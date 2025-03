Je to marný, je to marný, je to marný...politika a jak na ni.

„Úspěšní psychopaté jsou ve vládě a neúspěšní ve vězení“, prohlásil zkušený a oceňovaný neurolog Dr.Koukolík.



Dodal bych, že je vlastně úspěšných ale i velké množství neúspěšných psychopatů, kteří nejsou ve vládě a měli by sedět ve vězení, ale nesedí, protože české soudy jsou na ně krátké.

Myslím, že právě tato zjištěná fakta o politicích by měla pomoci nám lidičkám dole, k našemu způsobu chování, abychom neskončili v padesáti letech na srdeční, nebo mozkovou mrtvici z vysokého krevního tlaku, či nestali se se klepajícím neurotikem. Současná nervozní doba se velmi podepisuje na všem. Je to doba nedůvěry, vulgarity, mnohdy až sprostoty, kterou slýcháme z nejvyšších míst .Od politiků námi zvolených. Co dělat ? Jaká je moc nás bezmocných? Volby ? Bude to jinak ? Nebude. A může to být horší. Co dělat ?

Z mnohých věcí a politiků je třeba mít legraci. A brát to lehce. Na víc nemáme. Bude někdy jinak, lépe? Až se změní lidské chápání toho, co je schováno pod slovem demokracie..Demokracie je jenom forma vlády, kterou používají stávající politici k výkonu a ochraně své vlády... Zdůrazňuji-své vlády.

„Demokracie, „jak řekl Churchill, „je nejméně špatný, ze všech špatných politických systémů“.

„Ať jsem levej nebo pravej, já chci hlavně zůstat zdravej „-herec Krampol



Tedy, sledujme to s pobavením, jak si ti hoši na parketu hrají.Jak, když vládnoucí strana řekne plus A, opozice řekne automaticky minus A. Velmi často nejde o věc, ale pouze o naštvání protistrany, byť by měla akceptovatelné úvahy..

Zasmějme se z naší postele, když po maratonu mnhohodinových keců musí ti „chudáci“ druhý den zase nastoupit do stejného maratonu. A paní Schillerová si ustele na svém zánovním divanu v kanceláři, zabalí se do spacáku, aby se za čtyři hodiny pokračovalo v podobném kecání. Tedy úsměv. Na konání politiků nemáme vliv.

Pro zábavu můžeme my kmáni v podhradí sledovat jak se vlastně ti psychopati projevují.Kdo má větší lhavost, jak moc je výřečný, jak moc si šlape po svých kdysi svatých myšlenkách, jak je vulgární vůči okolí, jak sice vypadá normálně, ale myslí nenormálně a hlavně jak je přesvědčen o své genialitě a jedinečnosti.Po zkušenostech s našimi vládami bychom si měli uvědomit, že politik mluví pravdu pouze tehdy, když se u něho projevuje začátek Alzheimera.

Smějme se tomu-protože, je to marný, je to marný, je to marný...Bylo zjištěno, že ti z mála politiků, kteří šli do politiky s čestnými úmysly byli z více než devadesáti procent semleti tlakem okolí a okolnostmi a dříve nebo později se dopustili nějakého korupčního jednání.

Je třeba si uvědomit, že každý politik nám řekne pouze to co chce, z toho mála co ví a ještě zredukováno příležitostní nepravdou, zalháním.

Tedy pravdu se obvykle nedozvíme.

A jak řekl kulhavý abbé francouzský hrabě Talleyrand, ministr zahraničních věcí Napoleona, Ludvíka XVI a Ludvíka XVIII, diplomat par exellence,-“Jazyk je dán člověku proto, aby jím skrýval své myšlenky“.

Každá země pokud má jakés takés základy demokracie , několik složek vedení státu, které se doplňují a měly by postupovat v souladu s ústavou. Parlament, vládu, soudy, případně Senát. Je tomu tak ? Ale kdepak. Vzpomeňme jenom jak naši dva ukázkoví psychopaté, prezidenti pan Klaus a pan Zeman, se v rámci své předváděné velikosti a dokonalosti snažili prosazovat svoje názory na změnu ústavy u soudu, na což neměli právo, a bylo jim to také zamítnuto . A chování prezidenta Zemana byla natolik neúnosné, že naštvalo polovinu lidí Senátu a hlavně odvážného Mgr Lásku, který podal na Zemana žalobu.



Žaloba na prezidenta Zemana neuspěla a parlament se stal jenom obrazem výsměchu, vulgarit, slovních útoků a sprostého chování na adresu těch, kteří s návrhem na odvolání prezidenta přišli. A naše soudy? Snad nejsou nejhorší...Ale dát dva roky nepodmíněně za ukradení dvou rohlíků nějakým bezdomovcem, byť v době Covidu, kdy byla změna trestů, nebo dát podmínku muži, který doma mučil a znásilňoval ženu, či , myslím v roce 2003, kdy se v době krize pobíraly 13. a 14. platy, a kdy přišli soudci s námitkou „u nás to nejde, my bychom nemuseli být nepodplatitelní „ ...no to tedy....

Tedy úsměv a sranda z těch nahoře. Jinak to nejde. A když u voleb to budeme chtít udělat lépe, dopadne to jako vždycky. ..... Mám pár přátel, kteří zrušili televizi, rozhlas, internet...neničí si zdraví nechutnými a idiotskými reklamami, politikou, hádkami, komentáři politiků, novinářů, politologů, sociologů z ústavu toho a onoho, nečtou noviny a když tak jenom nedělní Mateřídoušku. A existují kluby známých, kteří když se sejdou v hospodě u piva, tak je zákaz mluvit o politice, jinak by okamžitě dotyčný dostal krýglem do hlavy ...Ti všichni patrně přežijí do snad lepší doby.