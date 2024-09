Co vlastně udělal pan Fiala ?

Řekl „stačilo“ Bartošovi. Oprávněněně. Ukřivděnost a vztek Pirátů na vyhazov pana Bartoše byly docela úsměvné. Čekali Piráti něco jiného ? Ve své nekontrolované ješitnosti možná ano.

„Jdu za panem premiérem mu říci co je třeba udělat „. To myslel pan Bartoš vážně, jdouce zcela oprávněně na kobereček ? Myslel si snad, že se mu premiér bude omlouvat a on mu řekne, ba možná bude požadovat, co by měla ignorantská vláda nezbytně a okamžitě provést. Co Piráti čekali ?

Jestliže plukovník prohraje bitvu a je mu dána velícím šéfem další možnost, aby si v té další vedl lépe, a on znovu a opět zklame a pak, místo, aby přišel se sklopenou hlavou, přijde a hodlá úkolovat šéfa armády ....nu pak tedy...

.A reakce přišly vzápětí.Z jiných stran, jak je u nás v Čechách zvykem...

„Fiala je zbabělec“, hrkal ze sebe kriticky exprezident pan Zeman z kolečkového křesla, člověk , který kritiku jiných sám nikdy nepřijal a dokázal se mstít, na jehož“ panování“ si bohužel velmi dobře pamatujeme, vždyť jsme to museli vydržet osm let.

Vzpomeňme jenom.

„Jednání Miloše Zemana považuji už dlouho za neslučitelné s ústavou“, řekl Pavel Fišer. Kriticky se k panu prezidentovi v tom smyslu vyjádřil i ústavní právník profesor Kysela a další.Senátor Láska tehdy na pana prezidenta podal ústavní žalobu pod kterou se podepsalo 58 poslanců. Dále kauza Peroutka, jednání o Vrběticích, operetní pálení rudých trenýrek, hrubosti a sprostota v rozhlasových projevech, jednání s premiérem Sobotkou o kterého div nepřerazil svoji sukovici..A máme také „přechlapováno“..

Jiří Pospíšil o tehdy presidentu Zemanovi prohlásil: „prezident by se měl postavit k celé záležitosti jako chlap a nesvalovat výroky na někoho jiného“ bylo to v souvislosti s příspěvky na českou školu ve Vídni. A další a další...

Fackovací expert pan Kalousek se vyjádřil „ do mrtvol se nekope“, když jaksi pan premiér naznal, že pan Bartoš by měl skončit, ale řekl mu to telefonicky.

To proč premiér panu Bartošovi neřekl v průběhu jejich debaty, že by měl opustit svoje vedoucí místo v Pirátech, mohlo mít více důvodů. Třeba pana Fialu rozčílil sebejistý postoj hlavního Piráta, případné výčitky a důvody proč věci zatím neudělal a premiér, který si před tím nebyl jist, zda k vyloučení hlavního Piráta sáhne, se po hovoru s ním o tom rozhodl. Je to závažný krok. Bylo třeba to rozmyslet a jeho hnutí mysli bylo takové. Možná, že hrála roli i skutečná nechuť a možná i lítost dívat se na kolegu, jak je vyhozen ze sedla. Tedy zvolil telefon.

Ale.... pan premiér by neměl dávat jenom imaginární slovní žluté karty / ministr spravedlnosti Blažek/, jinak kde nic tu nic. A s vyloženými lidskými hulváty typu řeporyjského starosty by měl také jednat jinak. Pravda jeho výklady jsou často jaksi neslané nemastné, ale je to jednání nepostrádající alespoň na venek, elementární slušnost, na rozdíl od některých předcházejících premiérů i presidentů.

Ale....podle slov Piráta Michálka, bylo hodně věcí, ze kterých museli Piráti, v době společného vládnutí s ODS ustoupit a skousnout, jak uvádí, byli pod velkým tlakem, podle jeho slov, ke škodě republiky.

A dle vyjádření hlavního Piráta Bartoše, jeho setrvání ve vládě nebylo možné, protože ohrozil peníze „Velkých kluků ODS“.

„Někdo ty šíbry z ODS hlídat musí“ prohlásil už dříve exposlanec Ferjenčík.

„Politika je droga“ prohlásil, tentokrát pravdivě, prezident Zeman.

A na „zdrogované“ je nutno dát pozor, myslím si já. Ať je to pravičák, levičák, nebo střed.....

Tak tedy-slušní právníci, pokud ještě v Čechách jste , „go on“!