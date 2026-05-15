„Jak jsem se mýlil v politice“ napsal kdysi Miloš Zeman, aneb daj-li medaili...
Patrně v dělovém člunu, jímž brázdil za vydatné pomoci čestné stráže moravskou říčku, ho napadlo dát medaili „Za zásluhy „/ jaké, to je otázka/, jistému Mudr. Cimickému, dalo by se zajisté napsat, cynickému Cimickému. A to spustilo lavinu. Myslím si ale, že kdyby pan Zeman věděl, co medaile „Za zásluhy“ způsobí Cimickému, tak by si to rozmyslel.
Skoro bych řekl, že tentokrát boží prst zasáhl výjimečně správným směrem. Pošťouchl Zemana aby....Tedy nebýt Miloše Zemana tehdejšího prezidenta a jeho „daj-li medaili“, tak případy takto, možná mnohých zcela zničených žen, by do konce jejich života zůstaly u ledu. Paradox, který by režisér nevymyslel. Jenom díky tomu, že darování medaile „Za zásluhy“, bylo oznámeno tiskem, ozvaly se dvě z mnoha postižených žen, Jana Fabiánová, herečka a zpěvačka a pak také Martina Hynková Vrbová, televizní komentátorka, které v sobě našly patřičnou dávku odvahy a vzteku a rozjely udání na pokus o znásilnění od tohoto pro mnohé i pro mne, odporného člověka.35 žen je zahrnuto v obžalobě a ze čtyř dalších jak bylo prokázáno, nejméně dvě byly znásilněny. Dle soudního spisu bylo žen Cimickým sexuálně obtěžovaných 60-80./Ai/
Nedokážu si představit, že to Cimickému mohlo procházet 40 let ! Kryli Cimického i jeho nadřízení? Možná. Spíše byli hluší. Vystoupit proti člověku tak známému a vysoce postavenému chtělo notnou dávku odvahy a tu asi jeho nadřízení neměli.
Je vůbec možné, aby lékař, ke kterému přijdou ženy v zoufalém psychickém stavu a potřebují pomoc, aby lékař takto zneužil svého profesně odborného postavení a tak zcela pošlapal důvěru bezmocných ?
Ano, je to možné, jak je to v tomto případě. Strašlivý cynismus a lhaní a lhaní ze stany Cimického. Doufám, že vyšetřující soudce, který už jednou navrhl Cimickému 5 let vězení, nebude odvolán a nebude dosazen jiný soudce , který bude rozhodovat podle zájmu silných politiků, protože jestli je politika ve všem, nemůže nebýt v justici. Původní soudce může být odvolán z případu z důvodů předpojatosti, a eventuální další sudí může tvrdit, že byla udělána procesní chyba, atd. Možností je dost a děje se to, jak mi potvrdila moje známá penzionovaná soudkyně.
Napadá mne případ podobný, a to právníka Dominika Feriho. Čupřinatý mladík byl na na naše poměry docela rychle odsouzen na tři roky natvrdo a trest vykonává. Myslím si ale, že lze obtížně srovnat oba případy. Cynický Cimický-případů 35 plus 4, pravděpodobných 60-80, místo aby jako psychiatr nemocným ženám pomáhal, tak je psychicky zničil a ničil 40 let. Dominik Feri, případy 3 nebo 4, kdy děvčata šla s ním dobrovolně do jeho bytu, jedna souhlasila s pohlavním stykem s ochranou. Na jedné straně asi mladická touha po sexu a na straně druhé zneužití víry a stavu žen, právě tam kde hledaly pomoc, v situaci se kterou si nevěděly rady. Tím nechci Feriho omlouvat.
Podle jisté, ale nesouměřitelné analogie by měl Cimický dostat trest alespoň 15-20 let a ne aby se proces táhl tímto způsobem a vrácen soudu s jakousi, patrně ničím nepodloženou kritikou. A „pravdomluvný“ psychiatr zatím klidně oddychuje na svobodě.
Michael Pálka
Škobrtání Českem- Veselí nad Lužnicí...
Chtěl jsem napsat toulky světem -od Nairobi přes Zemi Františka Josefa...po Veselí nad Lužnicí, ale v V Nairobi a v Zemi Františka Josefa jsem nikdy nebyl, ale konec konců ani ve Veselí nad Lužnicí.
Michael Pálka
Tak kolik na obranu v roce 2026 ? Budeme zase potížisté ?
Není to nic jiného než trend našich politiků téměř od našeho vstupu do NATO. Tedy pro nás je to stále stejná komedie a slovíčkaření, které nebere konce.
Michael Pálka
Blogeři, influenceři, youtuberáci, podcasteráci...
To by se naši učitelé češtiny před lety divili ! Co to sakra je ? Nemáme sice dostatek kluků a holek, kteří umí něco rukama, ale doba je jiná...
Michael Pálka
Hošík Macinka a summit NATO v Ankaře... a bez bývalého generála NATO Petra Pavla ??
„Můj názor je dlouhodobě známý. Účast představitele opozice na tomto summitu určitě nepodpořím", řekl náš ministr zahraničí Petr Macinka.
Michael Pálka
Kamarádům, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Rok 1964 , nebo 1965 ? Jednoroční nedobrovolníci- prvních pár dnů na vojně. Padli jsme si docela do oka, on absolvent brněnské strojařiny, Moravák a já.
