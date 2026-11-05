Donald Trump a jeho rudá MAGA..
Zjednodušeně : Velký robustní chlap přijde do extra distinguovaného anglického klubu, dá si nohy na stůl /skoro/, práskne s naditou peněženkou, sundá si kšiltovku a zahučí na vyděšené gentlemany.“ Bude to tak a tak, chlapi. Peníze. Je to jasný, ne „.
Donald Trump svým příchodem na světovou scénu přinutil svět a zejména neslanou nemastnou Evropu, aby se posunula ve svém myšlení, slovíčkaření, přílišné vstřícnosti a věčném objímání. A angažoval se v celé řadě konfliktů mezi znepřátelenými státy ve světě. Ne vždy to bylo úspěšné, ale americkou mírovou snahu, možná v prvé řadě podbarvenou penězi, nutno ocenit.
Po své druhé prezidentské volbě začal Trump zastavením emigrace do USA ze států jižní Ameriky. Sklidil pochvalu Američanů a nenávist jihoameričanů. Následovala kritika platby jednotlivých států NATO co se týká výdajů na zbrojení. „Dvacet let jste se vezli vy hoši v NATO v Evropě se svými závazky na zbrojení s minimálně dvěma procenty svého HDP a neplnili jste to, jenom jste si hráli se slovy, tak teď dost.... Nebudeme za vás tahat kaštany z ohně „.A věci jiné.
Činy, které se Donaldu Trampovi daří alespoň z části.
Ke konci Trumpova minulého prezidentského mandátu uzavřela americká vláda v únoru 2020 dohodu s Talibánem o odchodu amerických vojsk z Afghánistánu a Trump tak ukončil dvacetiletou válku. Poslední vojenské letadlo odletělo z Afghánistánu 30.8. 2021 za prezidenta Bidena. Lidské ztráty. 2420 Američanů, 1140 spojeneckých vojáků, 67 000 afghánských vojáků a policistů bojujících a placených Američany, 51 000 vojáků Talibánu, 47 000 afghánských civilistů. To znamená 708 zbytečně mrtvých za měsíc bojů. Co vedlo Trumpa k ukončení války? Jistě zbytečně vyhozené dolary.Válka stála USA přes 2 biliony dolarů. Ale věřím, že i zbytečné lidské ztráty na obou stranách.
Trumpova diplomatická aktivita umožnila 8.8.2025 podepsání dohody o míru mezi Arménií a Azerbajdžánem. Věčný boj mezi oběma zeměmi si v 90. letech vyžádal desítky tisíc mrtvých. Od roku 2020 pak 6000 mrtvých.
V roce 2025 vypukly spory mezi Thajskem a Kambodžou. Donaldu Trumpovi se podařilo vyjednat příměří 28.7. 2025, mírová dohoda byla podepsána 26.10. 2025. Střet si vyžádal asi 101 mrtvých.
Dohoda Srbsko-Kosovo 4.9.2020. Ke konci první vlády prezidenta Trumpa byla v Bílém domě v USA podepsána ekonomická dohoda mezi srbským prezidentem a kosovským premiérem. Nikoliv mírová dohoda.
Etiopie- Egypt-nedošlo k vojenskému střetu, ale spor o přehradu na Nilu se Trumpova vláda pokusila řešit.V roce 2020 a v roce 2026, zatím neúspěšně. Spor Indie-Pákistán- rok 2025.Indie uvedla 26 mrtvých turistů v Kašmíru-území které je ve sporu mezi oběma státy. A připravila vojenské akce proti Pákistánu. Trumpova diplomacie to urovnala. 51 mrtvých v Pákistánu. Indie se nevyjádřila. Pákistán Trumpovi poděkoval.
A válka Ukrajina- Rusko ? Či „speciální vojenská operace“, jak to docela hloupě nazývá Putin ? Samozřejmě, že jistý tlak a snaha o smírné řešení , kterou vyvíjí USA má význam. S Putinem nemají šanci jednat malé státy. Ve svém stalinovském velikášství je nebere v úvahu. Jestli ale Trump dotlačí Putina k nějaké rozumné mírové dohodě je velká otázka. Melanii Trumpové se podařilo dojednat humanitární pomoc ukrajinskému městu Oleško, Rusové dojednané dohody, týkající se tohoto města, zatím plní. Je ale faktem, že bez finanční pomoci USA, za Bidena sumárně asi 130 miliard dolarů a EU v současnosti asi 230 miliard dolarů, kdy zbraně z USA platí EU, by Ukrajina dlouho neobstála. Odhadované ztráty Rusů jsou asi 400.000-450.000 vojáků. Ukrajinské ztráty jsou asi 140. 000 vojáků a 17 605 civilistů. Stovky ukrajinských dětí byly ukradeny rodičům a jsou vychovávány v Rusku. Peníze se ale nedávají jen tak, Trump se pojistil... po skončení války nebude muset Ukrajina vracet dluh, ale uvolní část svého území pro těžbu rud.
Silné angažování Trumpa a USA v podpoře Izraele v konfliktu s Ghazou. Hrůzný 3. říjen 2023, zabito v celém konfliktu do roku 2025, 2347 Izraelců a další hrůznost, 74 570 Palestinců , z toho 20 179 dětí. V říjnu 2025 dojednáno příměří po tlaku USA na Izrael, návrat izraelských rukojmí a palestinských vězňů. Tlak Trumpa na omezení bojových operací.
Další podpora Izraele při bombardování Iránu v únoru 2026. Trump domluvil příměří v dubnu 2026, dohoda o neútočení, ale zhroucení dohody v srpnu 2026.Zabito 3636 Iránců , 20 amerických vojáků, 700 zraněných amerických vojáků. Co k tomu Trumpa vedlo ? Jistě Trumpovy sympatie k Izraeli a Netanjahuovi. Obava Izraele s vyrobením jaderné iránské zbraně. Zajištění bezpečnosti Izraele. Zajištění ropných tankerů Hormuzským průlivem.Odezva Iránu byla ale pro Trumpa překvapující. Nedaří se dostat Irán do kolen. Na hlídkující americké lodi Abraham Lincoln byo devět pokusů námořníků o sebevraždu. USA je účastníkem nevyhlášené války.
Akce „Ahmed al Šara“-současný prezident Syrie, islamista, který bojoval proti Američanům v Iráku, napojen na Al -Káidu, byl přijat v Bílém domě Trumpem a paradox -Trump v prvním období svého prezidentování v roce 2017, vypsal odměnu 10 milionů dolarů za jeho chycení, nebo za informace, vedoucí k jeho zatčení. Proč takový obrat ? Politika si důvody vždy najde. Syrie je na straně USA.
Akce „ Maduro“-zatčení venezuelského prezidenta a jeho manželky ve Venezuele americkým komandem a odvoz do USA.Z vojenského hlediska akce jistě výborně připravená, ale po stránce právní neobhajitelná. Byť Američané hovoří o zákonném zatčení člověka, který organizoval prodej narkotik a kokainu ve velkém.
A Trumpovi kontraverze.Neuznal svou porážku ve volbách 2020.Svou výřečností o podvodu patrně způsobil útok poblázněných lidí na Kapitol 6.1. 2021, kdy zemřel Kapitol bránící policista, a několik dalších policistů spáchalo sebevraždu. Byl obviněn z falšování obchodních záznamů z roku 2014 a senát ho obvinil v 34 bodech. Porota rozhodla jednomyslně v Trumpův neprospěch. Nebyl ale odsouzen, protože senát neměl dvoutřetinovou většinu, /to známe i u nás v Babišově neodsouzení sněmovnou/. V roce 1996 pohlavně zneužil Jean Corrallovou, herečku a pomluvil ji. Nepřiznal to, ale rozhodnutím soudu mu bylo prokázáno, že lhal. Soud rozhodl o zaplacení Corrallové 5 milionu dolarů. Dostala je v roce 2026.Za další pomluvy má Trump zaplatit 83 miliony dolarů. Trump má také zaplatit za prohraný spor vůči Clintonové jí a jejím advokátům 938 000 dolarů za právní výdaje. Podobných sporů vede Trump několik. Donald Trump se jeví jako egocentrilk s mimořádným sebevědomím, který se nenechá přesvědčit o své nepravdě. Dokáže zesměšňovat i urážet.
Ale...je to muž s neobyčejnou energií, která se nezastaví před ničím o čemž je přesvědčen, že mu může přinést uznání veřejnosti, slávu i ocenění. I slávu USA. Pokud se jeho síla napne obecně správným směrem, může mít ve světové politice úspěch.Když něco chce, může bojovati i nevybíravými prostředky, může lichotit i nenávidět, lhát i slibovat a ve světové politice současnosti, s tím, že má za sebou nejsilnější stát světa, dosáhnout úspěch.Má americkou vlastnost -nevzdávat se. Pro současnou starší generaci může být a pro mnonhé je Trump a současné USA zklamáním a rozčarováním. USA se už nejeví jako „země nekonečných možností“, která dala šanci k novému životu mnoha lidem světa. Země zaslíbená, která pomohla Evropě v I. světové válce, ve II.světové válce, ekonomicky ji zvedla Marshalovým plánem atd.Vše je převedeno na ekonomický, peněžní úspěch. A Evropa USA následuje. Nemá ale americkou tvrdost a přímočarost především v plnění daného slova a svých závazků. Je jiná doba, jiný mrav.
Michael Pálka
Volby ? Brno ? Br......no dá se tady žít.
Profesor psychiatrie Vladimír Vondráček hluboce před sedmdesáti lety jezdil občas z Prahy do Brna. Měl tady přítele profesora chemie.
Michael Pálka
A tak přijel kluk z Ameriky.
Jo klukovi je šestnáct a něco. Fotbalista a habán Mattias. Tedy Matidlo.Umí docela dobře česky, miluje fotbal, hraje ho v New Yorku každou volnou chvíli.
Michael Pálka
Piráti ? No nevím..
V politice se na ně sice dívá vizuálně mnohem lépe, jsou mladí. Alespoň ve srovnání s věkem omletými ksichtíky politických páprdů ostatních stran.
Michael Pálka
Jeroným Tejc -ministr spravedlnosti, konečně dobrá cesta...
Rozhodně nejsem příznivcem současného vládního triumvirátu, nicméně i tam se zákonitě mohou objevit lidé, kteří ve srovnání s chlapíkem ve stejném rezortu ve vládě minulé,
Michael Pálka
Ženy medojedky-aneb jak by to vypadalo kdyby...
Vzhledem k ženám jsou obvykle medojedy, tedy těmi, kteří odebírají med pro svůj slastný život, muži.Je to tak po věky a bude to tak i nadále. Zkusme si představit jak by to mohlo vypadat kdyby..to bylo naopak.
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