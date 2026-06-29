Doufám, že si pan prezident cestu do Ankary rozmyslí“, prohlásil Andrej Babiš..
„Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat“ , prohlásil exprezident Zeman,/ to bychom padli za prezidentování toho pána na úplné dno/, troufnu si říci já.
Hovory mentálně nedospělého egostického chlapce Macinky, nemajícího špetku slušnosti, který hovoří o ústavním puči v souvislosti s jeho rozhodnutím ve věci prezidenta Pavla.
Jsem přesvědčen, že ješitnost chlapce Macinky vzkypěla, když prezident Pavel odmítl jmenovat, a to zcela oprávněně, jistého Turka Filipa ze zcela objektivních důvodů ministrem zahraničních věcí a pak ministrem životního prostředí.....“nějaký Pavel“ se vzepřel mínění „ vládní trojky“, co si to dovolil?
To přece nejde, „nějaký lampasák“, na to nemá právo!
My jsme vláda a my rozhodujeme.
Bylo by ohromně smutné a nešťastné, kdyby nás v Ankaře zastupovala jenom směšná trojka-pan Babiš Andrej, nedospělý chlapec Macinka, a ministr obrany, generál Zůna, který se směšným způsobem před kamerami nechal jako školák vymanévrovat vedením za ručičku z domluvené cesty na Ukrajinu svým spolustraníkem jistým Fialou, ale Radimem, protože se tato cesta nehodila do smýšlení současné vlády. A generál sklapl podpatky, místo aby podal demisi...
Mně nemilý pane Andreji B. Omlouvám se, ale považuji Vaši větu „doufám, že si pan prezident cestu do Ankary rozmyslí“, za hloupou. Prezident požádal o rozhodnutí Ústavní soud. Ten rozhodl. Měl by nyní prezident srazit podpatky a udělat čelem vzad ? Nesmysl . Nebo to má být varování vlády ? Pan prezident si cestu do Ankary nerozmyslí, nemá co rozmýšlet. A můj názor a názor mnohých ?
Tahle vláda je prohrou celé republiky.
Michael Pálka
České ouřady ? Pijánko....
Tím nemyslím, že se tam chlastá, nebo hraje na piáno. I když u nás nelze vyloučit nic. Potřeboval jsem se něco zeptat na AVAST ohledně ochrany internetu.
Michael Pálka
Hrob seržanta Grifithe Williamse na hřbitově v Calvery v Qeensu v New Yorku.
Hřbitov Calvery v Qeensu je největším hřbitovem v USA, je tady pohřbeno 3 miliony lidí, při tom Qeens má 2,5 milionů obyvatel.
Michael Pálka
„Jak jsem se mýlil v politice“ napsal kdysi Miloš Zeman, aneb daj-li medaili...
Ba ne, pan prezident se nemýlil, zejména v sebe, nikdy. Leč mnozí se mýlili v něm.... Nicméně na konci kariéry se mu podařil skvělý kousek.
Michael Pálka
Škobrtání Českem- Veselí nad Lužnicí...
Chtěl jsem napsat toulky světem -od Nairobi přes Zemi Františka Josefa...po Veselí nad Lužnicí, ale v V Nairobi a v Zemi Františka Josefa jsem nikdy nebyl, ale konec konců ani ve Veselí nad Lužnicí.
Michael Pálka
Tak kolik na obranu v roce 2026 ? Budeme zase potížisté ?
Není to nic jiného než trend našich politiků téměř od našeho vstupu do NATO. Tedy pro nás je to stále stejná komedie a slovíčkaření, které nebere konce.
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