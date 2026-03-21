Cukrovka-co s ní a jak na ní...

Tak to samozřejmě nevím. Ale na internetu v reklamách se dočteme různé drzé hlouposti jak se cukr může měřit bez nabodnutí prstíku a odběru krve, protože jistý OMRON a i jiné instituce takový glukometr prodávají.

Je to ovšem hoax jako hrom, ale naše blahosklonné instituce to neustále nechávají být a tato nepravdivá reklama znásobená obrázkovým popisem, kde se v v žilce prstíků míhají červené krvinky a jste informováni, že v krabičce, do které vstrčíte svůj ukazováček, prsteník, nebo palec od nohy, jste prosvíceni laserovým světlem o vlnové délce 650 nm a napětí x voltů, protože odběr krve je pro současné měkoty stresující a můžete dostat infekci od tetanu po horečku omladinic, atd...

Tedy - používejte chytrý glukometr, chytrý jak je zdůrazněno -emerikánský vynález, který vám v pohodlí domova umožní zjistit jenom prosvícením, vaši hladinku cukru v krvi.../ Máme chytré lékárny, „jsem chytrý koš“ máme psáno u každého patníku, chytrý glukometr je tady atd./, OMRON píše , že tento glukometr je neinvazní, stojí od 450 kč do 1300 kč, byl zlevněn z 2600 korun českých.Tak rychle objednávejte.

Je to vedeno pod NET PLAZA na internetu, dále, že prodává tyto glukometry také CEDENT COMPANY-firma v Texasu, tato firma v Texasu snad existuje, ale ne u nás. V Texasu prodává možná pánské pantofle. Může se objevit NUVICA.CZ, na to kliknete a objeví se vám mužská palice s jezdeckou helmou. A pak OMROM.... máte pět minut času, už 4 minuty 59 vteřin, už 58 vteřin atd...a když si to dáte zítra, totéž.4 min 59 vteřin atd...

Chcete se zeptat jak to vlastně funguje ? j e tam mailová adresa UBBTBJJWLBFBXPP@outlock.com, nebo VUYASEGA@gmail.com-zkusil jsem je obě -pochopitelně zcela neaktivní.

Zavolal jsem tedy mé známé lékařce do USA, řekla mi „nic o tom „vynálezu“ nevím“. Kontaktoval jsem svého kolegu v Kanadě, který volal do OMRONU v Kanadě, „my o tom nevíme řekli, ani o té reklamě na OMRON v České republice“.Je to jasná lživá reklama, jak potvrdili také naši lékaři.Nic takového zatím neexistuje.

Pokud si to objednáte dostanete prázdnou krabičku od sirek, maximálně oxymetr, za pár šupů, který je vám k ničemu. Potvrdilo mnoho našich podvedených kupitelů.

Tyto a jiné věci, nepravdivé reklamy a další, mají u nás kontrolovat dvě instituce Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česká obchodní inspekce. Konají ? V této věci nekonají. Nebo to neumí. Na A I jsem zjistil, že obě instituce dohromady zaměstnávají 1000 lidí. Při platu 40000 kč měsíčně pro jednotlivce, si spočítejte sumu! Podvedených lidí u nás je mnoho, jak jsem napsal před několika měsíci ve svém článku „MAM, KLAM A ŠALBA a jistě další přibývají, jinak by ta reklama u nás nepokračovala.

Ještě k diabetu -cukrovce. Existují lékárny, ve kterých vám za pár minut zjistí procento cukru v krvi, pravda nabodnutím vašeho prstíku.Místní madam vám prstík maže a matlá a joduje, abyste nedostali tu horečku omladinic a jiné svinstvo. Zaplatíte 50 kč. Pro zkoušku jsem to udělal a potom pomalu odkráčel do místní ambulance círka tak 300 m. a tam jsem si nechal udělat totéž , ale chemickou analýzou. Platba 99 kč. Výsledek, pravda, druhý den. Ale....rozdíl ve výsledcích byl 23%! Samozřejmě, že laboratorní chemická analýza je mnohem přesnější. Tedy, určení glukozy pomocí jejich reagens, je jenom velmi orientační. A může to být zatraceně zavádějící.Pokud máte prázdnou kapsu, ale svého obvodního lékaře, pak k němu. Je to zdarma a prstíček to vydrží. Jde to na chemickou analýzu.

Autor: Michael Pálka | sobota 21.3.2026 11:34

Kverulant a nespokojenec, už dosti starý na to, aby se na dění kolem sebe díval z nadhledu věčnosti....někdy se to daří, mnohdy ne.

