Chceme lepší svět ? Dejme v politice více prostoru ženám.
Agresivita : je u mužů podstatně vyšší než u žen.....to je přímo úměrné poměru vražd obecně v jakékoliv zemi.¨
Poměr muži -ženy 9 : 1, vězení 94 : 6, v Asii 96,5: 3,5. Dle diplomové práce studenta Filozofické fakulty v Praze, bylo v České republice od roku 1995 do roku 2015 vykonáno celkem kolem 2000 vražd./Dipl.práce na webu/. Z toho muži vraždili v 93% a ženy v 7%. A z těch sedmi procent, v polovině případů, zabily ženy vlastního muže.
Války : to nejstrašnější co existuje v lidské společnosti, je téměř výlučně záležitostí mužů. V knize George C.Kohna „Velká encyklopedie válek“, je popis 3000 válečných konfliktů. Dle AI lze se domnívat , že ve válkách přišlo o život 350-400 milionů lidí. Nejděsivější II. světová válka 70-85 milionů lidí, Mongolské výboje 1206-1368 - 30 -40 milionů mrtvých atd. Čingischán, Hitler, Polpot, Mao ce tung, v současné době islámský stát...
Znásilnění: odhaduje se, že u nás je za rok 12 000 znásilnění, z nichž je ale ženami, patrně z důvodů studu, hlášeno jenom 600-800.USA- 38 znásilnění na 100 000 obyvatel za rok./český web a AI/.
Rozvody a jejich dopad na děti: V České republice 20% dětí nedostává výživné vůbec, 61 % dostává výživné pravidelně, 19 % nepravidelně. Ve Velké Británii neplatí 31 % mužů na své děti, ve Francii 35%./AI/.
Výdělky mužů jsou v České republice o 17,9 % vyšší než výdělky žen, při stejné práci žen a mužů u stejného zaměstnavatele, dostávají muži o 11% vyšší plat.
Soudy: odsouzení jsou muži v 84 % a ženy 16%./AI/.
Platby na dobročinné účely: ženy přispívají častěji, i když mají nižší plat než muži.
Korupce : je u žen obecně o 22% nižší než u mužů./AI/.
Muži mají sice logické, ale často lineární uvažování, a to může být špatné především ve vyjednávání. Logické uvažování má význam především v technických vědách, tam muži převažují, ale menší ve vědách společenských. Všechno nejde ..raz, dva tři, čtyři ..atd. Muži mají podstatně menší empatii a cit než ženy. Ženy mají lepší schopnost domluvy, mají empatické dovednosti, jsou pro spolupráci , mají lepší „soft power“ a větší šanci na dosažení dohody o 20-35 %./AI/.
U mužů v politice převládá jistota, že musí vždy nad soupeřem vyhrát, ať je to jakkoliv. Soupeře zdrtit, případně zesměšnit. Moc, autorita , ješitnost, jáství..2/3 mužů dokážou trýznit pokud si myslí, že je to správné. /Pokusy Zimbarda a Milgramův experiment/. Vítězství, vítězství, účel je vyhrát jakýmkoliv možným způsobem. Dav se rozhoduje emocemi, ne rozumem. Záleží na tom jak schopný je řečník /Hitler/. Mnohem nebezpečnější jsou muži, vzhledem ke své agresivitě.
I vzdělaní lidé, a to především muži, , mohou pod vlivem propagandy, které uvěří, konat nepředstavitelná zvěrstva. „Vzpomínám“ píše ve své knize „Lidí roky život „, Ilja Erenburg, že se mi dostal do rukou deník německého důstojníka za II. světové války ve třiačtyřicátém roce, patrně studenta , který citoval Hegela, Goetha, Nitzcheho a přitom si zapsal :„Dnes jsme v Kielcích likvidovali čtyři židovské mláďata zalezlá pod podlahou a pak jsme se smáli, že umíme hubit krysy.“ /viz uvedené knihy/.
V současné době vyšetřují Italové tak zvané „snajperské zájezdy“ kdy Srbové při obléhání Sarajeva v letech 1992-1996, vozili do okolních sarajevských kopců zájemce, kteří byli ochotni si zaplatit, aby mohli střílet na sarajevské civilisty ve městě. Na muže, ženy i děti./ současné informace z webu/. Byli to Rusové, Italové, Němci. Příkladů hrůzných činů z minulosti u různých států je nepřeberné množství. V současnosti zvěrstva v Súdánu.
Nemusí se vždy jednat o totální agresivitu a zblbnutí v dobách válečných.
Je to možné i v hlubokém míru- příklad je ve fotbalovém střetnutí, případně hokejovém střetnutí, kde se emoce vybíjejí beze zbraní Fotbalisté padají na zem a filmují fauly aby jejich mužstvo získalo výhodu. Fingované pády dokonce povinně nacvičují. A obecenstvo ? Fandí někdy až poblázněným způsobem svému mužstvu, řev, petardy, dýmovnice... Soupeř není hoden pochvaly a zatleskání. Snad v tenise.
Domnívám se, že by ženy měly dostat více možností v diplomacii a v celé řadě jiných činností.
Války lze rozdělit na útočné a obranné. Při tak zvaných útočných válkách, válkách o kterých téměř výhradně, jak v minulosti a současnosti rozhodovali muži, muži kteří se dostali do vedení státu, mnohdy muži psychopati, se všemi negativy psychopata, tedy v těchto případech, by měly ženy a jedině ženy, rozhodovat o možnosti poslat svého syna bojovat v této válce. Důvod ? Dítě je produkt ženy. Žena prožívá devět měsíců růst svého potomka ve svém těle. Živí ho svou krví. Dává sebe, svoje zdroje, svoje myšlenky, svoji sílu i bolest, i svoji radost...A muž ? Jenom jedno. Spermie. Z nichž jenom jediná rozhodne. Žena dává život. A ten život ať už život jejího syna, nebo její dcery, může být a také je, jak tomu bylo často v dějinách, ztracen rozhodováním nějakých mužských magorů, hlupáků a tím také vrahů. A proto by také o tomto životě, pokud ten život je v nebezpečí měla rozhodovat ze zákona žena. Tedy vlády by se měly zeptat žen. Chcete tuto válku ?
Michael Pálka
Zdalipak Rakousko mobilizovalo ?
Sedím s mým starým kamarádem, tedy skutečně starým, v brněnské hospodě. Lucian zakroutí hlavou ..“sakra to byla doba“, vzdychne.
Michael Pálka
Babišovo Palermo a Fiala- Bartoš- Okamura a spol.- Turek-Macinka a další....
Tak co, jste spokojeni jak to dopadlo ve volbách ? Dovolte ať se na to podívám sobecky sám, nemaje žádné zákulisní informace, žádné vlivné, vysoce postavené přátele ....
Michael Pálka
Korupce a jak to s ní vlastně máme.
Otevřete televizi, rádio, internet a sesypou se na vás korupční kauzy, otevřete televizi a negativní povídání se ozývá do vašeho sluchu znovu a furt a furt.
Michael Pálka
Minus 10,6 miliardy korun v roce 2003 a minus dalších 17 miliard korun patrně v roce 2026.
Psal se 4. duben 2003 a Česká republika vyhodila z kapsy 10, 6 miliardy korun. A my kmáni v podhradí jsme se ptali „za co pane Bože za co ?? A odpověď byla. „Inu, chlapci, máte v televizi NOVA jistého Vladimíra Železného..
Michael Pálka
Studium na českých vysokých školách ? Na to by Rusové měli zapomenout.
A zdarma ? No to už vůbec ne. Konec konců ...buďte vstřícní ke své zemi, Putin a armáda vás potřebují.
