Dopis z Enkoridž-Alaska, tak jak to viděl Joe...

Tak .“Mili přitel „ /on už mizerně skloňuje, za ta leta to zapomněl/, par slova k tomu setkani.
Víš je třeba pozorovat-Putin ve dveřích letadla se ještě hluboce pokřižoval před tím pravoslavným popem, kterého si vezl sebou a ven udělal krok levou nohou, z toho je jasný, že je to levičák jako hrom a Trump k němu vykročil nohou pravou, to je tedy jasny, potom si to Vladimír štrádoval po rudém koberci, který, a to se budeš divit, já objednal z Karlových Varů, aby byl lacinější, protože je pošlapanej různýma hereckýma jedničkama-Trump to ocenil, řekl mi „dobře děláš Joe, musíme šetřit „a já jsem se pak dal hned do vaření toho co má pan Putin rád-plíčka na smetaně s karfiolem, to bohužel nakonec nevyšlo, protože oni dva kecali a kecali, takže jsme nakonec zabalili ta plíčka na smetaně do ruských novin, který jsme měli připravený, ještě z dob Sovětského svazu, původně proto, aby jsme jim to rozdali jako pozornost před těmi plíčkama na smetaně, no dopadlo to jak to dopadlo....ale ten ruský personál, kterým byl Vladimír obklopen po celou dobu, nakonec přece jenom dostal na odchod každý deset deka salámu s cibulí, které jsem si nechal poslat s tím rudým kobercem taky od nás z Čech, a Trump mi řekl „ dobře děláš Joe, musíme šetřit“, ruská delegace to sežrala málem i s těmi sovětskými novinami. Jak to bylo při té vlastní debatě, o čem se bavili nevím, akorát vím, že pan Putin tam pojídal nějaký ruský šašlik připravený KGB ještě v Moskvě a zapíjel to vodou, voděnkou z nějakých ruských jezer a pan Trump si dal mnou připravený a mnou přinesený hamburger a hot dog s mým nápadem, křenovou omáčkou...Byl jsem tam jenom chvíli, ale zaslechl jsem, že pan Putin vyčítá panu Trumpovi, že když už Američané vítají tu ruskou delegaci, měli by mít ti američtí vojáci v čestné stráži rudé ponožky, když už tedy mají ten rudý koberec a náš pan prezident se jaksi zapotil, červená fixovka na tváři mu začala odkapávat na ten hamburger s křenovou omáčkou.., panu Putinovi se začala třepat brada, a jenom hekl přes toho překladače „Donalde nejez to, je možný, že ti červenou fixovku připravili naši u KGB, no nic se nestalo, jenom vím, že ti dva translejtři v té hrůze každý řek něco jiného jeden ten ruský řekl „sněz to“, ten americký „nejez to“, já jsem vypadl ven s prázdnýma talířema, jo a byl tam taky Lavrov a ten si pobryndal to svoje triko s tím CCCP, to ho strašně mrzelo a museli jsme mu donést naše nejlepší a nejdražší čistidlo na špinavý ubrusy a Trump jenom cekl „neděláš dobře Joe, musíme šetřit“, no a pak to pomalu začalo končit, Putin měl patrně už dost toho šašliku a náš prezident už po čtvrté porci hamburgeru a hot dogu s křenovou omáčkou, všecko to dělaný na nejlepším másle, z mléka jerseyských krav, už taky měl dost, oba translejtři, jak u vás říkáte přeložitelé se začali hádat jeden mandarinsky, druhý nářečím kmene Jovando v severní Quinei a Lavrov prosil o kousek rohlíku, protože na něho se s jídlem nějak zapomnělo. A pak už jenom Donald vtiskl Vladimírovi do ruky krásnou velkou mořskou lasturu slovy řka „ můžeš to zase vylovit z moře Vladimíre a Vladimír potěšen řekl : „modlil jsem se za tebe u popa Donalde, když tě chtěli ubezdušit a vyšlo to.Tedy vlastně nevyšlo to.“ A Donald řekl jenom „hm“. A otevřela se vrata toho ruskýho letounu, a já jsem si všim, že pan Putin kdesi až nahoře, nějak zapackal, uklouz, podobně jako náš Biden, a já jsem si řek, no je ti hochu dvaasedmdesát, a on padl do náruče toho svýho salutujícího leteckýho komandýra.A Donald udělal vpravo v bok a zamával svoji červenou brigadýrkou Make America Great again .
A ještě jednu zajímavost ale to jenom mezi náma... Poslal mi zprávu jeden z našich hochů ....,který byl pochopitelně v ruským letadle, podobně jako ruských hochů od KGB bylo jistě v Enkoridž desítky, tedy ten náš kluk mi poslal zprávu....že panu Vladimírovi nebylo patrně po těle moc dobře, 6 krát odešel na toaletu, u dveří hlídal jako obvykle člen ochranky a ruští analysátotoři těchto ušlechilých lejn pana Vladimíra měli spoustu práce, že jeden to nevydržel a podal demisi.
A co tak třeba Sulina a hroby anglických námořníků....
Já vím, spousta lidí řekne co ?? Kdo to je , co to je, kde to je ? Tedy-přístavní městečko, vesnice v Rumunsku, v místech kde se Dunaj dostává do Černého moře, jednou ze svých tří cest, ramen.
Jeden den života...
Jeden den...ano před více než deseti lety...Tedy, jeden den důchodce v mém případě. My důchodci jsme prý tak zvaně za vodou. Nemám ten výraz rád.
Donald Trump dal Putinovi padesát dnů...
Kdo alespoň trošku zná uvažování Rusů, a to včetně historie, patrně nebude věřit, že Vladimír Putin stáhne svoje vojenské ambice na Ukrajině, po tomto výkřiku Trumpa.
Haló....tady Istanbul..
Byla to ne jedna, ale několik káv v brněnské hospodě s jednou moji milovanou kamarádkou. Nebylo to kdo, kde, s kým a proč, ale výlev slov a jejich citů....prostě Istanbul u ní zabodoval, ba zvítězil.
Šílení studenti ruštiny ?
Podle hejtmanky středočeského kraje Petry Peckové ano. A proč ? Protože 28. května 2025 dvacet studentů ruského jazyka sedlčanské střední školy se svými učiteli, si dovolilo navštívit Ruské středisko vědy a kultury v Praze.
