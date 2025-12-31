Drony na Putinovu chaloupku?
Kdo má pravdu ? Rusové, kteří vyhodili zprávu, že to byl útok ukrajinských dronů, a co si to jako dovolili, když se jedná o mír na Ukrajině a my Rusové se snažíme ve dne v noci jak toho míru dosáhnout, a tak to tedy ne, to je podraz, to nemůžeme nechat jen tak, naše dobrá vůle je podražena, znesvěcena, atd.
Nebo Ukrajinci, kteří prohlašují žádné drony jsme do té oblasti neposlali. Jednoduše: Stará známá věc-jazyk je dán člověkovi proto, aby skrýval své myšlenky.
Osoba vážená a ctěná jako je pan Putin, tedy, vážená a ctěná jenom na jedné straně zeměkoule, obdivovaná patrně většinou Rusů, která umí řídit auto, jistě i motocykl, jezdit na koni, střílet z pistole, prát se v judo, umí plavat a loví starobylé amfory sotva se ponoří do mořského vlnobití, zdá se případnými ukrajinskými drony uražena, když si Ukrajina dovolí podkopávat Putinovu snahu o mír....
Jednoduše všichni jsme si rovni, ale ke mně a mému domečku na několika stovkách čtverečních metrů, se hošánkové musíte chovat s náležitou úctou a v předklonu. To že bylo zničeno jistě stovky a tisíce domů a domečků na Ukrajině, zabito tisíce civilistů a tisíce dětí drony vyslanými z Ruska, to patrně nic neznamená. Protože není člověk jako člověk, i když pan Putin je tvořen stejnými kostmi a vnitřními orgány jako kterýkoliv člověk na tomto světě....jenom to srdce, řekl bych, je u pana Putina, přece jenom jiné...Putinovu srdci ty lidské oběti jaksi nevadí.
Nechci domyslet, co by se mohlo stát pokud by některá s Putinových dcer stoupla do nějaké díry po nepřátelském šrapnelu, a zlomila si nožku, nebo kdyby se, něco nepříjemného, nechci vůbec uvažovat, vážného, třeba vymknutí kotníku, stalo Putinovu hošíkovi, tomu malému chlapci, kterého si chlapík Putin pořídil s nějakou ruskou sportovkyní. Jeho ochránci by šli jistě minimálně do „tjurmy“, ze které by se jistě nedostali živí. Vina by byla vržena na Ukrajinu a zlý Západ . Ve spravedlivém rozhořčení by se ruská atomová bombička, začala jistě oprašovat.
Michael Pálka
Svým přátelům, kteří zemřeli jak zákony kázaly jim..
Mělo by se vzpomenout, především v této době. Je to i kus vlastního života, který byl spojen s životy druhých.
Michael Pálka
90 miliard eur na dva roky pro Ukrajinu.
Je to moc ? Jak moc to vlastně zatíží každého obyvatele EU ? Počet obyvatel EU je přibližně 450 milionů. Pak jsou to docela jednoduché počty.
Michael Pálka
Konec s nekonečným politických tlacháním na internetu? Vůbec ne.
Situace po zvoleném triumvirátu - Ano, SPD, Motoristé byla nejasná. V televizi se objevovali neustále politici, novináři, komentátoři a prezentovali svoje vidění světa způsobem až směšným.
Michael Pálka
O přátelích, kteří odešli jak zákony kázaly jim...
Doc.ing. Vladimír Š.-můj ročník na gymnasiu. Skvělý a charakterní, patrně nejlepší člověk , kterého jsem v životě poznal.
Michael Pálka
Mongolská zastavení-děti.
Jací jsou ? Náramní. Hoši s kulatými hlavičkami jako meloun a holčičky s černými copy, na kterých se houpají dvě různobarevné mašle, které vypadají jako dva velcí tropičtí motýli.
