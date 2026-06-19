České ouřady ? Pijánko....
Našel jsem pražské telefonní číslo. Madam něco odpovídá, je to cizinka, odpověď mi nějak nesedí. Ale nu, je to cizinka, dobrá. Ptám se na AVAST pobočku v Brně, protože jsem z toho města. „Ne v Brně pobočka AVAST není“, jasná odpověď. Ale po chvíli AVAST na internetu v Brně nalézám.
Žádné telefonní volání. Nejlépe jednat osobně. Druhý den jdu tam. Budova ohromná, nová, čistá a vypulírovaná. Institucí spousta.
V hale velké jako tenisové hřiště sedí na informacích madam, pohledná, usměvavá a dokonce příjemná.
„Avast? Ano, je tady. Páté až sedmé poschodí.“
„Jak tomu mám rozumět, to jsou ve třech poschodích „? Čumím pobaveně . „Já nevím přesně“ , řekne madam. Jsem překvapen odpovědí, ale řeknu „dobrá, já půjdu napřed do poschodí šestého, zlatý střed, snad budu mít štěstí“ a hrnu se k několika otevíracím vstupům. Cloumám s jedněmi, ale kdepak.
Madam se na na mne obrací. „Máte kartu ?“ Ale kdeže.. „Pokud nemáte kartu tam nemůžete jít. Dám vám telefonní číslo“. To udělala a já volám. jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát....nic. Podívám se na hodinky je za pét minut dvanáct. Oběd ? Celé poschodí, nebo několik kanceláří ? Volám po páté. Ženský hlas. Výborně. Jmu se ptát na můj problém.
„Pane já nevím „ odpoví po mém koktání madam. „Já jsem jenom, atd, atd... kolegové tady nejsou..
„Kolik jich je a kdy přijdou, hrčím do telefonu ...dnes, zítra, za tři dny „?
„Jsou tři nebo čtyři , nevím přesně. Kdy příjdou nevím, ale napište dotaz na vrátnici s adresou a telefonem mailem , určitě se vám ozvou. „Učinil jsem jak mi bylo doporučeno. Čekám.
A další česká drobnost. Banka Raiffeisen. Zadat Pin-to jde-pak se objeví nápis stiskněte ENTER. Hledám ENTER, ENTER nikde. Čtu to třikrát, pro automat je to dlouho-objeví se CHCETE VíCE ČASU ? Čtu to počtvrté, ale ouha-automat nečeká. Tak znovu PIN. No a dole je knoflík-česky POTVRDIT. Žádné anglické ENTER. Tedy pokud je nahoře napsáno ENTER má být knoflík dole ENTER a ne POTVRDIT. Vložit peníze jde. Ale nedávno jsem potřeboval peníze z účtu vybrat. Na pravé straně automatu je seznam toho co můžete udělat. VKLAD, HOTOVOST, ZMĚNA, ZŮSTATEK, JINÁ ČÁSTKA. Tedy jestli je tam knoflík VKLAD měl by tam také být knoflík VýBĚR. Pokud se dá z automatu peníze vybírat. Knoflík VýBĚR není. Jdu pro pomoc do banky.
„Ale jistě, z automatu můžete také vybírat, tady tím knoflíčkem, tím knoflíčkem musíte zatlačit dovnitř, pane“ říká rozesmátá madam, dívaje se na mne jako na starého osla. Knoflíček je zcela dole mimo automat, nijak označen.
„Poslyšte“, říkám, „pokud je nahoře napsáno vložit má být dole napsáno vybrat, nemyslíte“?
„ Já nevím „, řekne madam, a pokrčí rameny. „Zavolám kolegu, pana inženýra“....
Abych se doma patřičně uklidnil, pustím si doma na internetu Blesk. Vražda v Ruanda Urundi v roce 1960. 6 x rozvedený usměvavý Brzobohatý a jeho láska Daniela, bývalá manželka. „Ondra je skvělý. Máme se rádi. Skvělé! Máme se stále rádi. Nádherné“.
A taky Agáta a Dopita a jakýsi Kryšpín, a jak Agáta pere v pračce, a povídá jak pracuje, protože háže prádlo do té pračky, Rozárka a ovšem padlý magnát a příležitostný boxer Soukup...to všechno zamícháno v politických smyslně nesmyslných analýzách doby....
Nerozumím světu.
Michael Pálka
Hrob seržanta Grifithe Williamse na hřbitově v Calvery v Qeensu v New Yorku.
Hřbitov Calvery v Qeensu je největším hřbitovem v USA, je tady pohřbeno 3 miliony lidí, při tom Qeens má 2,5 milionů obyvatel.
Michael Pálka
„Jak jsem se mýlil v politice“ napsal kdysi Miloš Zeman, aneb daj-li medaili...
Ba ne, pan prezident se nemýlil, zejména v sebe, nikdy. Leč mnozí se mýlili v něm.... Nicméně na konci kariéry se mu podařil skvělý kousek.
Michael Pálka
Škobrtání Českem- Veselí nad Lužnicí...
Chtěl jsem napsat toulky světem -od Nairobi přes Zemi Františka Josefa...po Veselí nad Lužnicí, ale v V Nairobi a v Zemi Františka Josefa jsem nikdy nebyl, ale konec konců ani ve Veselí nad Lužnicí.
Michael Pálka
Tak kolik na obranu v roce 2026 ? Budeme zase potížisté ?
Není to nic jiného než trend našich politiků téměř od našeho vstupu do NATO. Tedy pro nás je to stále stejná komedie a slovíčkaření, které nebere konce.
Michael Pálka
Blogeři, influenceři, youtuberáci, podcasteráci...
To by se naši učitelé češtiny před lety divili ! Co to sakra je ? Nemáme sice dostatek kluků a holek, kteří umí něco rukama, ale doba je jiná...
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