na druhém konci světa si zlomil nohu, golfista Tiger Voods se rozvádí a netrefil se ze dvou metrů do jamky, přečíst si o plejádě našich darebáků, podvodníků, šejdířů a zlodějů, někdy vrahů, kteří jsou všichni nevinní, už to vede k tomu abych spolkl preventivně další bobuli na vysoký tlak. Ale už je čas vypadnout, protože penzista bohužel pořád na sobě něco opravuje, pravda pokud to jde. Dnes je to zubař, zítra urolog, jindy internista, no a dělá se to tak dlouho, pokud to opravovat lze a dokud lidský stárnoucí stroj je schopen odolávat zubu času, a to až do konci té člověčí komedie. A už je fůra hodin, mám být někde jinde...ale hledám peněženku, hledám brýle, no pochopitelně, proto mám čtvery, nejsou na určitých místech, to bych si nepamatoval, ale tak různě po bytě, to je slušná naděje, že o ně zakopnu, hledám objednací lístek, nehledám jenom klíče, protože jejich svazek se mě houpá na šňůře u pásku od kalhot, dávný nápad jak je po páté neztratit. Beru schody po čtyřech, abych přišel včas a už sedím na křesle a sestřička mě dává bílý bryndák kolem krku...“.tak otevřte ústa pane inženýre a co zoubek pane inženýre, „ale kterej paní doktorko, moc jich tam není“-a vrtačka a“ vyplivněte si a běžte si zaplatit osm set pane inženýre“...“jistě paní doktorko, děkuji“. „A dvě hodiny nekousat“ , volá na mne buclatá paní doktorka.“A čím asi „ bručím bolavou hubou.A je tady pomalu jedna hodina a je to blažený pocit, že mě zrovna nikdo nepotřebuje a já taky nikoho nepotřebuju, že ke kamarádovi o hodně starším než já půjdu na geriatrii až zítra, ten chudák se naráz zcela sesypal, a že můžu jen tak bloumat po Brně, koukat na hezké paní a dívky, které už pravda nezajímám, že můžu pozorovat ten cvrkot města, zajít do knihkupectví kouknout na knihy, kterých je přehršle a mnohé zajímavé, ale už nic nekupovat, spíš se všeho zbavovat, a pak taky- 300 korun za knihu, dejte pokoj. Jenom tak pro formu vzít do rukou knihy pamětí našich politiků a političek, skutečně jedna pitomější než druhá...já a táta, táta a já, já u vánočního stromku, moje první lásky a dědeček a babička a jak jsem jezdil/a/ na venkov, já v první třídě, já u promoce atd , ovšem šokovou terapií je asi padesátikilová kniha popisující politickou dráhu pana Jiřího Paroubka, an šilhá do výstřihu nějaké političky nebo celebrity, a také jiných laskomin je kniha plná, příště se jistě pan Jiří nechá vyfotografovat s pánem Bohem...Po letmé prohlídce těch prvotřídních nesmyslů mně rozbolí hlava, že si neplánovitě musím koupit jedno balení aspirinu, jsem přece už jenom starší pán...A potom, je to na dva kroky od lékárny na Kobližné, zapadnu do čítárny novin a časopisů, a potom kráčeje k Jakubskému náměstí jsem osloven dvěma ženami, jedna mladá a jedna starší, no jistě Svědkové Jehovovi, kdo by mě jinak zastavil, ale jsou příjemné, nejsou útočné, debata je na hodinu a pak už beru skutečně směr k domovu, tedy ke svému bratru, povinnost, která je každodenní, bratr je mentálně postižený, tak tedy ...ukaž co máš v lednici, co budeš jíst dnes na večeři, vyvětrej si, jak to, že si sakra nemastíš ruce máš je jak struhadlo, kolikrát jsem ti to říkal, co si vezmeš zítra sebou do stacionáře., …chceš v sobotu špagety“ „jo“ říká, „se sardinkama“ ? „jo“.. pouští televizi za chvíli budou zprávy, dělá mě čaj a začíná zase on s jeho stále stejnými, po leta stejnými jednoduchými otázkami...“co jsi měl dneska k obědu“..“nic“ říkám,“já jsem měl“ ,říká“ šunknfleky, zítra jdu hrát kuželky, v sobotu příjde teta.“..Pár jednoduchých vět opakujících se 365 x za rok. A..“.dej mně peníze na chleba a zítra si koupím minerálku je pátek“.....A pak jdu domů od toho hodnýho kluka, kluka-dítěte, kterému je 63, který je rád na světě, patrně také proto, protože neumí myslet dopředu. A doma chvíli znovu internet a nějaký čaj a chleba s čímsi, vždyť je to jedno, odpovědět na pár mailů, někdy televize a potom má denní legrace na kterou se těším Skype a koukám na vnuka v Americe, který se batolí, leze, mlátí kolem sebe, je pořád při chuti, řve, výská a ničí babičku, moji ženu, která tam v Americe s ním mele z posledního, on je hrozně srandovní a ubrečenej, když se mu něco nelíbí a já se za celý den skutečně po prvé bavím a pak ještě debata na Skypu s kamarádem emigrantem v Mnichově , který dennodenně chodí do fitness, aby vypadal mladě a nevypadal proboha na těch 69, nadává na emigranty, s druhým , který žije v Hamburku, ten zas ráno obejde obchody s chřupavými rohlíčky a slídí kde by koupil a sežral něco dobrého , miluje schwarzwaldskou šunku a obíhá krámy zrovna jako naši důchodci tady u nás. A pak už se blíží půlnoc a já to všechno vypnu a zhasnu a mám volno v hlavě a cítím jak s přibývajícím věkem se stávám nějak sentimentální, zavřu oči a vzpomenu na mládí a cesty po rumunských, bulharských a italských horách, na bouři na Baltu, na toho starého chlapa v rumunské Suceavě, na hvězdy pod kterými se tak nádherně usínalo na španělské mesetě, na to děvčátko, které bylo mým prvním „záchvěvem srdce“ a vidím ji v tom červeném čepečku na bruslích na tom bělounkém ledě… jak já ji tehdy chtěl strašně políbit jak tam stála v rohu, ale neudělal jsem to, neodvážil jsem se, a dodnes mně to mrzí. A je jedna hodina v noci….tak kterou knížku dnes, tu z knihovny , anebo tu pod postelí ?…Sakra, kde mám brýle! Jean de Hartog, Nemocnice…to je ale umrtvující, strašné čtení.