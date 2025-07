Donald Trump dal Putinovi padesát dnů...

Kdo alespoň trošku zná uvažování Rusů, a to včetně historie, patrně nebude věřit, že Vladimír Putin stáhne svoje vojenské ambice na Ukrajině, po tomto výkřiku Trumpa.

Putin je zcela klasickým příkladem ruského uvažování znásobené jeho výjimečným vedoucím postavením. Zcela jistě se jenom usměje nějakému příkazu od kohokoliv. Neudělá nic v tomto smyslu. Nechce. Je si vědom, že jakýkoliv ústup, který ho zcela jistě ani nenapadne, by zničil jeho pozici jako vedoucího muže Ruska. Byl by to projev slabosti. a to se v Rusku nepromíjí. Jsme jediní a největší a nejsilnější. To si myslel SSSR v minulosti a Rusko současnosti. A Vladimíru Putinovi to bylo jistě systematicky vštěpováno od mládí přes působení v KGB, v jeho postu v Německu a násobně po jeho zvolení do čela „věrchušky“.

Pokud Donald Trump prohlásí „ hovory s panem Putinem jsou po telefonu příjemné, ale nejsem spokojen s jeho jednáním a dávám mu 50 dnů, aby Vladimír svoje jednání přehodnotil“, zní to ve vztahu k Putinovi až směšně. Je to hrozba pana učitele žákovi. A žákem se Putin jistě necítí. Tento způsob jednání, myslím si, nebude mít úspěch.

Je pravdou, že některé politické a velmi závažné věci se Donaldu Trumpovi podařily. Málo se ví, že v době svého prvního mandátu začal vyjednávat s Talibánem o odchodu vojska USA a jejich spojenců z Afghánistánu. Vyjednávání skončilo podepsáním dohody o odchodu vojsk USA a jejich spojenců 29.února 2020 v Dauhá. Uskutečnil to až president Biden. Že Trumpa k tomu kroku vedla otázka peněz, je více než pravděpodobné. Ale tímto krokem také Trump zachránil několik tisíc obětí na obou stranách konfliktu. Celkové výdaje USA za 20 let bolavé snahy v Afghánistánu dosáhly přes 2 biliony dolarů, a efekt ? To si posuďte sami. Pánové Trump a Putin mají v rukou kolem třiceti milionů km2 naší planety. To je bezpochyby hodně, abychom se mohli obávat jejich kroků.

A co s tím můžeme udělat ? Nic. Jenom se nevěřícně pousmát jak působí na Američany červená brigadýrka prezidenta Trumpa, ve které patrně i spává, teatrálně rozhodná gesta pro davy a taneční kreace osmdesátníka na podiu. „Make America great again“! Stejně tak na druhé straně pro ruské obdivovatele prezidenta Putina jeho trefy do prázdných hokejových branek, kdy profesionální ruští obránci jsou přehráni a v hraném němém úžasu nevědí co mají dělat a brankář taktně ustoupí do pozadí.

Ruské davy obdivují bystrozrak „vožďa“, který ledva skočí do moře, vytáhne pět tisíc let starou amforu, či ukazuje mužně oplácanou sedmdesátiletou hruď sedíce na jakémsi koníku.“Vot geroj“.

Dostat se s teatrálními opakovanými nesmysly do často pomatené mysli davů není tak nesnadné, pokud pomáhají peníze, tisk, rozhlas, televize a vlivní a nemocní mocní. To konec konců víme také..