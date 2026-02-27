Casanova.
„To není důležité, prostě jsem tady“, odpověděl.
Pozorněji jsem si ho prohlédl. Byl to hezký, vysoký muž dlouhých, na límec padajících vlasů a jiskrných očí. Zelený kabát podivného střihu, sametové kalhoty pod kolena, na nohou bílé punčochy s podivnými střevíci, které se skutečně mohly nosit v 18.století.
„Jak jistě víte zemřel jsem vpřed více než dvěma sty lety,“ pokračoval, „v Duchcově“.“A protože české paní mě projevily za mého života nejednou přízeň, rozhodl jsem se po letech na ně znovu podívat.“ Byly to krásné panny „, dodal poněkud starosvětsky.
„Co pro vás mohu udělat pane, pane...Casanovo“ , hlesl jsem zmateně. „Říkejte mi Jakube“, řekl ten podivný muž, rozevřel nádhernou stříbrnou tabatěrku a zhluboka si šňupl. Přistoupil k mému stolu a otočil hřbet knihy, kterou jsem četl. „Ach, Paměti mého života od Jakuba Casanovy, hm, tak vidíte, příteli“...
„Pane Casanovo-tedy Jakube, byl jste mistr svého oboru, mohl bych se vás na něco zeptat“?
„Samozřejmě příteli, ptejte se“, řekl podivný muž a zkřížil ruce na prsou. Bylo vidět, že je potěšen.
„ Můžete dát rady mladým dobrodruhům, kteří chtějí být úspěšní u žen jako vy „?
Casanova se na okamžik zamyslel. „Mohu jim pouze říci svoje zkušenosti...ale ty jsou bohaté, podepřené láskou několika stovek žen“, odvětil.
„Láskou“, říkám“, skutečnou láskou“? „Ano „ odpověděl. „Ty ženy milovaly mne a já miloval je.
„Tedy: první přikázání. Nic nepředstírej a úspěchy plať pílí. Nezkoumej to, co tě nezajímá, protože tebe zajímá jenom jedno. Příjemné prožitky. Přikázání druhé. Miluj bez rezerv a zcela se znič na těle milenčině. Snažil jsem se vždy do úmoru, to každá žena dokáže ocenit. Dva dny před smrtí jsem měl milostný poměr a ta služtička odcházela spokojená. Přikázání třetí. Buď galantní a to vždy a za všech okolností. Každá žena ti časem otevře své srdce a klín, chováš li se k ní pěkně. Květina je účinnější než meč. Přikázání čtvrté. Využij všeho čím tě obdařil Bůh. Máš krásný hlas, postavu, tvář ? Využij všeho vrchovatě a naráz. Rozněcuj svou žádostivost pomocí všech smyslů, protože útok musí být zničující. Přikázání páté. Nezapomeň, že máš hlavu, mozek a jazyk. Buď obratný v řeči a neskrbli lichotkami. Každá žena je lichotkám přístupná, i když se navenek může tvářit odmítavě. Přikázání šesté. Buď jemný a něžný, ale ne příliš. Buď barbar, ale ne příliš. V dámě nesmíš vidět neposkvrněnou pannu Marii. Obvykle je lepší jakýkoliv čin než slovo. Konej činy. Žena chce celého muže...
Casanovovy úvahy byly přerušeny tichým zaklepáním na dveře. Do pokoje vklouzla moje žena. Casanova vstal, mírně se uklonil, lehce se usmál a zvláštním hrdelním hlasem řekl : „Madam je velmi půvabná, velmi“, a mou zkoprnělou ženu se skutečným šarmem galantního muže osmnáctého století, políbil na konečky prstů. Odepjal si z krku těžký zlatý medailon a v okamžení stál za jejími zády a připjal jej, s grácií a elegancí, kolem jejího hrdla. Těžký kov jí sklouzl mezi prsy. Viděl jsem jak se jí zachvěla ramena, když jí Casanova letmo políbil na šiji.
„Tak dost, „ řekl jsem a vstal. Casanova nereagoval a jako by mě neslyšel, řekl tím svým zvláštním kovovým hlasem, který pronikal do celého těla. „Madam mi zajisté ukáže svoji zahradu“, a s neobyčejným půvabem jí nabídl rámě. Moje žena byla jako v transu, zavěsila se do něj a oba odkráčeli. Ještě jsem zaslechl Casanovův hlas: „Italky mě říkaly Giacomo“.
Žena se vrátila za hodinu a jenom prohodila: „Je to blázen, skutečný blázen. Odešel zahradní brankou a nechá tě pozdravovat“.
V noci jsem nemohl spát. Žena vedle mne byla neklidná a těžce dýchala rozpálená horečkou, a já jsem ke své hrůze zaslechl jak šeptá:
„Máte pevná ňadra jako malé pahorky oddělené pěšinkou, která je jako potůček mléka stvořený k tomu, aby ukojil mou žízeň a byl pohlcen mými rty, ó Giacomo....božský Giacomo“ ...
Michael Pálka
New York křížem krážem...
Co mám napsat o New Yorku ? Psali o něm takoví velikáni jako Steinbeck, Twain, Agatha Christie, Hrabal....., prostě dojmy, dojmy a každého to praští do hlavy jinak ...
Michael Pálka
Krásné devadesátky ?
Pro mnoho lidí děsivé, pro další zajímavé. Ale jistě krásné pro Mrázka, Krejčíře, Jonáka , Bělu a docela dost dalších, včetně balkánské, ruské a ukrajinské mafie.
Michael Pálka
Skromná úvaha o prodeji letadel L 159.
Vláda nepovolila prodej našich čtyř letadel L 159 na Ukrajinu. Slíbil je při návštěvě Ukrajiny prezident Pavel.
Michael Pálka
Premiér Fico u prezidenta Trumpa, jak poučné.
Slovensko se rozhodlo pro stavbu jaderné elektrárny, kterou má postavit USA. USA- Westinghouse byl vybrán bez výběrového řízení.
Michael Pálka
Racionální pan prezident, iracionální ministr zahraničí.
Ministr zahraničí Macinka prohlásil, že prezident Pavel se zachoval neracionálně, když nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím, že je to naopak.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty
V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u...
Na západě Čech má teplotní rekordy deset z 19 stanic s třicetiletým měřením
Počasí v Plzeňském a Karlovarském kraji dnes překonalo dosavadní teplotní rekordy na deseti z 19...
Medvědi z děčínské zoo jsou po tříměsíčním spánku opět vzhůru
Medvědi kamčatští Bruno a Irina z děčínské zoologické zahrady jsou opět vzhůru. Po přibližně...
Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily pryč
Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz....
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 376
- Celková karma 13,26
- Průměrná čtenost 891x