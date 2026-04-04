Hošík Macinka a summit NATO v Ankaře... a bez bývalého generála NATO Petra Pavla ??
Nečetl jsem snad drzejší vyjádření než je tento zcela jednoznačný výkřik našeho ministra zahraničí . Myslel tím v podstatě zákaz účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře.
A/ I. Jakého představitele opozice ??? Prezident Pavel je nestranný, není představitel opozice, byl zvolen řádným hlasováním a je prezidentem všech obyvatel České republiky. Petr Pavel dostal 58% všech hlasů v prezidentských volbách. A podivné uskupení nazvané Motoristé ?? 6,77%. Jeden z těch hochů Macinka Petr, se přičiněním zbytku vládního triumvirátu stal mezinárodním hlasem, který prezentuje názory tohoto seskupení na mezinárodním foru, a to s nesouhlasem dostatečně velké části národa. Důkazem, že se národ staví za svého prezidenta a jeho jednání, byla několika set tisícová demonstrace v Praze svolaná na jeho podporu.
.
A/2 Je červenec 1993.Jednotka dvaceti devíti českých a slovenských vojáků, pod vedením tehdejšího podplukovníka Petra Pavla, dobrovolně, zdůrazňuji dobrovolně, na vlastní nebezpečí, nasedla do dvou obrněných transportéru OT 64 a odjela přes minové pole ze základny Karin, pokusit se zachránit jednotku padesáti tří francouzských vojáků při chorvatsko - srbském konfliktu . Podplukovník Petr Pavel, vyjednával několik hodin se Srby se samopalem u hlavy. Podařilo se. Francouzští vojáci dodnes vzpomínají a děkují za záchranu života. Jejich velitel plukovník Eric Zanolini, vzpomíná“:
„Obdivoval jsem Pavlovu chladnokrevnost v jednání a jeho odvahu jít do toho, jakož i odvahu těch dvaceti devíti českých a slovenských vojáků. Udělali to bez rozkazu vojenské složky OSN, ti chlapi dobrovolně nasadili své životy pro nás.“
Petr Pavel dostal nejvyšší vojenské vyznamenání USA Legion of Merit, francouzský řád čestné legie, Válečný kříž Francie. Od roku 2015 do roku byl generál Petr Pavel předseda vojenského výboru NATO, to je druhá nejvyšší funkce v NATO./AI/.
V současné době je zájem ze strany Francie i o jiného našeho politika -Andreje Babiše. Ale v opačném gardu. Je v chodu intenzivní vyšetřování jeho nákupu zámečku CHATEAU BIGAUD a dalších nemovitostí, pro podezření z praní špinavých peněz a daňových deliktů./Ai/
A/3 Vrátím se zpět do roku 1993. V době kdy Petr Pavel a jednotka 29 vojáků z Čech a Slovenska nebývale riskovali svůj život za své druhy, Andrej Babiš si v klidu a pohodě zakládal svůj Agrofert. Petr Macinka byl tehdy žáčkem základní školy a počítal si v poklidu zlomky. ..a učil vyňatá slova...A jeho současný „zneuznaný“ kolega Filip Turek „? Hošík 7-8 let.... patrně chodil s maminkou na zmrzlinu, s obdivem ke zbraním SS, začal o pár let později...
A/4 Je vůbec možné, aby se někdo ze současné vlády zasazoval o to, aby bývalý nejvyšší představitel NATO, uznávaný generál, který tato ocenění dostal za své činy, a to od nejvyšších vojenských složek NATO, aby tomuto člověku bylo zakazováno, nebo aby byla negativně vnímána jeho snaha zúčastnit se červencového summitu NATO v Ankaře ?? Považuji to za neuvěřitelnou neúctu.
Michael Pálka
Kamarádům, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Rok 1964 , nebo 1965 ? Jednoroční nedobrovolníci- prvních pár dnů na vojně. Padli jsme si docela do oka, on absolvent brněnské strojařiny, Moravák a já.
Michael Pálka
Cukrovka-co s ní a jak na ní...
Tak to samozřejmě nevím. Ale na internetu v reklamách se dočteme různé drzé hlouposti jak se cukr může měřit bez nabodnutí prstíku a odběru krve, protože jistý OMRON a i jiné instituce takový glukometr prodávají.
Michael Pálka
Senát našeho parlamentu...
Mi byl doposud docela sympatický, ne ale Poslanecká sněmovna se svým triumvirátem tří stran od Oka-můry-po další můry.
Michael Pálka
Casanova.
Kde se vzal tu se vzal. „Jsem Jakub Casanova“, řekl. „Člověče, nedělejte hlouposti, jak jste se sem dostal“, řekl jsem překvapeně.
Michael Pálka
New York křížem krážem...
Co mám napsat o New Yorku ? Psali o něm takoví velikáni jako Steinbeck, Twain, Agatha Christie, Hrabal....., prostě dojmy, dojmy a každého to praští do hlavy jinak ...
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
Rodinný dům se zahradou jen 20 minut od Prahy
Tuchlovice - Srby, okres Kladno
4 290 000 Kč
